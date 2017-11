«Vimpelis ir ne tikai piederības, bet arī vienotības simbols» 10.11.2017

Piektdien, 3. novembrī, Talsu novada muzejā svinīgā gaisotnē tika iesvētīts Zemessardzes 46. kājnieku bataljona veterānu apvienības vimpelis. Bataljona komandieris uzsvēra, ka Talsu pusē ir vislielākais veterānu skaits un vimpelis ir dāvana vīriem un sievām, kuri pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā atradās pie bataljona un Zemessardzes dibināšanas šūpuļa.

«Man ir patiess gods un prieks, ka Zemessardzes 46. kājnieku bataljona veterānu apvienībai beidzot ir savs vimpelis. Paldies jāsaka Talsu novada pašvaldībai, kas šo ieceri finansiāli atbalstīja. Mums ir viens no skaistākajiem vimpeļiem starp veterānu apvienībām — tā nav sacensība, bet gan lepnums,» prieku pauda Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieris Jānis Mežavilks.

Viņš norādīja: karogs simbolizē piederību organizācijai, karaspēkam un valstij. Vietā, kur kaujas laukā atradās karogs, bija arī komandieris. Vīri sekoja savam karogam — ja tas virzījās uz priekšu, karaspēks uzbruka, ja atpakaļ — atkāpās. Ja karogs kaujas laukā pazuda, vienība tika uzskatīta par likvidētu. Šī iemesla dēļ ir svarīgi turēt godā gan vienības karogu, gan vimpeli, jo tas ir ne tikai piederības, bet arī vienotības simbols.



Pateicībā par ieguldījumu vimpeļa tapšanā J. Mežavilks Talsu novada pašvaldībai pasniedza grāmatu, kas veltīta Zemessardzes 25 gadu jubilejai. «Priecājos, ka pie vimpeļa mums palīdzēja tikt Talsu novada pašvaldība, jo Talsu pusē ir vislielākais veterānu skaits. Vimpelis ir dāvana vīriem un sievām, kuri 90. gadu sākumā atradās pie bataljona un Zemessardzes dibināšanas šūpuļa un bija kopā visu šo laiku,» uzsvēra bataljona komandieris.

Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols atklāja, ka viņam šis brīdis ir īpaši satraucošs un izaicinošs. «Talsu Zemessardzes veterānu biedrība ir viena no aktīvākajām ne tikai Kurzemes pusē, bet Latvijā. Tādi mūsu puses zemessargi ir bijuši vienmēr. Šajā brīdī ikviens no jums sastopas ar jaunu izaicinājumu — savas zināšanas, pieredzi un praksi nodot nākamajiem zemessargiem. Mēs esam patīkamu pārmaiņu priekšā. Manuprāt, šajā laikā Zemessardze atkal tiek novērtēta, celta godā, pateicoties jūsu neatlaidībai, pārliecībai un prasmēm. Jūsu stāja, raksturs un zināšanas izraisīs cieņu un apbrīnu vēl ilgi,» klātesošos uzrunāja D. Karols. Viņš izteica cerību, ka sadarbība starp Zemessardzi un pašvaldību turpināsies un zemessargi nākotnē būs tikpat aktīvi.

Zemessardzes 46. kājnieku bataljona veterānu apvienības priekšnieks seržants Māris Dansons, saņemot vimpeli, patiecās talseniekiem un solīja to nekad neapkaunot.

Pēcāk priesteris Arnis Suleimanovs vimpeli iesvētīja. «Vēlos pateikties par iespēju būt kopā ar jums. Ārzemēs, redzot uz ielas kādu kareivi, cilvēki bieži iet viņam klāt un pasakās par kalpošanu. Šī pateicība ir ļoti svarīga. Novēlu jums šos vārdus dzirdēt katru dienu. Nav nozīmes, vai esat veterāni vai aktīvi zemessargi, jo bijušo zemessargu nav. Jūs darāt skaistu darbu, tāpēc gribu no sirds jums visiem pateikties un lūgt svētību, spēku, izturību un veselību,» teica A. Suleimanovs.

Viņš pauda pārliecību, ka cilvēks ir sabiedriska būtne, kas, dzīvojot saskaņā un mīlestībā un līdzdarbojoties ar citiem, aicināta attīstīties un palīdzēt līdzcilvēkiem. Arī zemessargi ir aicināti kopīgām pūlēm kalpot citu cilvēku labā. «Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības, aicināja viņu dzīvot un augt kopā ar citiem cilvēkiem un sniedza mums brīnišķīgu mīlestības paraugu. Caur Viņa pavēlēm mums pienākas citam citu mīlēt,» skaidroja A. Suleimanovs.

Pēc vimpeļa iesvētīšanas sanākušie vienojās Latvijas himnā, uzņēma kopīgu fotogrāfiju un aizvadīja kopsapulci.

