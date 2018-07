«Vivus.lv» MTB maratonā katrs dalībnieks izcīnīja savu mazo uzvaru 13.07.2018

8. jūlijā sporta un atpūtas bāzē «Kamparkalns» norisinājās «Vivus.lv» MTB maratona ceturtais posms. Šogad dalībnieku vērtējumā trase bija daudz grūtāka, bet iespaidi — atmiņā paliekošāki.

Maratona organizators Jānis Baltaisbrencis atzina, ka trase bija sarežģīta — «Kamparkalna» īpašnieks Almants Kalniņš ar domubiedriem bija izveidojis dažādus negaidītus jaunumus, bet tas tikai cēla kopējo meistarības un piedzīvojumu līmeni. Vietās, kur iepriekš dalībnieki brauca pa grants ceļiem, šoreiz bija jābrauc gar karjera malu. «Pa grants ceļiem, kas Latvijā veido gandrīz 12 tūkstošus kilometru, var braukt ikdienā, svētkos vajag braukt pa jaunām, svaigām takām,» uzskata J. Baltaisbrencis.

Ceturtajā posmā piedalījās aptuveni 1000 cilvēku. «HRX» maratonā startēja vairāk nekā 200 sportistu, kuri mēroja divus apļus jeb 54 kilometrus. «Latvijas Valsts mežu» pusmaratonu jeb 27 kilometrus pieveica aptuveni 500 dalībnieku. «Labs kino» pusaudžu braucienā startēja 100 dalībnieki, bet «Cido» bērnu braucienā — 200 dalībnieki. Pasākums bija plaši apmeklēts. Nākotnē organizatori noteiks limitu, lai visi varētu izbaudīt sacensības un pasākums neizvērstos pārāk plašs.

«Iepriekš sacensības

notika Vidzemes pusē — Cēsīs, Valmierā, Siguldā un Madonā. Tā kā paši esam no Apes, Kurzemes puse bija nezināma. Pirms desmit gadiem Almants Kalniņš piedāvāja vienu no maratona posmiem rīkot Talsos. Sapratām, ka Talsiem ir neatkārtojama aura, un piekritām. Talsu pauguraine ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir izaicinājums pat augsta līmeņa sportistiem. Bija smagi, bet brīnišķīgi. Tas mums, darbaļaudīm, ir vajadzīgs — pārbaudīt sevi, sacensties ar draugu, kolēģi, kaimiņu. Katrs izcīnīja savu mazo uzvaru,» norādīja J. Baltaisbrencis.

Šogad dalībnieku skaits bija nedaudz lielāks nekā pērn. Katrā distancē ir nākuši klāt aptuveni 100 cilvēku. «Kļūstam populārāki, un par mums sāk runāt arvien biežāk. Piedāvājam kaut ko atšķirīgu, un cilvēki grib pamēģināt — labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt. Līdz ar to sākam domāt par ierobežojumiem,» skaidroja maratona organizators. Lai nenodarītu pāri dabai un dalībnieku nebūtu par daudz, nepieciešams atrast zelta vidusceļu. Pirms starta braucēji kopā ar Cūkmenu nodeva nemēslošanas zvērestu un atkritumus atstāja speciāli izveidotos ēdināšanas punktos. Tas ir viens no primārajiem nosacījumiem — dodoties skaistajos dabas apvidos, tos saglabāt maksimāli tīrus.

«Kamparkalna» īpašnieks

Almants Kalniņš atzina, ka sākotnēji nebija viegli saprast, kā labāk veidot trasi, bet atsauksmes liecina, ka tas izdarīts veiksmīgi. Iespējams, šī trase sezonas beigās tiks atzīta par vienu no labākajām Latvijā. «Talsu puse vienmēr ir ierindojusies pirmajā trijniekā. Tas zināmā mērā ir atkarīgs no mums — trase nedrīkst būt par vieglu vai par grūtu. Augstāka līmeņa braucēji vienmēr vēlas sarežģītāku grūtības pakāpi, bet jāņem vērā, ka ir cilvēki, kuri grib baudīt atpūtu svaigā gaisā. Cilvēkiem ir gandarījums, ka viņi var paveikt to, ko labākie braucēji,» uzsvēra A. Kalniņš. Tā kā sportistiem patīk pārmaiņas, trasē tika ieviesti jauni elementi. Lai maratons būtu grūtāks, tas norisinājās nevis pa grants ceļiem un asfaltu, bet pa pļavām, meža takām un stigām.

«HRX» maratona distancē

1. vietā ierindojās Oskars Muižnieks, 2. vietā — Dmitrijs Sorokins, 3. vietā — Ivars Prokofjevs. Dāmu ieskaitē pārliecinošu sniegumu demonstrēja Katrīna Jaunslaviete-Kipure, 2. vietā — Ingrīda Šmite, 3. vietā — Rūta Brakovska. «Latvijas Valsts mežu» pusmaratonā 1. vietu izcīnīja Kārlis Vanags, 2. vietu — Dzintars Ausmanis, 3. vietu — Ivo Irbe. «Labs kino» pusaudžu braucienā 1. vietu ieguva Rihards Reinfelds, 2. vietu — Daniels Rašmanis, bet 3. vietu — Rainers Zviedris.

