Zaparožecs — stabila vērtība visos laikos 19.09.2016

Mārīte Jankeleviča

Sestdien, 16. septembrī, automašīnu «ZAZ» kluba sezonas noslēgumā Talsu novadā viesojās 22 veco laiku spēkrati no visas Latvijas — tas esot jauns rekords.

Tos bija iespēja apskatīt Laucienē, Nurmuižā, Talsos pie Latvijas Lauksaimniecības muzeja, kā arī Talsu pilsētas laukumā. Pirmajā pieturvietā, Nurmuižā, krāšņā svīta ieripoja aptuveni stundu vēlāk, nekā bija paredzēts. Līdz ar to laika nobīde sekoja arī pārējās vietās. «Vienai automašīnai pa ceļam noķīlēja bremzes. Uz ceļa arī visu izjaucām un sadzinām visus cilindrus atpakaļ. Otrai mašīnai kaut kas notika ar dzinēju. Te ir pulcējušās 22 automašīnas, kas ir jauns rekords. Pirms pieciem gadiem bija grūti savākt astoņas. Klubā esam vairāk, bet ne visi varēja ierasties,» atklāj kluba dibinātājs un pasākuma organizators Intars Pavlovičs. Skaistās automašīnas bija ieradušās no Tukuma, Ventspils, Līvāniem, Engures, Rīgas un Preiļiem.

Vecākais spēkrats, kuru bija iespēja apskatīt, — ražots 1961. gadā, jaunākais — 1991. gadā. «Pirms desmit gadiem gribēju iegādāties kādu vecu padomju laiku auto, jo kaimiņam bija ņiva. Tas radīja interesi. Interneta sludinājumu portālā www.ss.lv piedāvājumā atradu zapiņu par 80 latiem. Pirmajā braucienā gan netiku līdz mājai, iestrēga pirmajā robā, nezināju arī, kā tikt klāt pie degvielas bākas, jo līdz tam nebija pieredze ar šīs markas automašīnām. Tagad apgūts daudz,» par auto «ZAZ» kluba pirmsākumiem stāsta I. Pavlovičs.

1987. gada «Luaz 968» īpašnieks ceļu līdz Talsiem mērojis aptuveni pusotru stundu, jo vidējais ātrums — 70 kilometri stundā. Mareks Eglītis ir spēkrata īpašnieks jau sesto gadu. «Sākumā automašīnu nopirku prieka pēc, pa 150 latiem. Kādu laiku nostāvēja garāžā, un tad lēnām sāku remontēt. Nācās ieguldīt diezgan lielus līdzekļus, lai visu sakārtotu. Šogad tehnisko apskati izgāju pirmajā reizē. Ikdienā izbraucu reti — reizi divās nedēļās. Automašīna patērē aptuveni septiņus litrus degvielas uz simts kilometriem,» stāsta pasākuma dalībnieks M. Eglītis.

