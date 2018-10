Zināmi provizoriskie 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti 11.10.2018

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Centrālā vēlēšanu komisija 7. oktobrī turpināja apkopot 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Svētdien 10.00 bija zināms, ka Saeimā no 16 partijām, kas piedalījās vēlēšanās, parlamentā iekļuvuši septiņi politiskie spēki: sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa», partijai «KPV LV», Jaunā konservatīvā partija, partija «Attīstībai/Par!», Zaļo un zemnieku savienība, nacionālā apvienība ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» un partija «Jaunā vienotība».

Apskatot vēlētāju aktivitāti

mūsu četros novados, vislielākā tā bijusi Mērsraga novadā, kur no 1329 balsstiesīgajiem nobalsojuši 916 jeb 68,92 procenti vēlētāju. Nākamā lielākā aktivitāte ir Rojas novadā, kur no 3175 balsstiesīgajiem nobalsojuši 1888 jeb 59,46 procenti vēlētāju. Trešā lielākā aktivitāte bijusi Talsu novadā, kur no 24 362 balsstiesīgajiem nobalsojuši 13 667 jeb 56,10 procenti vēlētāju. Tad seko Dundagas novads, kur no 3288 balsstiesīgajiem vēlēšanās piedalījušies 1791 jeb 54,47 procenti vēlētāju.

Kopumā vēlēšanās piedalījās 845 113 vēlētāji jeb 54,59 procenti no balsstiesīgo iedzīvotāju skaita, kas šoreiz bija 1 548 100, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas 7. oktobra rīta pusē sniegtā informācija. Salīdzinot ar 12. Saeimas vēlēšanām (tajās piedalījās 58,85 procenti balsstiesīgo pilsoņu, un parlamentā iekļuva sešas partijas un partiju apvienības), vēlētāju aktivitāte šoreiz ir zemāka un tā ir arī viszemākā, kopš Latvijas neatkarības atgūšanas.

Šajās vēlēšanās pilsoņi visvairāk atbalstījuši

septiņas partijas, kas pārvarējušas nepieciešamo piecu procentu barjeru iekļūšanai Saeimā. Līdz 7. oktobra 10.00 balsis bija saskaitītas 1057 iecirkņos no 1078. Provizoriskie rezultāti rāda, ka par sociāldemokrātisko partiju «Saskaņa» nobalsojis 19,91 procents vēlētāju, partijai «KPV LV» atbalsts ir 14,06 procenti, Jaunajai konservatīvajai partijai — 13,60 procenti, partijai «Attīstībai/Par!» — 12,04 procenti, nacionālajai apvienībai ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» — 11,03 procenti, Zaļo un zemnieku savienībai — 9,96 procenti, bet partijai «Jaunā vienotība» — 6,67 procenti no vēlētāju balsīm.

Pārējās partijas nepārvarēja piecu procentu barjeru un Saeimā nav iekļuvušas. Par Latvijas Krievu savienību nobalsoja 3,21 procents vēlētāju, par Rīcības partiju — 0,12 procenti, par partiju «Progresīvie» — 2,59 procenti, par «Latvijas Centrisko partiju» — 0,10 procenti vēlētāju. Partijai «LSDSP/KDS/GKL» — 0,20 procentu liels atbalsts, «No sirds Latvijai» — 0,84 procenti, Latvijas Reģionu apvienībai — 4,16 procenti, partijai «Latviešu nacionālisti» — 0,50 procenti, un «Par alternatīvu» — 0,34 procenti.

Mūsu četros novados

vislielākais atbalsts izteikts diviem politiskajiem spēkiem. Dundagas novadā tā ir Jaunā konservatīvā partija (21,16 procenti), Mērsraga novadā — politiskā partija «KPV LV» (atbalsts ir 22,81 procents), Rojas novadā — Jaunā konservatīvā partija (22,13 procentu atbalsts), bet Talsu novadā — politiskā partija «KPV LV» (24,37 procentu atbalsts).

Centrālās vēlēšanu komisijas 13. Saeimas vēlēšanu kalendārā minēts, ka komisija līdz 26. oktobrim plāno apstiprināt galīgos vēlēšanu rezultātus. 13. Saeimā ievēlētie deputāti uz pirmo Saeimas sēdi sanāks 6. novembrī.

Pievienotie attēli

Komentāri