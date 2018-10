Zemnieki šomēnes saņems lielāku platību maksājuma avansu 16.10.2018

Zemkopības ministrija šovasar vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā ar priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansu lielākā apmērā nekā līdz šim. Tas nepieciešams, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības, ko radīja šīs vasaras sausums un nelabvēlīgie apstākļi. Eiropas Komisija 1. oktobrī šai iecerei deva zaļo gaismu, liecina ministrijas sniegtā informācija.

Lauku atbalsta dienests sniedzis informāciju, ka tie, kuri šogad pieteikušies platību maksājumiem, avansu var gaidīt no 16. oktobra. Dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava skaidro, ka pārvalde intensīvi veic pirmo administratīvo kontroli platību maksājumu iesniegumiem, lai varētu uzsākt avansu izmaksu. Vienoto platību maksājumu izmaksās 70 procentu apmērā no pamata likmes jeb 54,60 eiro par hektāru. Gala maksājums gaidāms decembrī. Avansā no 22. oktobra izmaksās arī atbalstu par mazāk labvēlīgiem apvidiem, kas būs 38,25 eiro par hektāru jeb 85 procenti no noteiktās likmes par II kategorijas zemi. Līdz pagājušās nedēļas ceturtdienai bija administrēti 79 procenti platību maksājumu iesniegumu, kur ieskaitīti gan mazās lauksaimniecības shēmas dalībnieki, gan «Natura 2000» atbalsta prasītāji. Līdz 16. oktobrim, kad sāksies avansu izmaksa, pilnīgi visi pieteicēji uzreiz to nesaņems. Tam esot vairāki iemesli. «Ir platību maksājumu pieteicēji, kuriem bijušas fiziskās kontroles, joprojām ir tādi, kuriem ir tā sauktās dubultās deklarācijas, kur uz vienu platību pieteikušies vairāki pretendenti. Ir pieteikumu iesniedzēji, kuriem prasīts pierādīt zemes lietošanas jeb apsaimniekošanas tiesības,» skaidro pārvaldes vadītāja J. Kļava.

Bioloģiskās lauksaimniecības maksājumu avansi gaidāmi novembrī. Mazajā lauksaimniecības shēmā iesaistītajiem pretendentiem maksājums 500 eiro apmērā būs decembrī. Gada pēdējā mēnesī plānots izmaksāt arī gala maksājumus vairākiem atbalsta veidiem, tai skaitā zaļināšanas maksājumu, kur aptuvenā likme ir 46 eiro par hektāru. Brīvprātīgais saistītais atbalsts par slaucamajām govīm būs 178 eiro par dzīvnieku, par dārzeņiem — 519 eiro par hektāru, par augļiem un ogām — 140 eiro par hektāru, par proteīnaugiem — 59 eiro par hektāru. Pārvaldes vadītāja vērš uzmanību, ka izmaiņas būs brīvprātīgajā saistītajā atbalstā par miežiem un vasaras rapsi. Tā kā pērn rudenī daudzviet laukus nebija iespējams apsēt ar ziemājiem un ziemas rapsi, šajā gadā pieaugušas platības, kas apsētas ar miežiem un vasaras rapsi. Latvijai piešķirtais atbalsts (kopējā aploksne) šo maksājumu veikšanai ir nemainīga, tāpēc, palielinoties apsējamajām platībām ar šīm kultūrām, zemnieki saņems mazāku atbalstu. Provizoriskā likme miežiem bija 45 eiro un tagad tā samazināta līdz 35 eiro par hektāru. Vasaras rapsim provizoriskā likme bija 37 eiro par hektāru, bet tagad tā būs 21 eiro par hektāru.

Jautāta, vai zemnieki var gaidīt arī kompensācijas no valsts un Eiropas Savienības par šogad sausuma radītajiem zaudējumiem, kas lauksaimniecībā Latvijā mērāma vairāk nekā 300 miljonu apmērā, J. Kļava teic, ka pašlaik šādu signālu neesot. Notiekot sarunas ar Briseli, jo zaudējumi ir pietiekami lieli, bet no pieredzes varot teikt: ja arī piešķirs atbalstu no Eiropas, tas nebūs ātri.

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

