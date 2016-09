Zigurda Zujeva audzēknis ir olimpietis 01.09.2016

Airētāji dodas ūdenī tikmēr, kamēr tas nav aizsalis. Protams, viskarstākā sezona ir vasara, un tieši tāpēc «Talsu Vēstis» lūdza uz sarunu Talsu novada sporta skolas airēšanas nodaļas ilggadējo treneri Zigurdu Zujevu.

— Protams, pirmais jautājums ir par tava audzēkņa Dagņa Iļjina startu Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs.

— Manuprāt, trenerim lielāka gandarījuma nevar būt, kā tas, ka audzēknis piedalās olimpiskajās spēlēs. Arī par rezultātiem esmu ļoti apmierināts, jo viņam nācās sacensties ar ļoti titulētiem kanoistiem. Tā bija apstākļu sakritība, ka Dagnis tika uz Brazīliju, un tas bija ļoti labi. Starp citu, smaiļotājs Aleksejs Rumjancevs, kas Latvijai atnesa 5. vietu, arī uz Riodežaneiro aizbrauca zināmu apstākļu dēļ. Man par to ir liels prieks. Mums bija divi airētāji olimpieši. Protams, skatījos Dagņa startu televīzijā. Man ne pārāk patika, kā Dagnis airēja Latvijas olimpiādē, Riodežaneiro viņš visu bija mainījis. Es biju ļoti pārsteigts, redzot pavisam citu airēšanas tehniku un puiša cīņassparu. Un tas parādīja lielu progresu. Divu nedēļu laikā to dabūt gatavu katrs vis nespēj. Dagnis ir ne tikai talantīgs airētājs, bet arī liels strādātājs, izdarot pilnīgi neticamas lietas. Manuprāt, puisis Brazīlijā izdarīja ne tikai visu iespējamo, bet pat neiespējamo, godam nopelnot 12. vietu 1000 metros un 21. vietu 200 metros. Pie manis viņš savā laikā atnāca vājš puisītis, kurš bija nodarbojies ar karatē. Viņš gribēja būt smaiļotājs, bet es ieskaidroju, ka tā nekas nesanāks, ka jākļūst par kanoistu. Un tā viņš sāka pilnveidoties. Iekārtoju viņu Ventspils olimpiskajā centrā jau kā sporta meistaru, jo pie manis nevarēju kanoistu finansiāli nodrošināt. Iļjinu ģimenē ir četri dēli, viņi visi ir airētāji, bet ar dažādām sekmēm. Jaunākais puika Dāvis nu jau arī divus gadus ir Ventspilī. Viņš Eiropas junioru čempionātā šogad bija sestais, bet pasaules junioru čempionātā — astotais. Priecājos.

— Ko vasarā dara Talsu novada sporta skolas airētāji un treneris?

— Mēs strādājam melnās miesās, jo ir sezona. Notiek sacensības, trenējamies un organizējam nometnes, kad audzēkņi divas reizes dienā trenējas, bet naktis aizvada mājās. Un tas notiek Talsos. Jau pagājušajā gadā sāku cīņu ar novadu, lai airēšanas nodarbības būtu Talsos, nevis Valdemārpilī. 95 procenti no visiem audzēkņiem ir no Talsiem un tuvākās apkārtnes. Jau otro gadu airējam Vilkmuižas ezerā, kaut pērn novads to mums aizliedza. Šogad man atļauj strādāt Talsos, lai gan Talsu novada meistarsacīkstes atkal bija jārīko Valdemārpilī, Sasmakas ezerā. Uzskatu, ka Vilkmuižas ezerā to darīt būtu ideāli, jo viss te atbilst prasībām — gan trases garums, gan platums. Turklāt te nekad nav lielu viļņu, viss ezers pārskatāms no krasta.

Trenējamies sešas dienas nedēļā, bērnu vienīgā brīvdiena ir svētdiena. Trīs reizes audzēkņi nodarbojas Talsos, trīs — Valdemārpilī. Nu pāriesim uz tādu kārtību, ka Talsos notiks četri treniņi nedēļā. Vislabākais variants mums būtu tāds, ka visi treniņi notiktu Talsos, tas ir mans uzskats, jo nevar jau gribēt, lai vecāki visu laiku ved savus bērnus uz Valdemārpili, ja te ir tuvāk.

— Tu teici, ka iesi pensijā, kad sporta skolā atradīsies treneris, kurš turpinās tavu darbu.

— Jā, par treneri ir kļuvusi Saiva Rodiņa, kas strādā ar mazākajām — iesācēju — grupām, to darot ideāli. Man pat reizēm jāpamācās no viņas darba stils un veids. Diemžēl tālāk viņa netiek, un es nezinu, kur ir vaina. Talsu novada meistarsacīkstēs nav piedalījies neviens viņas audzēknis. Iznāk, ka man nav lemts iet pensijā, ja gribu saglabāt airēšanu Talsu novadā. Man ir četras grupas ar audzēkņiem vecumā no desmit līdz 20 gadiem. Divās meistarības grupās darbojas tikai lielie.

— Kā šajā sezonā ir veicies?

— Pieci manējie Latvijas čempionātā ir ieguvuši medaļas. Pats jaunākais no viņiem ir Renārs Bērziņš, kurš uzvarēja Limbažu sacensībās «Sudraba airis». Joprojām mans audzēknis ir visiem labi zināmais un labas vietas gan pasaulē, gan Eiropā guvušais Roberts Akmens, labi startējuši Kristaps Smilgainis, Uvis Zemturis un Rinalds Ozolnieks. Arī stafetē vidējā grupā četri manējie izcīnīja 3. vietu. Tā ka airētājiem ir panākumi, nevaru sūdzēties, un man darba netrūkst.

— Tikai kā airētāju trenerim?

— Protams, ne tikai. Daudz laika un pūļu paņem saimnieciskās lietas. Piemēram, jāatrod vieta Talsos, kur novietot laivas. Esam iekārtojušies vienā garāžā, tad — katlumājā. Nu mūs no turienes dzen laukā, pašvaldība gan apsolījusi, ka savas laivas varēsim izvietot mazajā katlumājā, bet no turienes «Talsu namsaimnieks» nav izvācis savas mantas. Īstenībā gan man tika solīts, ka airētāju vajadzībām nopirks 12 metrus garu konteineru, kur Talsos likt laivas. Tas gan nav izdarīts, un es nezinu, kuru šai lietā vainot. It kā jau visi saprot, ka konteiners vajadzīgs, bet… Pat atradu, kur šo mantu iegādāties par trijiem tūkstošiem eiro, un tas nav dārgi. Par konteineru runāju jau divus mēnešus, taču nekas nekust no vietas. Pie Vilkmuižas ezera ir paredzēts iekārtot aktīvās atpūtas zonu, tā man teica. Pat projekts esot. Tur varētu novietot arī manu laivu konteineru, varētu iekārtot arī bāzi, kur cilvēkiem izbraukt ar laivām, tas tikai popularizētu sporta veidu, jo mums ir septiņas tūristu laivas. Tas gan viss ir manos sapņos. Kaut kas jau kustas uz priekšu — iekārtojām savu laivu bāzi, paldies vienam no vecākiem, ar kura palīdzību atveda granti un to izklāja Vilkmuižas ezerā, lai nebūtu dūņu. Ūdens ir tīrs, var pat peldēties.

— Kurš tev darbā palīdz?

— Saku lielu paldies vecākiem, kuri atbalsta un dara visu, lai viņu un citiem bērniem būtu labāk. Man ir aktīva sadarbība ar vecākiem. Kad kaut kas informējams, sūtu īsziņas gan audzēkņiem, gan viņu vecākiem, lai zina, ko atvase dara. Informācija ir jāsaņem visiem, tāds ir mans uzskats, un tā darbojos. Jebkurā laikā man var piezvanīt vai atsūtīt vēstuli elektroniskajā pastā.

— Pagājušajā gadā dzirdēju un arī presē lasīju, ka Valdemārpils vidusskolā būs airētāju klase. Vai tāda pastāv?

— Tas jau toreiz bija iemesls tam karam ar pašvaldību, kāpēc mani ar audzēkņiem nelaida trenēties Vilkmuižas ezerā. Doma par klasi ir laba, tomēr tā ir utopiska. Bija vēlme izveidot tādus kā mazos Murjāņus, kur ierastos bērni no malu malām un sāktu airēt. Viss apstājās jau sākumā, jo Valdemārpilī jau nekā nav. Nevar balstīties tikai uz skolas internātu, kas darbojas vien mācību gada laikā. Mums galvenais darbs notiek vasarā, un tad skolas internātā ir klusums. Kurš vasarā bērnus ēdinās un izguldinās? Jā, bija jau atvēlēts arī zemes gabals pie ezera, ko nu ātri privatizēja. Iesācēju laivu un vispār inventāra mums trūkst. Nereāla man šķiet arī bērnu vadāšana šurp un turp. Trenerim nav arī motorlaivas.

Tiesa, bija vecāki, kas bija šai lietā ieinteresēti un pieteicās pie Saivas Rodiņas. Viss gan tā arī beidzās. Vēl viens kuriozs — Valdemārpils vidusskolā ir airēšanas trenažieris, kas maksā piecus tūkstošus eiro. Lai mēs varētu tur nodarboties, man Talsu bērni ir jāved uz Valdemārpili. Nesaprotu, kāpēc trenažieri nevarētu atvest uz Talsu sporta namu, kur tas būtu audzēkņiem pieejamāks.

— Tu visu laiku darbojies, vai kādreiz neuznāk nepārvarams nogurums?

— Jā, tā tiešām notiek. Šogad domāju, ka viss, vairs nevaru izturēt. Bija pārāk daudz pārmetumu, ko nebiju pelnījis. Un tad apsēdos un sāku domāt — kas tagad notiks, airēšanas Talsu novadā vairs nebūs? Tā nevaru, jo audzēkņi man uzticas. Ceru, ka pēc četriem gadiem olimpiskajās spēlēs varēs startēt Roberts Akmens, bet līdz tam jātiek. Viņam gadā nepieciešamas nopietnas trīs vai četras treniņnometnes. Arī jaunu laivu vajag. Puisis ir ļoti talantīgs, taču vajag arī smagi strādāt. Taču tas nav viss, puisim nepieciešami labi darba apstākļi. Darīšu, ko varēšu, viņa labā. Jaunajā mācību gadā sakārtošu, ko varēšu. Ja vajadzēs, cīnīšos par savējiem. Man ir lieli plāni, tie ir piepildāmi, tomēr bez cīņas un atbalstītājiem nekas neiznāk.

