Visa Roja pulsēja kā gaismas bāka 02.09.2016

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Roja piedzīvoja jau 18. Senās uguns nakti, jo Somijas sabiedrībā ierosinātajai akcijai pirmoreiz atsaucās 1998. gadā.

Šajā laikā, kad pasaule strauji mainās, tik daudzas tautas un valstis, visu paaudžu cilvēkus saliedējošs notikums ir ļoti vajadzīgs. Kopības izjūtu un vienlaikus smeldzīgas atvadas no vasaras mūsu jūras piekrastē piedzīvoja simtiem rojenieku un ciemiņu. Mierīgais, siltais ūdens klajs kā mierpilnam sveicienam virs plašuma augstu pacēla vakara un vēlāk nakts gaismās akvareliski brīviem triepieniem iekrāsotas debesis.

Nakts notikumu programmu ievadīja vietējo radošo personību — dzeju rakstošo — uzstāšanās: savus darbus lasīja Dzintra Dzeguze, Zaiga Kilmite un Laura Kļaviņa.

Pašā ūdens malā bija novietots vides objekts «Personīgā navigācija», tapusi šovasar Rojā notikušajā starptautiskajā mākslas laboratorijā. Šo bāku var nest ikviens, lai pievērstu uzmanību kādai konkrētai vietai, padarot to par gaismas centru, tāpēc šoreiz uguni tajā iededza Rojas vidusskolas direktore Gundega Pole, jo vienlaikus notika absolventu salidojums, un mākslinieku radītais vides objekts vistrāpīgāk atbilda mācību iestādes sūtībai.

Tik uzmanīgu un atsaucīgu milzu auditoriju, kas dzīvo līdzi katrai izpildījuma niansei, dziedātājs Igo un ģitārists Aivars Hermanis pieņēma kā sirsnīgu dāvanu. Viņi koncertā bija iekļāvuši gan tautā jau iecienītus un labi zināmus darbus, gan jaunas kompozīcijas. Kā teica Igo, viņiem abiem izveidojusies veiksmīga sadarbība, un par to liecināja arī šī uzstāšanās.

Vizuāli izteiksmīga izdevās radošā tandēma Ulda Balgas un Agra Dzilnas veidotā ugunsskulptūra «Kristāls». Tā bija abu autoru piecpadsmitais šiem svētkiem Rojā veidotais darbs. Daudzu stundu fiziski smagi pūliņi spilgti liesmo un izplēn nedaudzās minūtēs… tik skaists un maģisks rituāls, ka aizmirstas elpot.

Balle, tāpat kā daudzo satikšanās prieks, protams, nebeidzās pēc kaut kādas stingras programmas, Rojai šī īpašā nakts pieklusa tikai rīta pusē.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Roja

Komentāri