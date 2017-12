VUGD Talsu daļai būs jauns komandieris 29.12.2017

Pirmdien, 1. janvārī, pēdējo dienu savus pienākumus pildīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas komandieris Kaspars Vaivods. Sākot no 2. janvāra, amatu ieņems Andis Auziņš.

K. Vaivods VUGD Kurzemes reģiona brigādē dienestu uzsāka kā Talsu daļas Stendes posteņa komandieris 2010. gada 19. jūnijā. Pēc tam no 2012. gada 13. augusta pārcelts Talsu daļas komandiera amatā, kur savus pienākumus pildījis līdz šim.

«Tā kā esmu ienācējs no Latgales puses, šis reģions bija svešs. Tiku laipni uzņemts. Esmu šeit ieguvis lielu pieredzi un profesionāli audzis. Talsi ir ļoti skaista pilsēta, priecājos, ka bijusi iespēja te dzīvot,» atziņās dalās K. Vaivods.

Darbu VUGD viņš gan nepamet. K. Vaivods arī turpmāk būs daļas komandieris, tikai šoreiz — Preiļos, dzimtajā pilsētā. «Pārceļos personīgu iemeslu dēļ, kam ar dienestu nav saistības. Man jāpalīdz vecākiem, kuri ir gados, arī māsa dzīvo Preiļos. Esmu tur dzimis un audzis, velk pie savējiem, uz mājām,» stāsta komandieris.

Vaicāts par spilgtākajām atmiņām, kas paliks prātā no darba šajā pusē, viņš teic: tā noteikti esot pirmā darba diena. Ar pozitīvām izjūtām, jo domājis, ka būs daudz grūtāk. «Šo gadu laikā bijuši vairāki lieli ugunsgrēki, tāpēc izcelt dažus būs grūti. Visspilgtāk gan laikam atcerēšos nelaimi, kas notika Baznīcas laukumā. Veiksmīgi izdevās nosargāt blakus ēkas un izglābt cilvēku,» atminas K. Vaivods.

Pašlaik brīvās vakances ugunsdzēsējiem glābējiem teju aizpildītas, jo amatam nākot pieteikties daudzi. Vēl pietrūkstot viens autovadītājs un Dundagas posteņa komandieris. Nepieciešamas izmaiņas un uzlabojumi, kas attiecas uz depo ēkām, bet par šo jautājumu tiek domāts valsts līmenī, tāpēc K. Vaivods spriež, ka arī tam būs rezultāti. «Manāmi uzlabojusies tehniskā bāze. Līdz šim trīs posteņos bija tikai vecā tehnika. Pašlaik tā nav mainīta vēl tikai Sabilē,» informē K. Vaivods.

Daļas komandieris pateicas visiem par laipno uzņemšanu un izpratni. «Bijusi ļoti laba sadarbība gan ar padotajiem, gan priekšniecību. Visi man daudz palīdzējuši un snieguši padomus, ko novērtēju,» teic K. Vaivods.

Turpmāk Talsu daļas komandiera pienākumus pildīs A. Auziņš, kurš patlaban ir Talsu daļas vada komandieris. A. Auziņš dienestu Talsu daļā uzsācis 2007. gada 11. aprīlī par ugunsdzēsēju glābēju.

