Sestdien desmito dzimšanas dienas ballīti atraktīvā un neformālā gaisotnē aizvadīja Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs «Sava vieta». Jaunieši atskatījās uz desmit gadu laikā paveikto, piedzīvoja sirsnīgu atkalredzēšanos un apņēmās uz priekšu soļot tikpat enerģiski un aizrautīgi kā līdz šim.

Ierodoties jaunatnes iniciatīvu centra telpās, pārņēma izjūta, ka šeit sanākušie jūtas kā mājās. Un kā gan ne — iestādē, kuras nosaukums ir «Sava vieta», izjūtas nemaz nevarētu būt citādākas. «Priecājos jūs redzēt tik kuplā un draudzīgā pulciņā. Šovakar aicināšu kopā atskatīties uz desmit gadu laikā paveikto, un ceru, ka vakars paies mīļi, neformāli un radoši,» sanākušos uzrunāja centra vadītāja Maira Indriksone.

Drīz vien tika dots vārds jauniešiem, kuri dalījās savā pieredzē un iespaidos, kā arī sniedza ieskatu vēstures lapaspusēs. Iniciatīvu centrs savas durvis jauniešiem vēra 2007. gada 28. septembrī, un jau līdz decembra beigām tajā notikušas deviņas aktivitātes. Galvenās no tām — izveidotas aptaujas anketas un apkopota informācija, lai saprastu, kādas aktivitātes jauniešiem nepieciešamas, noorganizētas pirmās galda spēļu sacensības un iedegta pilsētas Ziemassvētku egle.

Viens no dalībniekiem,

kurš iniciatīvu centrā darbojies no pašiem pirmsākumiem un joprojām neatsaka palīdzību, ir Jurģis Ru­daks. «Stāsts par to, kā šeit nonācu, ir diezgan interesants. Tas notika pirms desmit gadiem, un toreiz biju 15 vai 16 gadus vecs. Valdemārpilī bija parādījies jaunatnes centrs, un vēlējos redzēt, kas šeit notiek. Kā jau tehnoloģiju entuziastam pirmais, kas man iekrita acīs, bija datori. Nodomāju — varbūt viņiem vajag cilvēku, kurš tos pieskata, apkopj un apčubina. Nedaudz kautrējos aiziet un parunāt, tāpēc uzrakstīju e-pastu. Tad notika sekojošais: biju jaunatnes centrā un pēkšņi kaut kas atgadījās ar datoriem. Maira ienāca un jautāja: «Tu esi tas cilvēks, kurš man rakstīja e-pastu? Nu tu vari sevi parādīt.» Galu galā problēma atrisinājās un palēnām sāku iesaistīties dažādās aktivitātēs — dienu pa dienai, mēnesi pa mēnesim, pasākumu pa pasākumam un drīz vien jau darbojos jauniešu padomē,» atmiņās dalījās Jurģis. Viņš atzina, ka gūtā pieredze ir nenovērtējama un jaunatnes centram viņa dzīvē ir liela loma, jo tieši šeit viņš auga, mācījās un attīstījās. Uzrunas noslēgumā Jurģis sniedza nelielu ieskatu 2008. gadā, kura laikā īstenoti 23 pasākumi. Paveiktais apkopots animācijas filmā, ko jaunieši trīs dienu garumā veidoja kopā ar Rīgas tehniskās jaunrades namu. Šajā laikā radies logo un devīze «Paša spēkiem!» un realizēts pirmais projekts, kurā izveidota jauniešu padome un iegādāts inventārs.

2009. gadā pasniegtas

Valdemārpils gada nominācijas, jaunieši piedalījušies vietējā skeitparka atklāšanā, akcijā «Lielā talka», realizējuši projektu «Paša spēkiem» un noorganizējuši neskaitāmus pasākumus. Padomē darbojies rekordliels dalībnieku skaits — 31 jaunietis.

Par 2010. un 2011. gadā paveikto pastāstīja Aļona Krupskaja, kura jaunatnes centrā aktīvi darbojas jau piecus gadus. Iepriekš viņa nezinājusi, kur izlikt savas idejas, taču tad atrada «Savu vietu». «Šeit vienmēr tiku mīļi gaidīta. Apkārtējie uzklausīja manas idejas, kopā pasmējāmies, atbalstījām cits citu un bijām kā viens vesels. Jaunatnes centrā iemācījos uzticēties citiem un nebaidīties par savām spējām, bet gan saņemties un noticēt sev,» atklāja Aļona. Viņa norādīja, ka 2010. gadā īstenotas 15 aktivitātes. Trakākā no tām — ziemas sporta atrakcijas mīnus 30 grādu salā. Šajā laikā realizēts projekts «Atbalsts Valdemārpils JIC «Sava vieta» — informēti jaunieši» un padomē darbojušies 18 dalībnieki. Tāpat izgatavoti reklāmas materiāli — pildspalvas un piespraudes ar jaunatnes centra logo, kā arī noorganizēts brīvprātīgā darba mēnesis, savukārt 2011. gadā notikuši desmit pasākumi. Lielākais no tiem — izrāde «Limuzīns Jāņu nakts krāsā», kas kopā ar pašdarbnieku kolektīviem izrādīta Jāņu pasākumā Dupurkalnā. 2011. gadā padomē darbojušies 23 jaunieši un realizēts vērienīgs projekts «Esi radošs». Tika noorganizētas Latvijas mēroga ekstrēmo sporta veidu sacensības Valdemārpils skeitparkā, kur piedalījās 160 interesentu.

Par iniciatīvu centra tālāko

attīstību pastāstīja Džonatans Sagitovs, kurš uz «Savu vietu» sāka nākt tādēļ, ka vēlējās piedzīvot izmaiņas un darīt to, ko agrāk dzīvē nekad nebija darījis. Viņš pamanīja, ka sports tiek atstāts otrajā plānā un vēlējās šo situāciju mainīt. Džonatans neslēpa, ka 2012. gads bija kluss un šķietami mierīgāks — padomē darbojušies 12 jaunieši un noorganizēti vien astoņi pasākumi. Gads pagājis bez realizēta projekta, taču jaunieši piedalījušies tradicionālās aktivitātēs un sarīkojuši jaunatnes centra piecu gadu jubilejas pasākumu.

Arī 2013. gads aizvadīts mierīgi — noorganizēti seši pasākumi, un padomē darbojušies 16 dalībnieki, taču gads iesācies ar vērienīgu projektu, kura dēļ pārējām aktivitātēm neatlika daudz laika. Tā ietvaros jauniešu centrs tika pie papildu telpām, kuras, piesaistot atbalstītājus un sponsorus, paši dalībnieki brīvprātīgi izremontēja.

«2014. gadā notikušas 19 aktivitātes, realizēts Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekts «Sports vieno!» un padomē darbojušies 20 jaunieši,» informēja Nikola Ivanova, kurai jaunatnes centrs ir devis drosmi un pārliecību par sevi.

2015. gadā lielākā daļa padomes dalībnieku devās studēt un tajā palika tikai 12 jaunieši. Šajā laikā notikušas 15 aktivitātes. No janvāra līdz jūnijam jaunieši darbojās brīvprātīgi un sadarbībā ar Talsu 2. vidusskolas pašpārvaldi apgleznoja un iekārtoja Valdemārpils ambulances bērnu uzgaidāmo telpu. Lielākais izaicinājums bijis noorganizēt Valdemārpils senioru kluba «Varavīksne» ikgadējos jubilejas pasākumus.

Atskatu uz pēdējiem diviem

gadiem sniedza Daniels Muzikants-Spēlmanis. Tā kā viņa draugi jau apmeklēja jaunatnes centru, viņam neatlika nekas cits kā pievienoties. Daniels «Savu vietu» sauc par otrām mājām un atzīst: kaut arī viņš šeit atrodas salīdzinoši neilgi, liekas, ka ir pagājuši jau desmit gadi. Jaunietis norādīja, ka 2016. gadā īstenotas desmit tradicionālas aktivitātes un padomē veikta ģenerāltīrīšana, kuras rezultātā atstāti astoņi dalībnieki.

2017. gadā padomē darbojās 12 jaunieši. Šis gads ir jubilejas gads ne tikai iniciatīvu centram «Sava vieta», bet arī Valdemārpils senioru klubam «Varavīksne», kuram jaunieši noorganizēja 20 gadu jubilejas pasākumu. Tāpat viņi piedalījās Pastendes jauniešu kluba «Kontakts» desmit gadu jubilejas svinībās un sagatavoja sveicienu Valdemārpils 100 gadu jubilejas koncertā.

«Un nevar jau tā īsti saprast —

desmit gadi ir daudz vai maz? Padarīts ir daudz vai maz? Jebkurā gadījumā vienmēr var darīt vēl un vēl. Kopumā šajā laikā ir notikušas 143 dažādas aktivitātes un par 15 824 eiro un 72 centiem realizēti astoņi projekti. Jauniešu padomē darbojušies 70 dalībnieki. Esam ieguvuši piecas pirmās vietas Talsu novada bērnu un jauniešu centra rīkotajā konkursā «Labākā jauniešu organizācija», kā arī ne reizi neesam atbraukuši bez atzinīga vērtējuma no Talsu novada jauniešu dienas, ko apmeklējam katru gadu — šogad jau devīto reizi. Arī citos konkursos un pasākumos esam ieguvuši augstas vietas vai vismaz izcēlušies ar savu oriģinalitāti. Visu, ko darām, darām no sirds un pašu spēkiem!» norādīja M. Indriksone. Viņa pieminēja arī to, ka, desmit gadu jubileju sagaidot, jaunatnes centrs ir ticis pie jauna logo.

Noslēgumā iniciatīvu centru sveica Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, Talsu novada bērnu un jauniešu centrs (Līva Maķe un jaunieši), Valdemārpils senioru klubs «Varavīksne», esošie un bijušie jauniešu padomes dalībnieki, Pastendes jauniešu klubs «Kontakts» un Valdemārpils bibliotēkas darbinieki.

