«… bet mums pieder mūsu atmiņas, tās iemieso to, kas esam un ko nesam sevī.»

Pagātnes domātājs Augustīns uzskatīja, ka tikai atmiņas cilvēkam dod dzīves spēku un pašapziņu, veido cilvēka identitāti. Cilvēks par sevi var uzzināt pašu būtiskāko tikai tad, ja atceras. «Neatcerēšanās nav savienojama ar cilvēka esību,» tā rakstījis filozofs Andris Rubenis. Ieiet pamestā mājā nozīmē nokļūt pagātnē. Apdzīvota māja ar apgaismoto logu siltajiem četrstūriem — tā ir tagadne, kas sola nākotni. Māja, tās dzīve un rituālu kopums, tas ir tas, kas nodrošina izdzīvošanu…», tā raksta mākslas zinātniece Inga Bunkše tikko kā Talsu novada muzeja sagatavotajā katalogā «Zudusī vakardiena» ar Daiņa Kārkluvalka fotogrāfijām.

Atzīmējot savu šī gada 21 janvārī jau pagājušās 60 gadu jubilejas faktu ar jaunu personālizstādi, Dainis Kārkluvalks no sava milzīgā un nepārvērtējamā foto arhīva izvēlējies divas tēmas: Ziemeļkurzemes zudušo māju skumji skaisto aiziešanu un ainas un rituālus, kas notiek kāzās, pārsvarā Latvijas laukos — mājās, kultūras namos un citās vietās, kur klāt noteikti bija jābūt arī fotogrāfam. Gan izstādē, gan arī izstādes katalogā ir panākts mākslinieciski pārliecinošs šīs zudušās vakardienas aiziešanas stāsts, kura liecinieks Dainis Kārkluvalks mūsu pusē ir bijis vairāk nekā 40 gadu — par to liecina 1976. gada aprīļa foto ar pavisam jauniņo Daini pie «apgredzenotas» kāzinieku «Volgas» dubļainā Kaļķu skolas pagalmā…

Taču izstādes kopnoskaņa nav skumja, abas tēmas veido izjūtu balansu: mājās, arī aizejošajās, ir ritējusi dzīve un notikuši mūsu rituāli. Izstāde ir kā atmiņu avots, no kura pasmeļoties, rodas pamats jaunām domām un jaunām zināšanām. Atmiņas sniedz brīvību atbildīgāk izvēlēties nākotnes ceļu.

Daiņa Kārkluvalka foto izstāde būs apskatāma no 1. septembra līdz 7. oktobrim; tikšanās ar mākslinieku paredzēta 16. septembrī 14.00.

