Virbu pagasts parāda savu cilvēku veikumu 19.06.2018

Turpinot iepazīt šogad konkursam «Talsu bruncī ieaustie» izraudzītos pretendentus, vērtēšanas komisija 12. jūnijā apmeklēja Virbu pagastu. Šoreiz tur pretendenti pieteikti nominācijās «Sakoptākā privātmāja», «Darbīgākā zemnieku saimniecība» un «Aktīvākā organizācija».

Mājas «Sami» atrodas ainaviski interesantā vidē, un šogad tās izvirzītas nominācijai «Sakoptākā privātmāja». Agrāk šeit dzīvojuši saimnieces Rutas Ūdres vecāki. Pēc Rīgā un Kuldīgā pavadītajiem darba gadiem 90. gadu sākumā ar kungu Induli pārcēlušies uz dzīvi šai pusē. Mājas un pie tās esošās saimniecības ēkas nācies atjaunot, un liels darbs teritorijas uzturēšanā veicams joprojām. Lēmumu pārcelties no pilsētā esošās drūzmas uz mierīgo lauku vidi Virbu pagastā saimnieki nenožēlojot ne mirkli. Saimniecībā ir ap 30 hektāriem lielas platības. Ir gan meži, gan lauksaimniecības zeme, lielāko daļu no tās iznomā. Pie mājas atrodas paliela grants bedre, un saimniece stāsta pašas piedzīvoto no bērnības. «Maza būdama, tur pavadīju daudz laika, meklējot un pētot, kādas liecības zeme slēpj. Lielākais no atradumiem bija cara laika sudraba monēta. Pēc skolas arī izvēlējos studēt ģeogrāfiju,» viņa saka.

Apkārtne ir ļoti akmeņaina, bet šo gadu laikā starp tiem saimniecei izdevies ierīkot stādījumus, kas pašus priecē no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Ruta atzīst, ka īpašu vidi rada pieci milzīgi akmeņi mājas apkārtnē. «Dot tos prom negribas, jo tie mums ļoti patīk,» viņa saka.

Eiropā miltainos kartupeļus vairs neēd

Nākamais pieturas punkts komisijai ir zemnieku saimniecībā «Sprīdīši», kur saimnieko Gundars Elstiņš ar ģimeni. Šogad viņi pieteikti nominācijai «Darbīgākā zemnieku saimniecība». Saimniecībā apstrādā ap 80 hektāriem zemes, 18 hektāros aug dažādu šķirņu kartupeļi. Tos galvenokārt realizē vietējā tirgū — nodod vienā no lielveikalu ķēdēm un pārdod ēdināšanas uzņēmumiem Talsos un apkaimē. Jautāts, kā šogad aug kartupeļi, Gundars teic, ka pagaidām sūdzēties nevarot. Agrie kartupeļi pavasarī neapsala, un tie aug. Protams, sausums ir darījis savu. Arī par vēlajiem bumbuļiem sūdzēties pagaidām nevarot. Jaunākās un iecienītākās kartupeļu šķirnes esot ’Bellefleur’. Lai gan tā ir jauna šķirne, diezin vai nākotnē vēl būs pieejama, jo Eiropā uzskata, ka miltainus kartupeļus ēd tikai Baltijā un Baltkrievijā. Tirgus esot par mazu, lai atmaksātos šo šķirni piedāvāt. No jaunajām šķirnēm viņš min arī ’Soraya’. Ja būs izauguši un laiks ļaus, saimniecībā agros kartupeļus sāks vākt jūlija sākumā, bet līdz Jāņiem vēl jārealizē pērn izaudzētais. Gundars pastāsta, ka viņam plānā ir arī spēku izmēģināšana vēl kādas kultūras audzēšanā. Kā ar to veiksies, varēšot redzēt pēc pāris gadiem.

Daudz jauna un interesanta komisija

uzzināja, klausoties mednieku biedrības «Dzelzāmurs» vadītāja Māra Alsberga un Oskara Karpa stāstījumā. Biedrība šogad izvirzīta nominācijai «Aktīvākā organizācija». Mednieku klubs dibināts 2006. gadā un aktīvi darbojas Virbu pagastā. Kolektīvā ir ap 19 biedru, no kuriem lielākā daļa ir Virbu pagasta iedzīvotāji. Apsaimniekojamā platība — vairāk nekā 2000 hektāru. «Cenšamies saglabāt medību tradīcijas un medīt skaisti, lai pašiem būtu prieks un citiem parādītu sevi no labās puses. Ieviešam selektīvos medību principus jeb nemedīt jebkuru dzīvnieku,» komisijai saka Māris. Biedrība ir aktīvs Latvijas Mednieku savienības biedrs un atbalsta arī to rīkotās aktivitātes. Talsu novadā ir notikuši vairāki semināri. Pēdējais — par medību tradīcijām. Komisijai bija iespēja apskatīt, kāda veida barotavas meža dzīvnieku piebarošanai biedrība mežā izliek, kādas ir viņu gatavotās medību laktas un iegūtās trofejas, kas atzinību guvušas izstādēs. Kā piemēri izstādīti arī tādi ragi, kādus dzīvniekus ieteicams medīt. Šogad biedrībai izveidots arī savs karogs un tiekot atdzīvināta tradīcija medībās notiekošo ieskandināt ar raga skaņām.

Pēc nominantu apskates Virbos kā pārsteigums katram komisijas dalībniekam bija Virbu tautas nama vadītājas Rutas Čubares ceptās saldās gailenes, jo, pēc viņas teiktā, lielā karstuma un sausuma dēļ mežā sēņu vēl neesot.

