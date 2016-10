Visur vajadzīgi «trakie», kuri gatavi nodarboties ar «muļķībām» 19.10.2016

14. oktobra rītā Talsos busiņā sakāpj tie, kuri vēlas septiņās pieturās iepazīt daudzveidīgu Ziemeļkurzemes biedrību astoņnieku Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centra rīkotajā braucienā. Tā sākumā klātesošajiem tiek dota vērā ņemama ievirze: «Skatīsimies, domāsim, kas mums der un kas neder, kā varam cits citu atbalstīt, un mēģināsim labi pavadīt laiku kopā!»

Pirmā pietura — Cīruļi

Valdemārpils un Ārlavas baptistu baznīcā brauciena dalībnieki uzzina biedrības «Palīdzi otram» plānus, kurus ļaus īstenot atbalstu guvušais projekta pieteikums. Ņemot vērā reālo situāciju Cīruļu ciemā un Valdgales pagasta pārvaldes objektīvu iemeslu dēļ ierobežotās iespējas, nolemts meklēt veidu, kā nodrošināt, lai draudzes telpās regulāri piestātu izbraukuma bibliotēka un ģimenes ārsts, lai pie ciema bērniem reizi mēnesī brauktu dažādu mācību priekšmetu skolotāji, sniedzot bezmaksas konsultācijas, un kļūtu pieejami citi pakalpojumi. Ieguvums būs divkāršs — mazajai baptistu draudzītei dievnama ēka ir par lielu, tomēr unikālo māla kleķa celtni ir vērts saglabāt, un projekta īstenošana ļaus veikt tik nepieciešamo jumta nomaiņu un veikt vairāku telpu remontu. Rezultātā šis nams varēs būt arī par praktisku svētību daudziem. «Viena veca māja iegūst pilnīgi jaunu redzējumu,» priecājas biedrības pārstāve un draudzes aktīviste Gita Vadone.

Otrā pietura — Dundaga

Dundagas dienas centrā «Mājas» mūs sagaida šīs vietas dvēsele Alfa Auziņa. Viņa ieskicē laiku pirms 13 gadiem, kad par smiekla naudu te veikts remonts, izsaukts toreizējais bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainārs Baštiks un atklāts dienas centrs, lai bērniem būtu vieta, kur pēc skolas pavadīt laiku. Visus šos gadus «Mājas» bijusi bērniem piemērota vide, kur rotaļāties, radoši darboties, mācīties vai vienkārši atpūsties. Alfai sāp sirds vien par to, ka ierobežoto telpu dēļ centrā var uzņemt vien mazākos skolēnus un nākas prom raidīt tos, kuri jau sāk mācības 6. klasē. «Ir šausmīgi grūti viņus nelaist iekšā,» centra vadītāja saka. Arī paši bērni par to dusmojas un skumst — viņi taču te ir izauguši! Toties prieks ir, ka nesena projekta īstenošana šo vietu ļāvusi iemīļot arī mammām — tik ļoti, ka viņas turpina te sanākt kopā arī pēc projekta noslēguma. Alfa cer, ka šajā pulciņā būs rodamas uzticamas iesāktā darba turpinātājas.

Statūtos minēts, ka dienas centra darbība balstīta kristīgos principos, un tā te arī dzīvo. Viss tiekot sākts ar lūgšanu, un brīnumi notiekot visu centra darbības laiku. «Ar Dievu ir tā — vai nu Viņš ir, vai Viņa nav! Tad nu mūs var pieņemt tādus, kādi esam, vai nepieņemt. Tā ir vecāku izvēle,» saka Alfa.

Trešā pietura — Šlītere

Šlīteres bākā iepazīstamies ar biedrības «Zaļā doma» pārstāvi Andru Ratkeviču. Kopā izstaigājam katru bākas stāvu un novērtējam informācijas stendus, no kuriem daļa tapusi ar Slīteres nacionālā parka gādību, bet daļa ir biedrības «Zaļā doma» veikums. Biedrība ir instruments, kas ļauj šai vietai piesaistīt projektu līdzekļus un — kas pavisam būtiski — arī nodrošināt, ka bāka ir atvērta un ikvienam interesentam pieejama.

Laika trūkuma dēļ nedodamies pastaigā pa dabas taku, vien smeļamies iedvesmu te piemērotā brīdī atgriezties, mazajā, neikdienišķām dabas zinību stundām piemērotajā namiņā blakus bākai noskatoties informatīvu, ļoti kvalitatīvi veidotu īsfilmu par tuvā apkārtnē piedzīvojamo.

Ceturtā pietura — Mazirbe

Lībiešu tautas namā iespaidu un informācijas ir ļoti daudz. Biedrības «Randalist» vadītāja Veronika Millere rāda mums iekārtoto etnogrāfisko istabu. Bērni tajā ar interesi iepazīstot, piemēram, kāda izskatās vārpstiņa, ar ko princese pasakā sadur pirkstiņu, brīnoties par to, kāds agrāk bijis gludeklis vai mikseris, un pavisam pārsteigti esot, kad Veronika senās vīzes nodēvē par tagad tik populāro krokšu priekštečiem.

Biedrība ik vasaru rīko arī starptautiskus mākslinieku plenērus. Šogad tajā daudzveidīgus mākslas darbus radīja mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Ungārijas un Korejas, turpinot veidot interesantu vietējo iedzīvotāju portretu galeriju. «Ne jau slavenības, bet cilvēki, kuri te dzīvo, veido to interesanto šejienes dzīvi,» Veronika atgādina.

«Randalist» veic arī praktiskus darbus vides sakārtošanā, rīko kultūras pasākumus, ekskursijas biedrības biedriem. Vienu gan biedrība nedara — necenšas izskaitīt, cik Mazirbē ir lībiešu, jo varot taču tiešām būt tā, ka katrā trešajā latvietī rit lībiešu asinis. «Latviešiem vienmēr jāskatās, kāds ir līvu ceļš. Skatieties un domājiet!» stingri piekodina Veronika.

It kā ar to vēl nebūtu gana, ievērības cienīgas lietas Mazirbē veic arī biedrība «Mazirbes draugu kopa», kas gādājusi gan par īpašu kultūras pasākumu norisi, gan apkopojusi vietējo ļaužu dzīvesstāstus, gan rīkojusi nometnes, pārgājienus, plenērus un Mazirbes skolas salidojumus, gan izdevusi atmiņu grāmatu par skolu («Visi stāsti jau sākas ar vārdiem: «Kad es biju maziņš un gāju skolā…»» pamanījusi biedrības vadītāja Lilita Kalnāja), gan… Nē, visu tāpat nenosaukt! Šobrīd Lilitas sapņu projekts, kā viņa pati saka, ir apkopojums «100 lībieši Latvijas 100 gados». «Jūs zināt, ka himnu, ko mēs dziedam, ir sarakstījis Baumaņu Kārlis, un viņš bija lībietis,» uzsver Lilita.

Kamēr šis projekts vēl tikai sāk iegūt aprises, cita īstenošana sākas jau šodien, kad Mazirbes internātpamatskolā ieradīsies 17 bēgļi, kas mitinās Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā «Mucenieki»! Projektā «Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums — viņus!» viņiem paredzētas vairākas tikšanās ar Kurzemes skolu jauniešiem.

Piektā pietura — Kolka

«Trīs baznīcas, bet neviena bankomāta» — tā Kolku pavisam īsi raksturo biedrības «Domesnes» vadītāja Dženeta Marinska. Drīz gan viņa mums atklāj, ka viena no Kolkas agrākā nosaukuma «Domesnes» tulkojuma versijām ir tieši «Baznīcas rags». Esot arī iemesls domāt, ka tieši šī varētu būt pirmā vieta, kur uzcelta kristiešu baznīca.

Dženeta mūs aizved pie biedrības dibinātāja Mareka Ieviņa. Viņš parāda nelielu daļu no apbrīnojamās aptuveni simts eksponātu kolekcijas, ko veido no jūras izskaloti, simtiem gadu veci dārgumi, tostarp nogrimušu kuģu detaļas. Kam citi jūras malā kāpuši pāri, to Mareks pratis pamanīt un saglabāt. Skumji tik, ka kolceniekiem nav piemērotas vietas, kur interesanto ekspozīciju izvietot, lai varētu to darīt jebkuram interesentam apskatāmu.

Iegriežamies arī Kolkas pamatskolā, kur otrā stāva gaitenī ir redzams biedrības un skolas sadarbības rezultāts — kartes, kurās Kolkasrags dažādi nosaukts, un bērnu zīmējumi, kuros attēlotas versijas par Kolkas vārda izcelsmi. «Mēs neesam zinātnieki, nevaram visu izpētīt, bet varam veicināt interesi par vēsturi,» ieminas Dženeta.

Sestā pietura — Roja

Kad piestājam Rojā, Kristīne Voldemāre pirmā izkāpj no busiņa, ieskrien Rojas tūrisma informācijas centrā un no brauciena dalībnieces kļūst par Rojas tūrisma biedrības vadītāju. Uz palodzes redzams daudz rāmīšu, un katrs no tiem liecina par kādu biedrības īstenotu projektu, ļaujot ieviest mazo laivu piestātni, izbūvēt jahtu ostas sanitāro mezglu, izveidot suvenīru un mājražotāju tirdzniecības vietu, labiekārtot atpūtas vietu Valgalciemā, iekārtot radošo darbnīcu un izstāžu zāli. «Oi, ko tik visu vēl varētu padarīt!» Kristīne iesaucas, kad ir uzskaitījusi vēl virkni ar viņas dalību īstenoto projektu un rīkoto pasākumu, tātad ideju joprojām ir daudz.

Septītā pietura — Mērsrags

Vēsuma aprautiem vaigiem dienas noslēgumā labprāt izbaudām Mērsraga invalīdu atbalsta centra mājīgumu un viesmīlību. Arī centra vadītāja Daiga Skvorcova visu dienu ir pavadījusi kopā ar mums, bet nu īsi pastāsta par to, kā Mērsragā viss sācies ar invalīdu atbalsta grupu, kā pulciņš pamazām audzis, kā paši mācījušies un citus mācījuši, projektus rakstījuši un īstenojuši, līdz nu jau priekšā divas jubilejas: nākamgad apritēs desmit gadi invalīdu atbalsta centram, bet 2019. gadā — biedrībai. «Ja paši nerausimies un nedarīsim, viss mums aizies garām,» Daiga spriež.

Pārdomas mājupceļā

«Šeit ieguldīts liels darbs un daudz laika», «Nē, mums par to nemaksā», «Mums nevajadzēja algu — vien telpas», «Biedrība ir veids, kā dot» — tās ir no šodien sastaptajiem cilvēkiem sadzirdētas frāzes. Brauciena laikā ne reizi vien izskan konstatējums, ka ik vietā tik daudz labu lietu notiek tikai tāpēc, ka ir kāds «trakais», kurš ir gatavs nodarboties ar «muļķībām», kam citi negrib ķerties klāt. Mēdz teikt, ka «trakajiem pieder pasaule», bet drīzāk gribas teikt — «trakie» paver durvis uz bagātu pasauli arī citiem cilvēkiem ap sevi.

