«Ziemassvētku izjūtu nav iespējams viltot» 23.12.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

20. decembrī Talsu tautas namā Ziemassvētku koncertuzvedumu «Pēcis un Pīkstīte pasaulē» sniedza Upesgrīvas internātpamatskolas audzēkņi. Sākumā izskanēja aicinājums vēlēt plašajam mākslinieku pulkam veiksmi, bet ir nepārprotami skaidrs, ka izdošanos garantēja kas cits — ārkārtīgi lielais skolēnu un pedagogu ieguldītais darbs.

Pie durvīm saņemot pa piparkūkai un apsveikuma kartītei, varēja nonākt lielajā zālē, lai vēl mirkli izjustu to rosību un priecīgo satraukumu, kāds valda pirms atbildīgiem notikumiem. Uzvedumam sākoties, nevarēja nepamanīt, cik veiksmīgi katram bērnam un jaunietim Pēča un Pīkstītes piedzīvojumos atrasta vieta un iespēja dažādi izpausties un cik rūpīgi skolotāji seko, lai viss raiti ritētu pēc scenārija. Acis aizkustinājumā sāka nodevīgi mirdzēt, redzot pašu skolēnu neviltoto uzstāšanās prieku. Par vairākiem uzveduma dalībniekiem tapa pilnīgi skaidrs — viņiem, mūsdienīgi sakot, piemīt izteiktas šovmeņu dotības, kas ļauj skatuves gaismās justies brīvi un parādīt no sevis labāko!

Uzvedums bija ļoti daudzveidīgs — pelēni apceļoja visu pasauli, tāpēc priekšnesumos bija dzirdamas vairākas valodas, teatrālas ainiņas nomainīja dejas, instrumentālus skaņdarbus — dziesmas. Izteiksmīgi bija dalībnieku tērpi un teicama — scenogrāfija, ko īpaši labi var novērtēt tagad, atskatoties uz notikušo fotogrāfijās.

Noslēgumā skolēniem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu pateicās iestādes direktore Maija Aveniņa, katram klātesošajam vēlot Ziemassvētkos būt kopā ar saviem vismīļākajiem cilvēkiem. Par saņemto sirds siltumu Upesgrīvas internātpamatskolas saimei paldies teica Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Vineta Ozola.

«Ziemassvētku izjūtu nav iespējams viltot — tas ir prieks, kas virmo gaisā!» vērtēja Talsu novada bērnu un jauniešu centra direktore Doloresa Lepere, uzslavējot uzveduma dalībnieku centību un radošumu. Atzinīgus vārdus un laba vēlējumus teica arī skatītāji no Talsu pirmsskolas izglītības iestādēm «Sprīdītis» un «Saulīte», Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis un viesi no SIA «Talsu autotransports». Uzvedumā iztērētos spēkus tā dalībnieki varēs atjaunot ar sveicēju sarūpētajām gardajām dāvanām.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Upesgrīvas internātpamatskola

Komentāri