Visi kori dosies uz Dziesmu svētkiem 08.05.2018

28. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā notika Talsu koru apriņķa koru skate. Septiņi Talsu, Dundagas un Rojas novada kori tajā tika novērtēti ar II pakāpi, seši — ar I pakāpi, bet vienu — Talsu tautas nama sieviešu kori «Vaiva» — žūrija novērtēja ar Augstāko pakāpi.

Talsu novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča informēja, ka skatē kori sacentās četrās kategorijās: seši kori jaukto koru A un B sarežģītības grupā, pieci sieviešu kori, viens vīru koris un divi kori senioru koru kategorijā. Korus vērtēja žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Dziesmu svētku virsdiriģents, Rīgas pilsētas un Tukuma koru apriņķu virsdiriģents Romāns Vanags, Dziesmu svētku virsdiriģents, Talsu koru apriņķa virsdiriģents Gints Ceplenieks, Dziesmu svētku virsdiriģente, Dobeles un Saldus koru apriņķa virsdiriģente Māra Marnauza, Dziesmu svētku Goda virsdiriģents Arvīds Platpers un Latvijas Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss. Koru tērpus vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas tērpu konsultatīvās padomes eksperte Anete Karlsone.

«Kolektīvi skatē startēja ar azartu un muzicēšanas prieku. Pats nozīmīgākais notikums — mēs, visi 14 Talsu koru apriņķa kori, kopskaitā 445 dalībnieki, no Talsu, Dundagas un Rojas novada, esam XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki. Ar lepnumu varēja baudīt koru sniegumu, jo tajā atspoguļojās milzīgais darbs, ko ieguldījuši diriģenti, kormeistari, koncertmeistari un dziedātāji. Lielā atbildības izjūta, mērķtiecīgums, prieka dzirksts ik mirkli bija jūtama dziedātāju vidū. Skatēs, neskatoties uz to, ka savstarpēji konkurējam cits ar citu, ļoti būtisks ir savējo atbalsts, kas izpaudās vētrainos aplausos. Īpaši uzsakāms ir Talsu 2. vidusskolas jauktais koris «Talsis», kurš draudzīgi pārējos uzmundrināja.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis pateicās gan dalībniekiem, gan speciālistiem, gan Talsu koru apriņķa virsdiriģentam Gintam Cepleniekam par ieguldījumu kora tradīciju saglabāšanā un uzturēšanā mūsu novadā. Uzteica divas bijušās sieviešu kora «Vaiva» dalībnieces — Kristīni Lielmani un Ieviņu Stūrīti — par lielo uzņēmību šajā sezonā braukt no Norvēģijas uz kora mēģinājumiem, koncertiem un skati, lai dziedātu kopā ar visiem lielajā Mežaparka estrādē.

Par ilggadēju, radošu un pašaizliedzīgu darbu Talsu novada kultūras attīstībā, tautas tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanā bijušajām Talsu rajona kultūras nodaļas vadītājām Skaidrai Zvejniecei un Dzintrai Eglītei dāvināja biļetes uz svētkiem,» atklāja I. Jurkeviča.

II pakāpi ieguva Rojas kultūras centra senioru koris «Banga» (39,44 punkti), Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama jauktais koris «Akords» (36 punkti), Laucienes kultūras nama jauktais koris «Lauciene» (37,44 punkti), Dundagas kultūras pils jauktais koris (37,67 punkti), Talsu tautas nama jauktais koris «Uz augšu» (38 punkti), Talsu tautas nama vīru koris «Dziedonis» (38,11 punkti) un Sabiles kultūras nama sieviešu koris (36,78 punkti).

I pakāpi izcīnīja Talsu 2. vidusskolas jauktais koris «Talsis» (40,11 punkti), Talsu tautas nama senioru koris «Atbalss» (40,33 punkti), Talsu luterāņu draudzes jauktais koris «Amenda» (42,33 punkti), Rojas kultūras centra sieviešu koris «Kalva» (41,44 punkti), Vandzenes tautas nama sieviešu koris «Dīva» (40,56 punkti) un Balgales tautas nama sieviešu koris «Balgale» (40 punkti).

Augstāko pakāpi ar 45 vērtējumā saņemtiem punktiem saņēma Talsu tautas nama sieviešu koris «Vaiva» (mākslinieciskā vadītāja Lāsma Gorska, kormeistare Antra Strikaite).

