Ziemassvētki visa gada garumā 28.12.2017

Paula Kārkluvalka

Priecīgus Ziemassvētkus, sniedzot lielu, baltu piparkūku eņģeli Talsu novada fonda priekšsēdētājai Ivetai Rorbahai vēl Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes struktūrvienības vadītāja Baiba Purlica. Mūsu sarunas dienā fondā svin Ziemassvētkus, un baltais eņģelis gluži kā zīme ieskicē sarunas turpinājumu. Par misiju palīdzēt un uz to mudināt arī apkārtējos sarunā stāsta Iveta Rorbaha.

— Kādas akcijas Talsu novada fonds īsteno Ziemassvētku laikā?

— Kopā ar Talsu novada pašvaldību ilgus gadus īstenojam labdarības akciju «Brīnumam tici». Tajā vācam ziedojumus, lai iepriecinātu bērnus no sociālā riska ģimenēm. Tas vienmēr ir izdevies, un arī šogad varējām sarūpēt bērniem Ziemassvētku pārsteigumu ar teātra izrādi un rotaļām.

Labos darbus mēdzam saistīt ar svētkiem, tomēr fondā tos īstenojam katru dienu, var teikt, ka mums Ziemassvētki ir visa gada garumā. Vajadzību ir ļoti daudz, priecē, ka palīdzēt varam ne tikai Ziemassvētku kampaņās. Mēs sajūtam līdzcilvēkus, redzam viņu vajadzības un negaidām īpašu uzaicinājumu palīdzēt vai kādus svētkus, vienkārši palīdzam.

— Kādas Latvijā vai citviet pasaulē rīkotas akcijas jūs iedvesmo?

— Šis gads tiem, kas ir fondā un ap fondu, ir parādījis labdarību citā izpratnē. Īpašs notikums bija starptautiskā konference «Being good is good», ko rīkojām septembrī. Globālās norises, par kurām uzzinājām, deva mums jaunu skatījumu. Pie mums viesojās brīnišķīgi cilvēki. Konferencē labdarības maratona «Dod pieci» dalībnieks, dīdžejs Toms Grēviņš pastāstīja par savu pieredzi un savām atziņām. Tāpat mūs iedvesmoja mācītājs Pēteris Eisāns, stāstot par akciju «Zvaigzne Austrumos», Raivis Hščanovičs no «RH3» fonda un ārzemju viesi ar savu pieredzi. Tie ir iedvesmojoši stāsti, aiz kuriem ir darbi, kas liek domāt plašāk par to, ko mēs vēl varētu darīt un ko darīt citādāk.

Redzam, ka ne vienmēr ar labdarību nodarbojas materiāli ļoti labi nodrošināti cilvēki. Bieži cilvēks pie atziņas, ka vajag palīdzēt, nonāk pārdomu brīžos vai pašam esot grūtā situācijā.

Mūs iepriecina cilvēki, ar kuriem esam kopā — bagātu mūžu nodzīvojušo smaidi, Ziemassvētku akcijās bērnu prieks, mūsu novadnieku ierašanās ar teikumu: «Man ir fantastiska labdarības ideja, kuru vēlos īstenot un nest prieku citiem!» Tas veido mūsu dzīvi. Katra šāda tikšanās dod siltumu.

Lai arī šķiet, ka digitālās iespējas mūs ļoti vieno un varam sasniegt visu pasauli, kā tas arī ir, nekas neaizstās īstu sarunu, iespēju paskatīties otram acīs un just, ka esi uzklausīts, saprasts un atbalstīts. Tas ir tas, kāpēc strādājam. Ne sev, ne savam labumam, bet augstākām vērtībām.

Mēs vēlamies šīs vērtības nodot arī nākamajai paaudzei un esam to iesākuši labdarības programmā «I believe in good». Esam «sakustinājuši ūdeņus» un pamazām skolās rosinām jauniešus uz sarunām par labdarību un uz labiem darbiem. Jaunieši ir ļoti atvērti labdarībai, un līdz šim paveiktais to parāda.

— Vai, tuvojoties Ziemassvētkiem, fondu biežāk uzmeklē cilvēki, kuri vēlas sniegt palīdzību, bet nezina, kam?

— Jā. Piemēram, ar mums sazinās ārzemēs dzīvojoši latvieši, kuri vēlas palīdzēt kādam šeit dzīvojošam. Pārzinām situāciju un redzam, kam tas nepieciešams. Pie mums ceļo dāvanu paciņas, ko nododam tālāk.

Mums ir sadarbības partneri, kuri gadu no gada atbalsta. Ir ziedotāji, kuri brauc ar dāvanām. Ne vienmēr viņi vēlas, lai par paveikto stāstītu — viņi atnāk, izdara un aiziet. Mēs redzam, ka viņiem tas ir vajadzīgs, ka viņi to dara, vadoties pēc savas pārliecības.

— Kādus sapņus cerat īstenot nākamajā gadā?

— Nākamajā gadā turpināsim projektu «I believe in good», īstenosim labdarības akcijas un mērķu projektus, kas kļuvuši par tradīciju, piemēram, «Bumbu ralliju», «Noadīsim siltumu», atbalstīsim vientuļos sirmgalvjus un paveiksim vēl daudzus citus darbus. Sapnis, ko gan par tādu nevar saukt, jo zinu, ka tā būs, — katrs darīsim labos darbus un kopīgi veidosim vietu, kurā mēs dzīvojam, vēl labāku!

Materiāli sagatavoti ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Mērķprogrammā «Reģionālā un vietējo mediju atbalsta programma» atbalstītais projekts Nr. 2/MEDIA/17/017/010.

