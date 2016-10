Zeltā atmirdz rudenīgās koku lapas un 50 laulības gadi 11.10.2016

Sestdien, 1. oktobrī, Balgales tautas namā savu mīļo un dārgo cilvēku klātbūtnē Zelta kāzas svinēja dursupnieki Mērija un Austris Kučeri. Par to, lai šī diena būtu neaizmirstama, bija parūpējušies gan bērni, gan mazbērni, sagādājot jubilāriem daudz un dažādus pārsteigumus. Galvenais, ka šajā sarīkojumā itin visur valdīja mīlestība, un bez tās dzīvē nekā nevar.

«Talsu Vēstis» nolēma,

ka gaviļniekus netraucēs svētku reizē, bet uz «Ritmiem» atbrauca jau dienu iepriekš, lai kārtīgi izrunātos par dzīvi. Mērija, kā vienmēr, bija izcepusi gardus pīrādziņus un plātsmaizi. Mūsu saruna, atskatoties vēsturē, bija interesanta un arī pamācoša, jo katram nav dota iespēja kopā nodzīvot līdz Zelta kāzām, liktenim te ir sava nozīme, tomēr neiztika arī bez labas, saskanīgas un saprotošas attieksmes vienam pret otru.

Austris Kučers visu mūžu ir durs­upnieks, kurš piedzimis «Strautniekos», vectēva jaunsaimniecībā. Viņa meita Marta ieskatījās puisī Reinholdā no kaimiņmājām, kas bija atnācis no Bolderājas. Abi apprecējās 1936. gadā, tieši pirms 80 gadiem, un visu mūžu aizvadīja «Strautniekos». Austra tēvu 1945. gadā aizveda uz Sibīriju, un viņš bija projām 11 gadus.

Austris tolaik,

kad tēvs atgriezās 1956. gadā, sāka mācīties Laidzes tehnikumā. Mamma ar trijiem dēliem bija vīru uzticīgi gaidījusi, un ģimenē nu piedzima ceturtais dēls. Austris tehnikumā apguva lauksaimnieka izglītību un, vēl nebūdams 18 gadus vecs, kolhozā «Liesma» sāka strādāt par agronomu. Taču nācās dienēt armijā par tankistu trīs gadus. Atgriezies mājās, vīrs strādāja kolhozā «Kurzeme», kur 25 gadi aizvadīti par agronomu, arī par brigadieri un galveno agronomu. Vīrs nebija komunistiskajā partijā, jo to nevēlējās, taču partijas sapulcē viņam bieži nācās skaidrot par padarīto kolhozā. Kādu laiku vīrs vadīja Balgales pagasta izpildkomiteju, vienu gadu mācīja bērnus skolā, pasniedza bioloģiju un fizkultūru. Vēlāk Austris izveidoja zemnieku saimniecību «Ritmi», pa to laiku bija lauksaimniecības konsultants un ciemā — zemes komisijas priekšnieks. Par pagasta vadītāju Austris nostrādāja desmit gadus — no 1998. līdz 2008. gadam. Nodibinājās Talsu novads, un Austris devās pelnītā atpūtā, ja tā var teikt par zemnieku, kam ir sava saimniecība. Dursupnieks atzīst, ka paši ražīgākie gadi bijuši pagastveča amatā, kad viņš iepazinies ar visiem lielajiem Rīgas kungiem.

Savu Mēriju Austris pazīst

jau 55 gadus un joprojām viņai ir pateicīgs, ka jaunā sieviete sagaidīja savu puisi pārnākam no armijas pēc trijiem gadiem. Tas ir liels uzticības paraugs. Abi satikās Austra pirmajā darbavietā kolhozā «Liesma», kur viņš daudzus gadus bija arī sporta organizators. Zenteniece Mērija bija atbraukusi līdzi Jaunpļavu muzikantiem uz balli. Interesanti, ka Mērijai bija arī dvīņu māsa, abas bija vienādas. Un liktenis bija tas, kas izlēma, kuru Austrim uzlūgt uz deju. Meitenei tolaik bija 16 gadi, bet Austrim pašam — 18. Mērija bija skaista, labi dejoja, tāpēc dursupniekam iepatikās. Abi draudzējās divus gadus, Mērija pavadīja draugu armijā, sagaidīja, rakstot garas un sirsnīgas vēstules.

Abi apprecējās

1966. gada 1. oktobrī tepat Balgalē, jo rudens darbi bija paveikti un laika kļuvis vairāk. Mērija strādāja Dursupes kultūras namā, uz visiem pasākumiem Austris gāja viņai līdzi. Savulaik viņš ir gan dejojis, gan teātri spēlējis. Uz jautājumu, kā viņš bija pārliecināts, ka Mērija ir īstā un ka ar viņu nodzīvos līdz Zelta kāzām, vīrs tikai domīgi nosacīja, ka tolaik jau neko nevarēja zināt. Kurš var dot tādu garantiju? Neviens! Tiesa, Austris pats bija nācis no stipras ģimenes, kas tika līdz Zelta kāzām. Arī Mērijas vecāku ģimene bija saliedēta, jo kopā nodzīvoja līdz pat mūža galam. Laikam liktenis savā grāmatā bija ierakstījis, ka Mērija un Austris laimīgi nodzīvos 50 gadus un tad sāks gaidīt Dimanta kāzas. Jābūt siltai gultai, jābūt mājīgumam, garšīgam ēdienam… Tie ir tikai daži priekšnosacījumi, kas, pēc Austra domām, stiprina ģimeni un dara pāri laimīgu. Protams, ļoti svarīga ir mīlestība un uzticība, kopā būšana gan priekos, gan bēdās.

Kučeri paši uzcēla

māju «Ritmi» pašā Dursupes centrā, līdz tam viņi mita kolhoza dotajā dzīvoklī «Mežgrēzās». Uz «Ritmiem» Kučeri atnāca dzīvot 1969. gada 15. novembrī, un saimnieks labi atceras to dienu. Nu pagājis tik daudz gadu! Kur tie palikuši, kamdēļ aizskrējuši tik ātri? Tagad saimnieks apkopj māju, dārziņu, iet makšķerēt, jo viņa pienākums pabarot trīs kaķus — vienu savējo un divus kaimiņu, kas ļoti cer uz vīra lomu. Paša 12 gadus vecais Muris nemetas uz lomu kā kaimiņu minkas, bet gaida, lai zivi uzvāra un atbrīvo no asakām, var teikt, ka izmanto saimnieku labvēlību. Austra lomu iecienījis arī tepat ligzdojošais stārķis, kas vienā reizē var apēst 15 zivis un vairāk. Jau divus gadus dursupnieks uzņēmies atbildību par šo putnu, abi kļuvuši par labiem draugiem.

Nu pienācis laiks aprunāties

arī ar Mēriju, Silkalnu meiteni no Zentenes Jaunpļavām. Protams, arī viņa nevar aizmirst tos sporta svētkus «Liesmā», kuros kopā ar muzikantiem bija ieradusies reizē ar dvīņu māsu. Jaunā meitene bija iemācījusies šūt, viņas rokām tapa abām vienādas kleitas. Nebija jau tā, ka Mērija uzreiz pamanīja Austri, kurš piedalījās dažādās sacensībās, arī cilāja svarus. Meitene nodomājusi, ka normāls zēns esot. Kad sāka spēlēt mūziku, tā viņš nāca pāri zālei un uzlūdza Mēriju dejot. Abi nodejoja visu vakaru. Pēc tam sekoja citas balles, arī Zentenē. Draudzība turpinājās, un tie trīs dienesta gadi pagāja uzticīgā gaidīšanā, jo turpmākie nodomi bija nopietni. Mērijai patika Austra ģimene. Viņa vecaistēvs ļoti atbalstīja vecmammu. Tāda cieņa bija apbrīnas vērta. Mērija teic, ka savās kāzās viņa domājusi gan, ka kopā aizvadīs visu mūžu. Un tā arī noticis, jo nekad ne vīrs, ne sieva nav gribējuši, pat nav iedomājušies, ka varētu šķirties. Mērija atzīst, ka vispār lielu kašķu nekad nav bijis.

Par kultūras dzīves vadītāju Mērija nav strādājusi ilgi. Kad pieteicās un piedzima Lita, mamma dzīvoja pa mājām, šūdama draudzenēm un radiem kleitas. Reizē arī bērns bija pieskatīts, jo tolaik jau bērnudārza nebija.

Kučeru ģimenē godam

izauguši trīs bērni — Lita, kas saimnieko laukos un ir arī lauksaimniecības konsultante, Gatis strādā Norvēģijā — būvē mājas, Gunita ir skolotāja Talsos. Kučeru ģimenē ir astoņi mazbērni — Līga, Artūrs, Zinta, Egils, Marta, Kārlis, Gatis, Arvis. Zelta kāziniekiem ir arī viena mazmazmeitiņa Emīlija. Visi bērni ir vecāku tuvumā Balgalē, tā ka godu dienās «Ritmos» piepildās pilna istaba. Visi ir mīļi, draudzīgi, atsaucīgi un rūpīgi, izskoloti un atraduši savu vietu dzīvē.

Tā jau sanāk, ka labiem cilvēkiem ir jauki bērni un mazbērni. Par Austra labāko īpašību Mērija uzskata to, ka viņš nav skops un labprāt atbalsta gan bērnus, gan mazbērnus, ja rodas tāda vajadzība. Mērija tagad saimnieko pa mājām, šuj, ar audumu apvelk dīvānus, krēslus. Diena viņai paiet vienos auļos, tā Mērija teic. Dursupniece atzīst, ka ir laimīga, jo visi bērni ir piedzimuši veseli, mazbērni — arī, visi ir labi mācījušies. Tās ir priecīgākās dienas, kad visi sapulcējas kopā. Arī Austris uzskata sevi par laimīgu cilvēku. Un tas ir milzīgi daudz.

