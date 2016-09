Zigmunds Brunavs: «Nevaru aizcirst durvis un teikt, ka man beidzies darba laiks.» 14.09.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Zigmundam Brunavam ir tas gods būt pārvaldniekam skaistām un gleznainām teritorijām — Sabiles pilsētai un Abavas pagastam. Esot amatā kopš 2013. gada novembra, paveikts daudz. Un turpmākie plāni ir vēl grandiozāki.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskāries šajā amatā?

— Katra diena ir izaicinājums, jo, atnākot no rīta uz darbu, nevar zināt, kas pa nakti vai iepriekšējā vakarā noticis. Formulēt varam dažādi, bet lielākais izaicinājums ir piesaistīt savai teritorijai projektus un finanšu līdzekļus, lai to attīstītu. Šīs domes deputātu sasaukuma laikā Sabile definēta kā pilsēta, kas virzās uz tūrisma attīstību. Ir jāsaprot, ka mums nebūs lielas ražotnes, jo atrodamies dabas parkā «Abavas senleja», kas nosaka noteiktus ierobežojumus. Skatoties, cik liels ir tūristu pieplūdums Sabilē un Abavas pagastā, svarīgākais ir sakārtot teritoriju. Veiksmīgi tiek attīstīta amatniecība.

Kod, kurā pirkstā gribi, darbu ir daudz. Lielākā pīrāga daļa vienmēr tiek tiem, kas dzīvo pilsētā, jo ir ielu apgaismojums, sētnieks un citas lietas. Tas, kā varu palīdzēt lauku iedzīvotājam, ir pašvaldības ceļu sakārtošana. Lai grantētie ceļi būtu noplanēti, cilvēkiem sniedzot iespēju normāli pārvietoties, lai asfaltētajiem ceļiem nebūtu bedru, kas lauž riteņus, un ziemā notīrīts sniegs, lai var izbraukt.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieku?

— 2014. gadā tika veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Sabilē, «Priedēs» — nomainīti balsti. Turpat arī rekonstruējām vecās attīrīšanas iekārtas. Sabiles vidusskolā izremontējām telpas. Pirms tam mācību iestāde atradās divās ēkās, kas, manuprāt, bija ļoti nelietderīga saimniecisko līdzekļu izlietošana, tāpēc apvienojām vienā. Kuldīgas ielā veicām rekonstrukciju, ugunsdzēsējiem sakārtojām ūdens ņemšanas vietas un paveicām daudzus citus nelielus darbus.

Pagājušajā gadā notika lielāki darbi. Ievērojamākais — ūdenssaimniecības infrastruktūras otrā kārta Sabilē, «Priedēs» — nomainīti centrālie ūdens un kanalizācijas tīkli. Projekts noritēja veiksmīgi, bez papildu izmaksām. Uzstādījām arī video novērošanas kameras papildu analogajām, kas bija līdz tam. Pašlaik plānojam uzstādīt vēl vairāk, jo tās ļoti palīdz drošības un kārtības nodrošināšanā. Upesgrīvas internātpamatskolas struktūrvienībā «Valgales skola» uzstādījām ūdens atdzelžotāju, jo no Veselības inspekcijas saņēmām norādījumus, ka tas jāizdara. Pērn norisinājās Sabiles Vīna kalna labiekārtošanas pirmā kārta — uzlikts jauns žogs, soliņi, nomainīti vārti un izveidota lapenīte. Diemžēl ir tādi cilvēki, kuri grib tikt iekšā teritorijā, laužot žogu, tāpēc tur uzstādīsim video novērošanas kameras. Nomainījām visus ielu apgaismes ķermeņus pret jaunajām, ekonomiskajām LED lampām. Papildu lampas uzstādījām arī vietās, kur to līdz šim nebija. Priežu ielā izbūvējām pilnīgi jaunu apgaismojumu, jo tur pārvietojas ļoti daudz cilvēku, tāpēc situācija bija diezgan bīstama. Salabojām daļu ceļa «Mehāniskās darbnīcas — Oliņas»: asfaltbetona segums bija uzrūdzis un ar lielām bedrēm. Blaumaņa ielā 600 metru posmā uzklājām bitumena emulsijas segumu. Tieši šajā ielā, jo tika aprēķināts māju un iedzīvotāju skaits, kas ir liels. Bija plānots to izklāt kādā ceļa posmā arī šogad, diemžēl finanšu dēļ tas neizdevās. Doma nav atmesta, nākotnē turpināsim iesākto. Visā pilsētā uzstādījām jaunas ielu norādes zīmes, jo vecās bija ļoti minimālā daudzumā. Pērn nojaucām nodegušu ēku Ventspils ielā 15 — 17, pretī kultūras namam. Tā bija veca māja, kurā jau sāka augt balandas. Pilsētas centrā tas, protams, neizskatījās labi. Tagad viss nojaukts un vietā iesēta zālīte. To izdevās paveikt par aptuveni pieciem tūkstošiem eiro. Gada beigās paspējām vēl izbūvēt apgaismojumu Brīvības ielā. Patīkami dzirdēt no iedzīvotājiem, ka tagad viņi jūtas kā pilsētā. Atjaunojām Sabilē grantētās ielas, kas, protams, neprasīja grandiozus ieguldījumus. Ir arī citi darbi, kas neprasa lielus finansiālos līdzekļus, bet ko veicam, piemēram, apgūstam Abavas krastmalu, to tīrot. Tāpēc vēl jo vairāk bija gandarījums, ka pērn ieguvām pirmo vietu nominācijā «Sakoptākā pilsēta vai pagasts» Talsu novada konkursā.

Ja naudas ir daudz, var veikt grandiozas lietas. Ja finanšu ir tik, cik ir, — jābūt radošam. Jādomā, kā ar iespējami minimāliem līdzekļiem panākt maksimālo efektu.

Šogad esam atjaunojuši daļu gājēju trotuāra Lāčplēša ielā. Abavciemā, ūdens gultnē «Gobiņas», uzstādīts ūdens atdzelžotājs. Mūzikas un mākslas skolai iegādāta keramikas virpa, ko iestāde prasīja jau kādu laiku. Kapu ielā veicām remontu asfaltbetona segumam, kas bija ļoti sliktā stāvoklī. Pievilkām centrālo ūdensapgādi daudzdzīvokļu mājai Kuldīgas ielā 8 — 10, ko cilvēki bija lūguši jau vairākus gadus. Atjaunojām arī strūklaku Baznīcas skvērā, kas vairākus gadus nedarbojās. Paralēli visam norit vairāki lielie projekti kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Ja sevi šajā amatā neredzētu, es te neatrastos. Ir jāsaprot viena lieta — daudziem cilvēkiem šķiet, ka tas ir grandiozs amats. Labi skan, bet tas nav viegli. Šis darbs kļuvis par manu dzīvesveidu, jo esmu arī Sabiles iedzīvotājs. Jebkurā brīdī cilvēki vēršas pie manis, vai tas ir rīts vai vakars, atvaļinājums vai darba laiks. Nevaru aizcirst durvis un teikt, ka man beidzies darba laiks. Ir daudzas lietas, kuras neviens cits manā vietā nemaz nevar izdarīt. Arī turpmāk redzu sevi šajā amatā, jo ir mērķi, kurus gribu sasniegt. Man nav jāiet pa ielu ar nodurtu galvu, jo neesmu izdarījis kaut ko sliktu. Kā savulaik teica Mērsraga novada domes priekšsēdētājs: «Es neesmu piecītis, kuram visiem jāpatīk.» Cilvēki ir dažādi, katrs ar savām prasībām un īpatnībām. Šajā amatā visu mīlēts īsti laikam nevar būt.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Otrdienas visiem pārvaldniekiem ir pieņemšanas dienas, no 8.00 līdz 18.00 var nākt jebkurš, bet tā nenotiek. Cilvēks nāk tad, kad viņš grib un var atnākt. Vienreiz gadā ir lielā iedzīvotāju sapulce. Diemžēl šogad nebija daudz apmeklētāju. Ir arī vienkārši neoficiālas tikšanās un sarunas, jo es te dzīvoju, esmu daļa no Sabiles sabiedrības. Kā jau minēju, netiek nodalītas darba dienas vai darba laiki — ja kādam ir problēmas, tās risinām.

— Kāds ir jūsu redzējums par pilsētas nākotni?

— Sabili nākotnē redzu kā vēl izteiktāku tūristu iecienītu pilsētu. Iespēju ir daudz. No sapņiem rodas ļoti lieli darbi. Nepieciešams attīstīt infrastruktūru — nav, kur apstāties autobusiem, vajadzīgas naktsmītņu iespējas, plašāks ēdināšanas piedāvājums. Man šķiet, ka vēl varētu attīstīties mājražotāji un daiļamatniecības meistari. Prieks, ka ir cilvēki, kuri atgriežas no ārzemēm, lai te dzīvotu. Bet katrā ziņā — vajag, lai cilvēki paši vairāk darbojas.

Jau pērn sākām iestrādes projekta izveidei, lai sinagogā un tai pieguļošajā ēkā izveidotu mūsdienu mākslas centru, kur varētu uzstāties augsta līmeņa mūzikas pārstāvji un citi mākslinieki. Ikdienā var redzēt, ka tūristi staigā apkārt un interesējas, kas tur ir. Ar šo projektu varēsim sakārtot arī centra vidi. Tiek projektēts jauns bērnudārzs, jo man šķiet, ka novadā nav nevienas pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir tik sliktā stāvoklī kā mūsējā. Projekts drīz būs gatavs. Man ir ļoti sāpīgi, ka Sabilē rindā uz bērnudārzu gaida 17 bērni, bet nav vietu. Tam seko rezultāts, ka šos bērnus zaudējam tālāk mūsu skolai. Saistu lielas cerības ar šo projektu.

— Kā vērtējat drošību Sabilē?

— Lai radītu pēc iespējas drošāku vidi, esam uzstādījuši jau iepriekš minētās video novērošanas kameras. Cilvēki respektē, un tās palīdz policijas darbā. Katrs varam justies tik droši, cik droši katrs pats jūtamies — kā jebkurā vietā. Nav nevienas vietas, kur cilvēks var justies pilnīgi pasargāts.

Komentāri