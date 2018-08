Virbenieks Kristers Krauze Vācijā pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā aršanā 28.08.2018

1. un 2. septembrī Vācijā notiks pasaules čempionāts aršanā, kur Latviju pārstāvēs virbenieks Kristers Krauze. Viņš uz Vāciju devās šodien. Jaunietis ir optimisma pilns un cer parādīt labu sniegumu.

Pirms došanās uz Vāciju, Kristeru satiekam viņa saimniecībā «Ērgļi», ko pērn pārņēmis no vecākiem. Ceturtdienas rīta pusē vēl tiek vākts ziemai skābsiens kūtī esošajām vairāk nekā 30 piena devējām. Lai gan karstais un sausais laiks šogad darījis savu, barība lopiem būšot savākta, viņš saka. Tāpat jādomā arī par vairāk nekā simts hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu.

Prasmes Kristers saimniekot ieguvis, ne tikai palīdzot vecākiem saimniecībā un jau deviņu gadu vecumā sēžoties pie «Belarus» stūres, bet uzkrājot zināšanas arī Kandavas lauksaimniecības tehnikumā. Tur jaunietis guvis plašāku skatījumu uz lietām, ko vēlas ieviest nu jau savā saimniecībā. Lai gan darbs nav viegls, Kristers sevi redz saimniekojam laukos un attīstot to, ko agrāk paveikuši vecāki. Viņa nākotnes plānos ietilpstot gan jaunas govju novietnes celtniecība, kam topot jau projekts, gan slaucamo govju skaita un apsaimniekojamo platību palielināšana.

Jautāts, kādas izjūtas ir pirms došanās uz Vāciju, Kristers teic, ka varbūt mazliet pietrūcis laika, lai pilnvērtīgi sagatavotos sacensībām, tā teikt — pieslīpēt lietas līdz galam, jo tehnika, ar ko Kristers startēs Vācijā, jau devusies ceļā. Labi, ka vēl nedēļu arī tur būs iespēja trenēties un gatavoties čempionātam. Atbalstu, kā pareizāk veikt sacensībās gaidāmo uzdevumu, jaunietim snieguši arī Kandavas lauksaimniecības tehnikuma mācībspēki.

«Mazliet uztraukums ir, jo tur sabrauks cilvēki ar atšķirīgām pieredzēm no dažādām valstīm,» pirms brauciena uz čempionātu satraukumu neslēpj Kristers. «Būs gan gados jauni dalībnieki (jaunākajai dalībniecei ir 16 gadi), gan arī kungi jau gados ar lielu pieredzi un sasniegumiem. Esmu optimists un ceru parādīt labu sniegumu.»

Līdz šim Kristers vairākkārt uzvarējis Latvijā rīkotajās arāju sacensībās. Vācijā viņš startēs, kooperatīva «Latraps» atbalstīts, un sacensībās izmantos maiņvērsējarklu «Gregoire Besson», ko vilks «Deutz— Fahr» firmas traktors. Zināms, ka sacensību dienās — 1. un 2. septembrī — būšot jāar 0,2 hektāru liels rugāju un zālāju lauks.

Prieku par dēla lēmumu palikt un saimniekot laukos un izvirzīšanu Latviju pārstāvēt šāda mēroga sacensībās pauž arī viņa vecāki Ilze un Ģirts, vēlot sasniegt labu rezultātu.

