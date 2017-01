Zaļajā nedēļā Berlīnē piedāvās putoto un krāsaino medu 19.01.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Valdgales pagasta «Bandeniekos» aizvadītās nedēļas nogalē bija aktīva rosība, jo saimnieki Inga un Raimonds Zviedriņi un praktikante Santa Karnišauska vēl steidza pēdējos darbus, lai burciņās sapildītais putotais un krāsainais medus varētu mērot ceļu uz Berlīni Vācijā. Tur no 20. līdz 29. janvārim notiks viena no pasaules lielākajām pārtikas izstādēm «Zaļā nedēļa».

«Mums pašlaik notiek aktīva rosība, jo produkciju jāsagatavo prom vešanai,» ceturtdienas pēcpusdienā atklāj Inga. To, ka saimniekiem janvārī būs jābrauc uz izstādi Vācijā, uzzinājuši pagājušā gadā rudenī notikušajā izstādē «Riga Food 2016». Saimniece stāsta:

«Mums tas bija liels pārsteigums, arī uztraukums, ka mums dota iespēja ar savu produktu prezentēt Latviju. Izstādē «Riga Food» piedalāmies četrus vai piecus gadus. Nezinu, vai tā bija pirmā reize, kad varēja piedalīties konkursā «Tautas garša». Mums piedāvāja, un šo iespēju izmantojām, nepievēršot uzmanību, kas ir balvā. Tā kā par Eiropas Savienības atbalstu iegādājāmies jaunu aparātu, nodomājām, lai cilvēki garšo, kāds no tā produkts iegūts. Cilvēki un žūrija to novērtēja, un tikām uzaicināti ar šo produktu braukt uz Vāciju.»

Dalība izstādē ir arī sava veida izaicinājums,

jo produktam jābūt labi noformētam, jāizveido iepakojums, kas uzrunā interesentus un ir parocīgs. Šīm lietām līdz šim tik liela vērība neesot pievērsta. Inga teic: «Ražotājam tas ir sava veida grūdiens, ka jādara kaut kas vairāk nekā līdz šim. Sākumā domas, kādam produktam būtu jāizskatās izstādē, nebija. Valdīja uztraukums, jo laika arī nebija daudz. Sākām domāt. Rezultātā medum izveidots speciāls iepakojums, kurā vācu valodā vēstīts, ka medus nāk no Latvijas un Talsu reģiona. Arī etiķete veiksmīgi, manuprāt, izvēlēta, lai neaizsegtu pašu produktu, bet saplūstu ar to. Tieši tā, kā es to biju iedomājusies.»

Saimniece atzinīgus vārdus saka par praktikanti Santu Karnišausku, kura Jelgavas tehnikumā apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju un palīdz sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar dalību izstādē Vācijā. Palīdzīgu roku viņa sniedz arī produktu sagatavošanā izstādei. «Es domāju, ka jaunajiem arī interesanti redzēt, kā mājražotājs aiziet tautiņās,» saka saimniece.

Zviedriņi uz Vāciju dosies šonedēļ, bet izstādē ar savu produkciju tirgosies no 25. līdz 29. janvārim. Galvenais produkcijas tirgotājs būšot Raimonds. Viņš, atbildot uz jautājumu, vai izdomāts labākais veids, kā izstādes apmeklētājus uzrunāt un ieinteresēt ar savu produkciju, atzīst, ka problēmām nevajadzētu būt. Zinot, ka būs jābrauc uz Berlīni, vācu valodai mazliet vairāk vērības pēdējā laikā esot pievērsis. «Mani vairāk uztrauc tehniskās lietas. Par pārējo mazāka bēda. Ja rokas nav sasaistītas, visu var izstāstīt,» noteic saimnieks. Inga par dalību izstādē piebilst: «Mūs jau brīdināja, lai ar lielu produkcijas apjomu neaizraujamies. Esam mājražotāji. Mums ir tikai 30 bišu saimju. Praktiski šis ir pēdējais pērn ievāktais medus. Uz Vāciju vedīsim 260 burciņas. Tas izstādei, kuru dienā apmeklē ap 50 tūkstošiem cilvēku, un tās ilgumam nav nekas. Uz Vāciju vedīsim ne tikai putoto, bet arī krāsaino medu, kur vienā burciņā salikts gaišais rapšu medus un lapu izsvīdums — vistumšākais medus, ko bites var savākt. Tas ir ļoti vērtīgs, jo bagāts minerālvielām.» Saimnieki sarunā atzīst, ka piedalīšanās izstādē «Zaļā nedēļa» viņiem būs jauns izaicinājums un ar gūtajiem iespaidiem par tur piedzīvoto viņi atgriezīsies janvāra beigās.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Tā saimniekojam

Komentāri