Ziemassvētku egli šogad Dundagā iededz ķekatnieki 15.12.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

8. decembrī, klātesot Dundagas vidusskolas ķekatniekiem, pils pagalmā iededza lielo Ziemassvētku egli. Tovakar ikviens varēja izliet laimi, malkot karstu tēju, pils telpās apskatīt radošo novadnieku veikumu un to iegādāties, bet pagrabā — darboties puzuru veidošanas un sveču liešanas darbnīcā.

Šogad Dundagā Ziemassvētku egles iedegšana bija uzticēta ķekatniekiem, kuri uz pili mēroja ceļu no Dundagas vidusskolas. Pa ceļam pieskandēts Dundagas centrs, lai aizdzītu visu slikto, ļaunas domas, tumsu un ar prieku un gaišumu sirdī sagaidītu Ziemassvētkus. Pils pagalmā, ejot rotaļās un klausoties priekšnesumos, arī Ziemassvētku egle spoži iemirdzējās.

Tovakar sveica piecas novada ģimenes, kuras bija izvirzītas Labklājības ministrijas rīkotajā akcijā «Maziem mirkļiem ir liela nozīme». Tās mērķis ir izcelt saimes, kas kopā pavada brīvo laiku un ar savu piemēru iedvesmo citas. Ģimenēm dāvātais šai akcijai speciāli veidotais pulkstenis atgādināšot par mazajiem, svarīgajiem mirkļiem, kas pavadīti un vēl jāpavada kopā.

Pulksteni saņēma Jāņa un Agnetas Mauriņu ģimene. To raksturojot, izskanēja, ka ģimene kopīgi dodas ekskursijās, gatavo mājās maltīti, cep kūkas. Vecāki motivē un atbalsta bērnus labi mācīties, būt sabiedriski aktīviem un izpalīdzīgiem. Palīdzīgu roku Mauriņi sniedz arī līdzcilvēkiem, skolai un jaunajām ģimenēm.

Dundagas novads var lepoties arī ar Guntara un Unas Silu ģimeni. Saņemot pulksteni, tā raksturota kā aktīva, kas iesaistās pašvaldības rīkotajos pasākumos, savās mājās uzņem bērnu klasesbiedrus un audzināmās klases skolēnus. Palīdz ar apģērbu un nepieciešamajām lietām tiem bērniem, kuriem nepieciešams.

Ivara un Gunitas Tropiņu ģimenē aug trīs bērni. Šī saime var lepoties ar mājās radītu vidi bērnu daudzpusīgai attīstībai. Godā Tropiņi ceļ ģimenes un senlatviešu tradīcijas. Sveica arī Jurģa un Kristīnes Ludeviku ģimeni, kas aktīvi iesaistās novada rīkotajos pasākumos un paši piedalās to rīkošanā Vīdalē.

Andra Laukšteina un Evas Frišenfeldes ģimene ilggadēji atbalsta skolas, bērnudārza un internāta aktivitātes, svētkos dāvinot pašu gatavotas dāvaniņas, organizē darbnīcas egļu rotājumu pagatavošanai ciema eglei. Pirms diviem gadiem Eva kopā ar Andri ciema bērniem organizēja projektu, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot zvejniecības tradīcijas un jūrā braukšanas prasmes. Ģimene ar savu piemēru mudina būt izpalīdzīgiem, draudzīgiem, turēties kopā un atbalstīt kopīguma izjūtu ciema iedzīvotājos. Sirsnību un draudzīgumu vecāki audzina arī saviem bērniem.

Uzrunājot sanākušos, Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts teica, ka ir lepnums par novadā esošajām ģimenēm un īpaši par tām, kas šogad suminātas. Tuvojoties Ziemassvētkiem, viņš vēlēja: «Izpušķojot egles pie vidusskolas un pils, esam Dundagu padarījuši skaistāku. Līdz Ziemassvētkiem ir palicis pavisam nedaudz, tāpēc aicinu katru izpušķot savu egli, savu istabu, savu sētu un īpaši savu dvēseli, lai visi kopā Dundagā sagaidītu skaistus Ziemassvētkus!»

