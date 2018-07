Virbos bauda svētkus 20.07.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

Sestdien, 14. jūlijā, ļaudis Virbos atzīmēja pagasta svētkus. Uzrunātie apmeklētāji sacīja, ka vasara bez tiem nav iedomājama.

Jau rīta agrumā 9.00 iedzīvotāji piedalījās auto veiklības braucienā. Šis bija trešais atdzimušās tradīcijas gads, kad gan jauni, gan veci varēja pārliecināties par savām auto vadīšanas prasmēm. Labākos rezultātus uzrādīja Evita Medne un Sandis Laukšteins. Jo īpaši klātesošos pārsteidza Sanda dēls, deviņgadīgais Ričards Laukšteins, kurš braukšanas prasmi sāka apgūt aptuveni pirms gada. «Šogad ziemā uz ledus izveidojām trasi, un tad viņš lēnām sāka braukt,» stāsta tētis. Ričards teic, ka viņam patīk braukt un neesot bijis bail piedalīties sacensībās. Acīmredzot patika pret braukšanu ģimenē ir iedzimta, jo S. Laukšteins ar braukšanu ir nodarbojies profesionāli. Bijis divkārtējs Latvijas čempions ziemas autosprintā. Arī vasaras braucienos supersprintā ieguvis godalgotas vietas. Tagad divus gadus paņemta pauze. «Es domāju, ka pagasta svētki ir vajadzīgi, jo tā ir iespēja cilvēkiem sanākt kopā un atpūsties. Parasti iedzīvotāju ir diezgan daudz, mūsu ģimene ierasti piedalās svētkos,» teic S. Laukšteins. Arī virbeniece E. Medne uzskata, ka šādi svētki ir nepieciešami, lai saliedētu pagasta ļaudis. Pašas ģimene svētkus cenšas apmeklēt regulāri.

11.00 sākās lielās koka spēles, kur bija pieejamas aptuveni 20 dažādas prāta asumu un veiklību pārbaudošas spēles. «Talsu Vēstis» novēroja, ka to darīja gan jauni, gan veci, gan individuāli, gan komandās. Uzrunātie jaunieši sacīja, ka šādas aktivitātes ir ļoti saistošas. Viņuprāt, pagasta svētki ir neatņemama vasaras sastāvdaļa, jo tā ir diena, kad visi sapulcējas, laba iespēja satikties ar draugiem un paziņām. Vairāku stundu garumā bija iespējams piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, piemēram, šaušanā, piepūšamajās atrakcijās bērniem, velokartos, uz batuta, strītbola sacensībās, lielo ziepju burbuļu veidošanā u.c.

Pēcpusdienā, kad svelme jau pierima, bija ieradušies ciemiņi no Sabiles, uzstājās romu ansamblis. Vakarā notika labāko kaimiņu godināšana un jaundzimušo sveikšana, kā arī svētku koncerts ar brālēniem Jarāniem, pasākums bija kupli apmeklēts. Pēc piepildītās dienas visi baudīja svētku vakariņas, lai gūtu spēku un enerģiju ballēties kopā ar grupu «1. jūlijs» no Mālpils.

