«Zinātkāre ir spilgta rakstura īpašība, kas man neļauj apstāties» 25.07.2017

Interesanti, ka, pati to nezinot, talsenieci, arhitekti, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības nodaļas vadītāju Janu Jākobsoni par nedēļas viesi uzaicināju tieši viņas dzimšanas dienā. Tikāmies dažas dienas vēlāk Janas kabinetā Kuldīgas jaunā rātsnama trešajā stāvā, kur pa logu paveras brīnišķīgs skats uz vecpilsētas namiem un majestātisko Svētās Annas luterāņu baznīcu. Mana sarunas biedrene tādas ainavas prot baudīt divos veidos: ar jūsmīgu skatu un ar speciālista skatienu.

Jana ir dzimusi un augusi Talsos un atzīst šo pilsētu par labu vietu, kur bērnam veidoties par personību. «Protams, es esmu daudzstāvu mājas bērns — Darba iela bija manējā! Arī pašlaik dzīvoju tās tuvumā, tiesa — privātmājā. Gan sabiedrība ir savādāka, gan bērnu spēlēšanās tradīcijas ir mainījušās, tāpēc tagad es daudzdzīvokļu mājā savus bērnus audzināt negribētu,» Jana spriež.

Viņa atzinīgi vērtē Talsu pamatskolā un Talsu Valsts ģimnāzijā iegūto izglītību kā labu startu turpmākajām studijām. «Doma par to, ka gribu būt arhitekte, radās 11. klasē. Esmu sistemātisks cilvēks, kam nepieciešama konstruktīva profesija, bet gribējās arī radošo dzirksti. Vienmēr esmu vēlējusies strādāt komandā ar citiem cilvēkiem, kopā kaut ko radīt. Tā radās vēlme studēt par arhitekti. Bija priekšstats, ka, izvēloties šo profesiju, būs iespēja izvēlēties starp vairākiem ceļiem. Tā arī ir — varu gan mācīt bērniem zīmēt, gan pasniegt lekcijas, gan pati projektēt ēkas un interjerus, gan veidot pilsētvidi,» uzskaita Jana.

Studiju gadi Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē izvērtās ilgāki, nekā sākotnēji bija plānots, jo Jana izgāja visus augstākās izglītības līmeņus un 2012. gadā ieguva doktora grādu. «Sākotnēji biju domājusi pabeigt bakalaura un profesionālās studijas, lai varētu iegūt sertifikātu kā privāti praktizējošs arhitekts. Jau otrajā kursā sāku strādāt SIA «Arho» projektēšanas birojā Rīgā, kur paralēli studijām nostrādāju piecus gadus. Bija ļoti laba komanda — daudz cilvēku, no kā mācīties.

Kad biju pabeigusi profesionālās studijas, mani uzaicināja strādāt šeit, Kuldīgā. Pilsētas vadība bija dzirdējusi, ka vēlos atgriezties Kurzemes pusē. Man jau Talsos bija nodibināta ģimene — bija vīrs un meitiņa. Piedāvājumu pieņēmu, jo tas man šķita gana izaicinošs un interesants. Sāku strādāt kā pilsētas arhitekte, bet paralēli tam mani aicināja turpināt augstskolā maģistrantūras studijas, jo biju beigusi augstskolu ar ļoti labām sekmēm. Saredzēju, ka darbs Kuldīgā kopā ar maģistrantūras studijām ir ļoti labs virziens, kurā varu gan teorētiski turpināt izglītoties, gan šīs zināšanas ieviest praksē pilsētas plānošanā. Pabeidzu maģistrantūras studijas, kas bija labs dzinulis tālākajam, tāpēc šķita pašsaprotami studēt arī doktorantūrā,» par studiju gaitām stāsta Jana.

Vairāk, nekā likums prasa

Kad izmēģinu, kā tik jaunai sievietei piestāv tituls «doktore Jana Jākobsone», viņa smejas. «Pētniecība, zinātne, lekciju pasniegšana un citu darbu recenzēšana ir viens no virzieniem manā profesionālajā darbībā. Vadu lekcijas kā vieslektore, vērtēju disertācijas arhitektūras un citās fakultātēs. Rakstu arī zinātniskos rakstus par kultūrvēsturisko mantojumu, kas man ļoti patīk. Uzstājos zinātniskajās konferencēs un, protams, arī pati labprāt klausos citu speciālistu lekcijas. Zinātkāre ir mans ceļš! Zinātkāre ir spilgta rakstura īpašība, kas man neļauj apstāties. Viss risinājies tā plūstoši, bet kopā — studijas ar darbu Kuldīgā un privātpraksi. Teorētiskā, zināšanu plāksnē izpētu lietas, piemēram, mans promocijas darbs bija par kultūrvēsturiskā mantojuma integrāciju mūsdienu pilsētvidē ar vairākiem pamatotiem secinājumiem, un puse no tiem jau ir ieviesti dzīvē pilsētas plānošanas jomā Kuldīgā,» priecājas Jana.

Te viņa vada ne vien Būvniecības nodaļu, bet arī Būvniecības komisiju un Vecpilsētas un vides komisiju. Vēl Jana ir vairāku grāmatu — pētījumu par Kuldīgu — līdzautore. Viņas ieguldījums Kuldīgas vecpilsētas arhitektoniskajā izpētē un popularizēšanā 2014. gadā novērtēts ar Kuldīgas novada pašvaldības pasniegto Goda balvu par profesionālu darbu.

«Mēs Būvniecības nodaļas darbu uztveram plašāk, nekā likums reglamentē. Kuldīgā ļoti stingri kā pilsētas attīstības viena no prioritātēm ir izvirzīta vecpilsēta. Ļoti iesaistāmies pašvaldības projektos, kuru pēdējos gados bijis ļoti daudz. Katrs var redzēt, ka pilsēta kļūst arvien vairāk sakārtota, sākot no ielām, laukumiem, parkiem un turpinot ar rātsnamu, sinagogu, baseinu, skolām. Kuldīgā strādāju jau vairāk nekā desmit gadus. Kad sāku darbu, pilsētas bibliotēka bija ieprojektēta kā jaunbūve parkā. Diskutējot ar Kuldīgas kolēģiem, nolēmām, ka visi iespējamie attīstības objekti jāparedz vecpilsētā, kur tobrīd bija vairākas tukšas ēkas. Celt jaunbūvi vienmēr būs vieglāk, ērtāk un ātrāk, bet atbildība pret vidi prasa sakārtot esošās ēkas un piešķirt tām jaunu funkciju un vērtību. Ļoti labi, ka mums ar vadību šajā jautājumā domas sakrīt, ir vienota vīzija. Arī baseinu, kas tiek būvēts vecpilsētā, blakus domes ēkai, vieglāk būtu uzcelt kā angāra tipa būvi pļavā, bet, ja tādā veidā ir iespēja sakārtot kvartālu vecpilsētā, tad, protams, tas ir daudz ilgtspējīgāk. Mums ir arī vairākas koncepcijas un vadlīnijas, ko esam pasūtījuši un izstrādājuši, lai risinājumi nebūtu fragmentāri, bet pārdomāti pilsētvides mērogā. Mēs nedomājam tikai par konkrētas ielas atjaunošanu, bet gan par visu ielu kopumu; ne tikai par konkrēto parku, bet par visu pilsētas parku funkcijām un stilu. Paveikto veido cilvēku entuziasms, komandas darbs un vadības atbalsts. Kuldīgā viss attīstījies ilgtermiņā, lietām un lēmumiem ir pēctecība,» uzsver Jana. Starp citu, arī iepriekšējais Kuldīgas galvenais arhitekts bija talsenieks — Aldis Orniņš, un esot vērtīgi mācīties no viņa pieredzes.

Starp «te» un «tur»

Janas dzīve jau ilgstoši norit starp vairākām pilsētām — Talsos viņa aizvada vakarus, naktis, agros rītus un brīvdienas, bet darba laiks paiet Kuldīgā. «Kad esmu Kuldīgā, tad saku: «Te, pie mums…». Kad esmu Talsos, tad saku: «Tur, pie viņiem!» (Smejas.) Talsos ir ģimene — vecāki, vīrs, meita, dēls un draugi, Kuldīgā ir darbs, savukārt Rīgā ir izglītība, lekciju pasniegšana un vēl viena joma — profesionālā sabiedriskā organizācija «ICOMOS Latvija», kas kultūras mantojuma jomā darbojas starptautiskā līmenī, īpašu uzmanību vēršot UNESCO pasaules mantojuma objektu saglabāšanai. Esmu šīs biedrības Latvijas nacionālās nodaļas valdes priekšsēdētāja. Tā ir vēl viena joma, kas ļoti labi papildina to, ko daru Kuldīgā, jo veido starptautisku un aktuālu skatījumu uz lietām, kā arī ļauj par šo tēmu diskutēt ar izglītotiem un pieredzējušiem kolēģiem.

Man ļoti patīk komandas darbs. Es ļoti novērtēju savas komandas speciālistus, ieklausos viņu viedoklī. Arhitekta profesijā ļoti izteikti ir tā — esi izveidojis objektu, pēc pieciem gadiem skaties un domā, kādēļ tā darīji, bet pēc desmit gadiem ieraugi to vēl savādāk! Bet tur neko nevar darīt. Lēmumu pieņemšanu vieglāku padara vien izglītības bagāža — pamatojums un idejiskā bāze, uz kādas lēmumi tiek pieņemti, ilgstošāks, kompleksāks skatījums uz lietām,» secina Jana.

Protams, ikdienas darbā nākas saskarties ar situāciju, ka iedzīvotāji uz dažādiem lēmumiem vairāk raugās emocionāli. «Vecpilsētā dzīvojot, cilvēki jautā: «Kā jūs varat man likt izvēlēties kārniņu? Tas taču ir tik smags un dārgs, un grūtāk uzliekams!» Bet mēs skatāmies uz lietām ilgtermiņā, ņemot vērā gan indivīda, gan sabiedrības intereses. Pilsētvides sargātāja nevar būt tikai būvvalde. Pilsētvides sargātājiem jābūt iedzīvotājiem! Bet līdz tam ir jāizaug. Mēs to ļoti mācāmies Skandināvijas valstīs un pārņemam mums derīgā veidā. Tāpēc esam izveidojuši ne tikai aizsardzības un noteikumu mehānismu, bet arī atbalsta mehānismu, kas izglīto, palīdz sakārtot dokumentus un arī motivē ar līdzfinansējumu, lai nav tā, ka mēs tikai pasakām: «Kārniņam jābūt!», bet arī piemaksājam par to, jo tās ir kopīgās intereses. Ļoti daudz strādājam pie sabiedrības informētības, lai paaugstinātos izpratnes līmenis un vēlme līdzdarboties,» Kuldīgas principus ieskicē Jana.

Uztaustīt un saglabāt īpašo

Nav noslēpums, ka talsenieki nereti piesauc Kuldīgu kā paraugu, kam gribētos sekot. «Jā, kad runa ir par mākslas, ēdiena un skatu baudīšanu, tad talsenieki bieži šīs pilsētas salīdzina. Tai pašā laikā ir jau tā, ka visur citur liekas labāk, nekā tur, kur esi, un arī kuldīdznieki skatās, ka pie viņiem ir labi, bet citur — vēl labāk!» atgādina Jana.

Viņa pati Talsos mēģinot baudīt to, kas te ir, cenšoties nevērtēt. «Droši vien visās profesijās tā ir, bet mūsējā, protams, ir grūti neskatīties uz pilsētvidi profesionāli. Tomēr ir jāmāk šo skatu atslēgt brīžos, kad atpūties, tāpēc to cenšos darīt gan Talsos, gan ārvalstīs. Es varu iet ar ikdienišķu skatu, ko saucu par jūsmīgo skatu, kas ļauj baudīt dienu, gaisotni, ēdienu, vidi, un varu iet ar speciālista skatu, kas liek vērtēt, kā te ir, kā būtu labāk, ko varētu pārņemt profesionālajā darbā un ko darītu citādāk. Talsos, kur pavadu ģimeniskus vakarus un brīvdienas, izvēlos pirmo variantu,» atklāj Jana.

Tas, protams, nenozīmē, ka viņa nevēlas redzēt Talsu pilsētvides attīstību. «Gribas katrai pilsētai vai reģionam redzēt un uztaustīt to īpašo. Talsos tas īpašais ir šī ainava ar pakalniem, akmensdārziem, kādu nav citur, kāpnēm, ezeriem un plānojumu. Talsos ir arī tādi neskartāki rajoniņi, kur var sajust vēsturisko elpu, piemēram, Ūdens ielā, Kalēju ielā. Tur būtu nepieciešams apsaimniekošanas un rīcības plāns. Ir labi, ka ik pilsētai ir savs attīstības ceļš un vīzija! Pilsētām nevajag būt vienādām! Tikai — tam ceļam gribas redzēt patiesumu un specifisko raksturu. Vajadzētu kādā veidā izcelt pilsētas stāstu un vērtību.

Ļoti svarīgi ir cilvēkos veidot patriotismu par vietu, kur viņi atrodas. Kuldīgā pie tā daudz strādājam, apzināti meklējam ceļus uz apbalvojumiem, atzinībām, statusiem, lai cilvēki izjūt, ka dzīvo unikālā, starptautiski atzītā vietā, kas ir jāsaglabā,» atklāj Jana.

Viņas miera oāze Talsos esot piemājas dārziņš, kurā var rušināties ar mērķi pašai izaudzēt salātiem vai zupai vajadzīgos dārzeņus. «Vēl man patīk pastaigas pa Talsiem. Man patīk virzība ar iešanu pa kalniem lejā, kāpšanu pa kāpnēm augšā, vingrošanu muzeja parkā…

Pēc būtības es esmu vienkāršs, komunikabls cilvēks, sieva un divu bērnu mamma, kurai šķiet nozīmīgi atbildīgi izdarīt to, kas viņai uzticēts, un ieguldīt iegūtās zināšanas. Uzskatu, ka ik arhitektam būtu pienākums kaut ko pilsētvidē sakārtot. Vienu privātmāju, kurā tagad dzīvojam, esam sakārtojuši, bet gribētos vēl ko pilsētā paveikt. Man ir vīzija par to, kuru vai kuras mājas es Talsos vēlētos atjaunot, bet līdz tam vēl ir jātiek. Izmest veco ir ļoti viegli! Bet tā vietā mūsu sabiedrību vajadzētu virzīt uz esošo lietu sakārtošanu, vienalga — vai tā ir ēka, pilsētvide, attiecības vai kas cits,» ir pārliecināta Jana.

