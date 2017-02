Zinātniski pētnieciskais darbs — atspēriena punkts veiksmīgai tālākizglītībai 21.02.2017

Otrdien, 14. februārī, Talsu Valsts ģimnāzijas 11. un 12. klašu audzēkņu vidū valdīja, iespējams, lielākais satraukums, kāds līdz šim piedzīvots mācību procesā. Jaunieši ekspertu komisijas priekšā aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus. Viņiem tā bija pirmā šāda veida pieredze, taču skola var lepoties ar 19 gadu stāžu pētnieciskajā darbā, kas ik gadu vainagojas ar panākumiem valsts mērogā.

Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde

ir unikāla pieredze — paralēli mācību priekšmetu apguvei patstāvīgi jāplāno laiks, jāizrāda iniciatīva, jāsadarbojas ar darba vadītāju, jāmeklē un kritiski jāizvērtē informācija, kā arī pārliecinoši jāformulē un jāaizstāv savs viedoklis. Kad darbs glīti iesiets un iesniegts vērtēšanai, gandarījums ir tikpat liels kā ieguldītās pūles.

Uzrunājot skolēnus, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris pauda pārliecību, ka pēdējo mēnešu laikā skooēni piedzīvojuši visdažādākās emocijas — no bailēm un nedrošības par savu varēšanu līdz priekam un lepnumam par rezultātu. «Tieši gandarījums par paveikto ir tas, kas liek ar prieku ķerties klāt nākamajam nozīmīgajam darbam,» viņš norādīja.

Konferences laikā 56 autori aizstāvēja 42 zinātniski pētnieciskos darbus 17 dažādās humanitāro, sociālo un dabaszinātņu nozarēs. Skolēnu paveikto vērtēja piecas ekspertu komisijas, kuru dalībnieku vidū bija gan pedagogi un attiecīgo jomu eks­perti, gan arī Talsu Valsts ģimnāzijas absolventi, kuri savus pētnieciskos darbus aizstāvējuši pavisam nesen.

To, ka pētniecība ir būtiska mācību satura daļa,

Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi sapratuši jau 1998. gadā, kad skolā aizstāvēti pirmie zinātniski pētnieciskie darbi. Toreiz daļa skolēnu tos rakstījuši, pašu intereses vadīti, taču ar laiku skolas nolikumā iekļauta prasība katram vidusskolēnam izstrādāt un aizstāvēt vienu pētniecisko darbu. Kopš 2004./2005. mācību gada to skaits sasniedzis 515.

Direktora vietniece izglītības jomā Māra Spicberga neslēpj, ka šo gadu laikā mācījušies ne vien skolēni, bet arī skolotāji. Ja sākums salīdzināms ar zīlēšanu kafijas biezumos, tagad ar zināšanām un izpratni varot dalīties arī ar citu skolu pārstāvjiem. Vairāku gadu garumā notiek pieredzes apmaiņa ar Rīgas Angļu ģimnāziju, kuras pārstāvji bija ieradušies arī uz šo konferenci. Savukārt skolēni un darbu vadītāji, kuri darbojas dabaszinātņu nozarēs, labprāt izmanto sadarbības iespējas ar augstākās izglītības iestādēm. Eksperimenti tiek veikti Latvijas Universitātes Bioloģijas un Ķīmijas fakultātes laboratorijās, informātikas jomā nodibināta sadarbība ar Ventspils augstskolu, lieti noder arī zinātnisko konsultantu sniegtie padomi. «Tikai pēc šāda sakārtota un pārdomāta darba gan no skolēnu, gan skolotāju puses var gaidīt rezultātus,» bilst M. Spicberga.

Lai nonāktu līdz izcilam rezultātam, pirmais solis ir tēmas izvēle. Arī skolotāji ar lielu pieredzi zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā atzīst, ka to izdarīt ir grūti. M. Spicberga novērojusi, ka tēmas lielākoties izvēloties skolēni paši, un veiksmīgā sadarbībā ar skolotāju topot skaidrs arī pētāmais objekts. «Mēs skolēniem uzsveram, ka šis ir laiks, kad visiem prāta durvis ir vaļā. Ir jāprot šķirot informāciju — kura ir maldīga un kurā vērts ieklausīties. Svarīgi izvērtēt, uz kādas informācijas balstām savu viedokli, kā arī pateikt to ar īstajiem vārdiem. Tā ir ļoti liela nepieciešamība mūsu šī brīža situācijā — izvērtēt, neietekmēties no maldīgas informācijas, palikt pie sava viedokļa,» uz zinātniski pētniecisko darbu nozīmīgumu norāda pedagoģe.

Savu pētniecisko darbu pedagoģijas sekcijā

pirms nieka septiņiem gadiem veiksmīgi aizstāvējusi Talsu Valsts ģimnāzijas absolvente Madara Trofimova. Šoreiz viņa skolā ieradās kā Pumpura vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, lai vērtētu vidusskolēnu veikumu humanitāro zinātņu nozarē. «Savu zinātniski pētniecisko darbu rakstīju par bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošās sākumskolās. Tēmu turpināju pētīt gan bakalaura, gan citu studiju darbu ietvaros,» viņa atklāj un apstiprina, ka vidusskolā rakstītie darbi, ja skolēni šo iespēju izmanto, ir vērtīga pieredze tālākām studijām, kuru pamatā ir tieši pētniecība. M. Trofimova piedalījusies līdzīgās ekspertu komisijās citu pilsētu skolās, tāpēc var salīdzināt, ka talseniekiem esot laba izpratne par zinātniski pētnieciskā darba pamatprincipiem un uzbūvi.

Tie skolēni, kuriem ir patiesa interese un padziļināta izpratne par pētāmo tēmu, nepalika bez atzinīga novērtējuma. Kā katru gadu, ievērojams skaits autoru izvirzīti uz novada konferenci, kur tiksies ar zinātkāriem un uzņēmīgiem jauniešiem no citām skolām.

