«Vislielākais gandarījums ir tad, kad pacients pasaka paldies» 16.03.2017

Sabīne Blūmentāle Tweet

10. februārī Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā ceremonijā «Gada balva medicīnā» tituls «Gada ārsta palīgs 2016» tika piešķirts Inetai Skučenkovai, kura strādā Vitas Norenbergas ģimenes ārsta praksē Laidzes pagastā.

Ineta Skučenkova medicīnā strādā teju 40 gadus. Viņas nesavtīgo darbu, enerģiskumu, profesionalitāti un dzīvessparu novērtējuši arī iedzīvotāji un pacienti, tomēr Ineta teic, ka piešķirto titulu nejūtas nopelnījusi viena.

«Šis augstais novērtējums nav tikai mans nopelns,

tas ir kopējas sadarbības rezultāts, kas ļāva šo balvu «Dzīvības asns» atvest uz mūsu novadu. Paldies vēlos pateikt visiem, kas par mani balsoja un mani sveica, — saviem pacientiem, tagadējiem un bijušajiem kolēģiem visās darbavietās, iniciatoriem — Laidzes tehnikuma darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestādes «Papardīte» kolektīvam un vadītājai Solveigai Dāvidsonei, pārējiem pagasta (un ne tikai mūsu pagasta) iedzīvotājiem, novada domei un priekšsēdētājam Aivaram Lācarum, kurš svinīgajā brīdī mani pagodināja ar savu klatbūtni, pagasta pārvaldei un priekšsēdetājai Solveigai Stalidzānei, kā arī visiem pārējiem — mīļajiem un tuvajiem,» pauž laureāte. Viņa ceremonijas dienā nemaz nav nojautusi, ka jau vakarā godināšanas pasākumā kultūras pilī «Ziemeļblāzma» kāps uz skatuves un teiks runu vairākiem simtiem klātesošo.

«Es devos uz to ceremoniju pilnīgā pārliecībā, ka saņemšu tikai Goda rakstu, jo no viena novada tika izvirzīti divi kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu. No Kurzemes puses biju vienīgā. Godīgi sakot, biju šokā, kad uzzināju, ka par mani sabalsots visvairāk. Man nebija sagatavota runa un biju ļoti uztraukusies, bet arī gandarīta,» atceras Ineta.

Pats galvenais,

ka darbs ar pacientiem balvas ieguvējai ir sirdij tuvs un sagādā prieku. Pēc skolas absolvēšanas 1978. gadā viņa kādu brīdi strādājusi Dundagas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādē par feldšeri, taču pēc meitas piedzimšanas dzīvesvietu un darbu atradusi Laidzes pagastā, kur strādā vēl aizvien. Ineta skaidro, ka iegūtais feldšera diploms ļauj strādāt arī bez ārsta uzraudzības. Ārste Vita Norenberga Laidzes pagastā ir divas reizes nedēļā. Viņas ārsta prakse atrodas vēl Valdgales pagastā un Talsos. Pavisam praksē pierakstījušies vairāk nekā divi tūkstoši pacientu.

«Bieži vien bērni no Talsiem brauc pie mums, jo tur dakterei nav palīga, un tas apgrūtina sniegt pilnvērtīgu profilaktisko darbu,» skaidro Ineta. Viņa stāsta, ka pacienti Laidzes pagastā esot ļoti izglītoti un daudz ko jau paši zina, turklāt daudzus iedzīvotājus pazīstot jau vairākās paaudzēs, tādēļ darbs nav sarežģīts.

«Varbūt dažreiz esmu pārāk skarba, bet uzskatu, ka pacientam par veselību jāzina patiesība,» uzsver ārsta palīdze. Inetu iepriecina pacienti, kas veiksmīgi izveseļojušies, tādējādi kļūstot priecīgāki, smaidīgāki un, pats galvenais, laimīgāki. «Vislielākais gandarījums ir tad, kad pacients pasaka paldies,» viņa apliecina.

Paralēli darbam V. Norenbergas ārsta praksē

divas reizes nedēļā Ineta strādā pirmsskolas izglītības iestādē «Papardīte» par medicīnas māsu, kā arī, pēc nepieciešamības, akūtās situācijās, apkalpo PIKC RVT Laidzes teritoriālas struktūrvienības audzēkņus.

Uz jautājumu par profesijas izvēli viņa atklāti atbild, ka īsti pat nespēj pateikt, kādēļ savu dzīvi izvēlējusies saistīt ar medicīnu: «Kad biju maza, mamma mani vadāja pa veco poliklīniku un dispanseru, varbūt tāpēc man radās interese. Atceros, ka lika man dzert tabletes zemā hemoglobīna dēļ, bet es tās nemaz nedzēru un, mammai neredzot, dārzā apraku puķu dobē. Laikam tad radās kāds neliels priekšstats par to, kas vispār ir nozare — medicīna.» Viņa neslēpj, ka ļoti interesējusi arī angļu valoda, tomēr tajos laikos vienīgā iespēja šķita strādāt par angļu valodas skolotāju, un tas Inetai īsti nav gājis pie sirds. «Angļu valoda man vēl aizvien patīk, un arī tagad to, savu zināšanu līmenī, lietoju, dodoties ekskursijās, ārpus Latvijas,» viņa stāsta.

Papildus medicīniskajai izglītībai Ineta ieguvusi arī otrā līmeņa augstāko juridisko izglītību Rīgas Juridiskajā koledžā un Rēzeknes Augstskolā, studējot nepilna laika studiju programmās. Ceļā reizēm nācies pavadīt pat deviņas stundas, tomēr neatsveramas vērtības bija stingrie pasniedzēji, iegūtās zināšanas, satiktie domubiedri un uzturēšanās citā vidē.

«Man vienkārši gribējās mācīties, iegūt jaunas zināšanas,» skaidro Ineta. Strādājot medicīnas jomā, nemitīgi jāmācās un jāpapildina zināšanas, ejot līdzi laikam un jaunajām tehnoloģijām, tādēļ Ārstu biedrības un Latvijas Feldšeru asociācijas rīkotos kursus un seminārus nākoties apmeklēt regulāri.

Ineta novēl visiem labu veselību, jo, kā pirms 2400 gadiem teicis sengrieķu filozofs Sokrāts,«veselība — tas vēl nav viss, taču bez veselības — viss nav nekas».

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi medicīna

Komentāri