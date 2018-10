Zelta rudenī — Šlīteres bākas virzienā 18.10.2018

No 12. līdz 14. oktobrim apmeklētājiem durvis vēra Kurzemes industriālā mantojuma objekti, tostarp Šlīteres bāka, Pāces vilnas fabrika un Valdgales dzirnavas. Devāmies ceļā, apņēmības pilni iegriezties visās trijās vietās, bet galu galā ļāvām sevi uz vairākām stundām savaldzināt Šlīteres bākai un zelta rudenim tās veldzējošajā apkārtnē.

Iespējams, Šlīteres bāka, «Ozola namiņš» un jo īpaši Šlīteres dabas taka mūs, pilsētniekus, tik ļoti aizrāva tāpēc, ka ir pretrunā ar ikdienišķo skatījumu uz vārdu «industriāls». Ierasts šo vārdu saistīt ar nepoētisku rūpniecību, bet te — brīnišķīga, gluži vai neskarta daba! Otrs vārds — «mantojums» — gan Slīteres mežos iederas, bet abi vārdi kopā norāda uz ražošanas un transporta attīstības vēsturi, liecībām par to, kāda bijusi dzīve pirms vairākiem gadsimtiem.

Šlīteres bākā apmeklētājus sagaida

vides gide Ina Brauna, gatava ar humoru un erudīciju atbildēt uz nezinīšu jautājumiem, sākot jau ar pašu pirmo — kāpēc gan bāka atrodas tik tālu no jūras. «Šī bāka atrodas sešu kilometru attālumā no jūras krasta, bet tai pašā laikā — jūras krastā. Tas nekas, ka ļoti senas jūras krastā! Tepat ir Baltijas ledus ezera senais krasts. Nav taču svarīgi, kur bāku uzceļ. Ir svarīgi, lai tā pilda savas funkcijas — lai bāku var no tālienes redzēt, un Šlīteres bāku redz no Sāmsalas — 40 kilometru attālumā, braucot pa jūru,» viņa skaidro. Īpatnējā kartē vides gide rāda daudzās bākas, kas apkalpo Irbes šaurumu jeb, kā I. Brauna saka, «taciņu uz Rīgas jūras līci». No Rietumiem šis kopš seniem laikiem bijis vienīgais kuģu ceļš, pie tam — gana izaicinošs, Inas kundzes vārdiem sakot, «šaurs, līkumots grāvis, piemētāts ar akmens bluķiem».

Šlīteres bāka savulaik būvēta bez gaismām — tā kalpojusi kā dienas orientieris, jo buriniekiem taču nav ne stāvbremžu, ne atpakaļgaitas iespējas, tāpēc tie kursēt var vien labā redzamībā. Bākuguns gan Šlīteres bākā degusi no 1961. gada līdz 1999. gadam, bet mūsdienās tā atkal kalpo kā novērošanas tornis un orientēšanās zīme, redzama tālu no jūras puses.

«Mēdz runāt par zilajiem kalniem. Kad jūs šurp braucāt, nekādus kalnus neredzējāt, vai ne? Kad nobraucat lejā, tur arī nav neviena kalna! Bet, braucot pa jūru, tālumā redzami mežiem noauguši, zilgani kalni. Tā ir Latvijas īpatnība — tālumā šie kalni izskatās zilgani,» zina teikt I. Brauna. Mums atliekot braukt ar prāmi, lai par šiem zilajiem kalniem pa gabaliņu papriecātos.

Neesam skubināmi uz kāpšanu bākā. Laika apstākļi ir oktobra vidum neraksturīgi vasarīgi, tāpēc iedomājamies, ka, nonākuši nepilnu 100 metru augstumā virs jūras līmeņa, reiz redzēsim visu, ko vien no otras vecākās navigācijas būves Latvijā iespējams ieraudzīt. «Šodien ir brīnišķīga diena, tomēr cerība redzēt Sāmsalu ir visai maza. To jau noskaidroja iepriekšējie apmeklētāji. Ir silts, jūra iztvaiko, ir neliela dūmaciņa. Bet jūru redzēt varēsiet! Kādreiz dūmakainā laikā ir interesants efekts — var redzēt sauszemi, kā mazlietiņ gaisā pakārtu! Varbūt tā būs arī šodien,» mūsu interesi atkal vairo I. Brauna. Konstatējam, ka mums gan līdzi ir tikai pašu acis un viens fotoaparāts, ar ko iespējams jūru «pievilkt» kaut nedaudz tuvāk. «Kā jūs zināt — ja ārā ir migla, tad ar tālskati ir vēl lielāka migla!» gide mūs mierina. Vajagot braukt aukstā laikā, tad apvārsnis esot kā ar nazi ieskrāpēts, tāpēc varot redzēt pat vēja ģeneratorus Sāmsalā. «Ir pāris dienas gadā, kad redzam ne tikai Sāmsalu, bet arī Kuresāres torņus un Abrukas saliņu,» atklāj I. Brauna.

«Bet krāsas, krāsas, krāsas!

Paskatieties, kādos toņos ir ķiršu lapas! Tās saulē ir gandrīz caurspīdīgas un augšpusē iegūst jau tādu aveņu nokrāsu. Kādos toņos ir kļavas! Te, redziet, viena koka lapas no apakšas pāriet no zaļā uz dzelteno, oranžīgo, karmīnsarkano. Uz visu šo krāsu fona vēl — ābelīte ar tumši sarkanajiem āboliem. Nav uz Siguldu jābrauc, noteikti nav. Kuram vēl rudens nepatīk? Rudenim ir jāpatīk, vienalga, kāds tas ir. Ja ir dubļi, tad ir jāatpūtina acis un jāsaprot, ka pēc tam krāsas redzēs vēl košāk. Gadalaiku kontrasti ir skaisti — pavasarī viss pamazām rodas, tad ir vasara, tad rudens krāsas… Citur jau tādu krāsu nav, kur gadalaiki nav tik izteikti,» vides gide atgādina.

Tepat ir seismiskā stacija, kur reģistrē zemes svārstības. Krietni mazākas, toties cilvēka acij nepārprotami redzamas izmaiņas zemes slānī rada āpši, kas uzrok mauriņu pie Šlīteres bākas. «Vilki noplēsa aitu ganāmpulkam divas aitas — maksājam meslus Meža mātei… Viss mums ir!» konstatē I. Brauna.

Kopā ieejam arī «Ozola namiņā», dabas izglītības centrā, kur šogad uz sienām parādījušies skaisti zīmējumi. «Tie nav tikai dekorācijai, bet attēlo iemītniekus, kas mitinās kraujā un ar ko mums krauja ir bagāta,» skaidro vides gide. Tur ir, piemēram, kāds necils gliemezītis, mazs kā pirksta galiņš, bet īpašs ar to, ka vienīgā vieta Latvijā, kur tāds sastopams, ir šī. «Mums te šie gliemeži pa sienām rāpo,» uzsver I. Brauna. Uz sienas ir arī praulgrauzis. «Praulgraužu, kā zināms, saimnieciskos mežos nav, jo saimnieciskie meži pēc savas būtības ir kartupeļu lauki. Tur novāc ražu, iestāda jaunu… Bet dabiskajos mežos, gluži kā cilvēku sabiedrībā, ir vieta visiem, kas spēj tur izdzīvot,» salīdzina vides gide. Vēl te redzams meža susurs. «Ļoti ekonomisks dzīvnieks — mūsu valdības sapnis par tautu! Pa vasaru «šiverē», bet ziemā guļ un ietaupa resursus,» joko

I. Brauna.

Lielākoties cilvēkam nepamanītas

paliek robežas starp atšķirīgiem dabas kompleksiem — kur beidzas augstiene, kur sākas zemiene… «Bet šeit beidzas Kurzemes augstienes pacēlums un lejā, kā ar nazi nogriezta, sākas Piejūras zemiene! Līdzenumi divos līmeņos ar 40 metru starpību,» atkal ieintriģē vides gide. Mēs nu nolemjam atlikt visus citus plānus un doties lejup pa stāvajām kāpnēm, lai izstaigātu 1,2 kilometrus garo Šlīteres dabas taku. Tā ir kā nonākšana citā realitātē, kur šobrīd brīnišķīgi smaržo pēc rudens un kur par civilizācijas klātbūtni liecina vien ērtās koka laipas un saturīgie informācijas stendi. Tur tu, cilvēks, baudi kārtējo atvasaru, pat lāgā nenojauzdams, ka ej cauri vairākiem Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem, tādiem kā nogāžu un gravu meži, pārmitrie meži un kaļķainais zāļu purvs, un vispār esi vietā, kur dzīvo daudzas Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, dažas sūnas un bezmugurkaulnieki, kādi nekur citur mūsu valstī nav atrasti.

Noslēguma vārdu vietā jāsaka — tie, kuri nepaguva uz Šlīteres bāku aizbraukt pagājušajā nedēļas nogalē, vēl neko nav nokavējuši. Ja vien laiks pieturēsies gana labs, bāka apmeklētājiem nedēļas nogalēs būs atvērta vēl visu oktobri, un industriālais mantojums arī būs savā vietā.

