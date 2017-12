Vietējās «Oskara» ceremonijas kvalitātes latiņa ar katru gadu aug 28.12.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

21. decembra vakarā pa degošām svecēm rotātu, gribas teikt, skrejceļu varēja nonākt Talsu Kristīgajā skolā, lai vismaz uz vienu vakaru maķenīt paceltos no zemes, baudot jau 14. «Oskara» balvas pasniegšanas ceremoniju un izdejojoties elegantā Ziemassvētku ballē.

Šoreiz skolas gada grandiozākā pasākuma centrā bija eņģeļu tēma, un 15 nominācijās tika godināti gudrības, iedvesmas, labā piemēra, prieka un cita veida eņģeļi skolēnu, skolotāju, darbinieku un skolēnu vecāku vidū. Nominācijā «Augstākā vidējā atzīme pamatskolā» ar vidējo atzīmi 9,63 balles jau ceturto gadu pēc kārtas balvu «Augstākā vidējā atzīme pamatskolā» saņēma 8. klases skolniece Megija Kniploka, savukārt augstākā vidējā atzīme vidusskolā — 9,29 balles — ir 11. klases skolniecei Laurai Bernātei. Nominācijā «Straujākais uzrāviens», palielinājis vidējo atzīmi par 1,41 balli, balvu izcīnīja 9. klases skolnieks Deivids Dukaļskis.

Nominācijā «Es vēlos līdzināties Tev» laurus plūca 10. klases skolniece Emīlija Panteļejeva (viņu vēlāk sumināja arī par neticamo radošumu un uzņēmību skolas Ziemassvētku kartīšu veidošanas darbnīcā, kur Emīlija izgatavoja vairāk nekā 100 kartīšu un vēl pielaboja citu veidotās!). Nominācijā «Mums nebija ne jausmas» tika izvirzīti skolēni, par kuru spējām un talantiem citi iepriekš nenojauta, un balvu saņēma 7.b klases skolnieks Roberts Tropiņš kā viens no jaunatklājumiem mūzikas jomā. Nominācijā «Par mani fano sākumskolā» balvu par bērnu prieka vairošanu saņēma 10. klases skolniece Santa Straume.

Par skolēna spicāko teicienu tika atzīta 11. klases skolnieka Kristapa Alsberga atbilde uz skolotājas jautājumu, kāpēc Dženiferas nav skolā. Kristaps viņai atbildējis: ««Drogās» jauni testerīši!» No skolotāju izteikumiem balsotājiem vislabāk bija paticis Guntara Ēča teiktais, nevarot sagaidīt, kad klases aizmugurē sēdošie puiši apklusīs: «Eu, jūs tur abi Kamčatkā, man laikam būs jūs jāpārceļ šeit priekšā uz Eiropu!»

Kā eņģelis, kurš spēj paveikt neiespējamo, nominācijā «Esmu vienmēr un visur» balvu saņēma 12. klases skolniece Luanda Miķelsone. Par «Ikdienas nemanāmo varoni» tika atzīta skolas dežurante Dzintra Kluce, bet nominācijā «Žēlsirdīgais samarietis» apbalvoja skolotāju Aiju Valgelinu, par kuru balsotāji teikuši: «Viņa vienmēr mudina nākt labot sliktos vērtējumus, nekad nedusmojas un vienmēr atbalsta; ir gatava uzklausīt un palīdzēt risināt visas radušās problēmas.» Mammas pēdās iet arī meita, 9. klases skolniece Ieva Abigaila Valgelina, kuru sumināja nominācijā «Solu un izpildu». «Atsaucīgākā vecāka» godā tika celta Inga Volmane, kura esot ieinteresēta visā, kas notiek klasē un skolā, un vienmēr gatava palīdzēt gan praktiski, gan ar padomu, atbalstot un piedaloties klases rīkotajos pasākumos.

Visbeidzot nominācijā «Skolotājs — mans draugs» uzvarēja skolotāja Kristīne Neifelde, bet kā «Ticības zvaigzne» Kristīgajā skolā tika sveikta skolotāja Lienīte Gūtmane.

Talsos — pašiem savs «Oskars»

Ceremoniju dažādoja klašu sagatavotie priekšnesumi — skolēni gan dziedāja, gan dejoja, gan rādīja oriģinālus uzvedumus. Īpaši gribas izcelt 11. klases skeču, kurā skolēni apspēlēja Bībelē atrodamo līdzību par žēlsirdīgo samarieti. «Kāds skolēns pēc vasaras brīvlaika devās uz skolu un krita mācību priekšmetu rokās! Tie viņam lika mācīties, labot pārbaudes darbus, apgūt tēmas, pelnīt atzīmes un pildīt apjomīgus mājasdarbus. Tie viņu sakāva un atstāja pusmirušu guļam,» vēstīja skolēni. Gulošo ieraudzīja Rudens brīvlaiks, tomēr tas ātri pagāja garām, atstājot skolēnu darbu kalnos. Tāpat viņam garām paskrēja arī Valsts svētku brīvdienas. Visbeidzot skolēnu sasniedza Ziemas brīvlaiks un iežēlojās par cietušo. Ziemas brīvlaiks palīdzēja, izlika atzīmes, radīja svētku sajūtu, prieku un mieru skolēna sirdī, kā arī aizveda skolēnu projām no skolas un divas nedēļas ļāva tam atpūsties… Tāds ir stāsts — atliek vien iztēlē vizualizēt, kā izskatījās personificēti mācību priekšmeti, krāsainām lapām rotātais Rudens brīvlaiks, patriotiski rotātās Valsts svētku brīvdienas un žēlsirdīgais Ziemas brīvlaiks!

Kristīgās skolas direktore Inguna Gruzniņa atzīst, ka pirms 14 gadiem skolas saime aizņēmusies apbalvošanas ceremonijas ideju no Holivudas, bet, gadiem ejot, attīstījusi to par savu stāstu. Pasākuma kvalitāte ar katru gadu aug, un šoreiz vislielākais pārsteigums bija skaistās, pārdomātās dekorācijas, kas sporta zāli pārvērta skaistā Ziemassvētku pasakā. Arī balsošana ir mainījusies — ja savulaik tā notika ar papīra lapiņām, tagad jau par nominācijās izvirzītajiem kandidātiem vērtējumi tiek izteikti elektroniski. Vērtētāji ir 5.—12. klašu skolēni, un pat direktore pirms ceremonijas nezina, kuri būs balvas saņēmēji, tāpēc pasākumu var izbaudīt ar patiesām emocijām. «Ārkārtīgi priecājos par katru, kurš ir ieguvis «Oskara» balvu! Tas ir liels stimuls arī pārējiem censties, jo daudzas no nominācijām ir tādas, uz kurām var pretendēt jebkurš. Piemēram, būt par draugu mazākajiem — tam nav nekāda sakara ar sasniegumiem olimpiādēs. Ja tev ir laba sirds, tu drīksti pretendēt uz balvu!» salīdzina I. Gruzniņa. Tā arī esot — pat skolēns, kurš mācību jomā balansē uz bīstamas robežas, saņem balvu, jo ir apveltīts ar labu humora izjūtu!

I. Gruzniņa atzinīgi vērtē Ziemassvētku balles tradīciju, kas tiek turpināta jau astoto gadu, aicinot gan skolēnus, gan viņu vecākus balles tērpos uz elegantu izdejošanos dzīvās mūzikas pavadījumā. Šis pasākums ieguvis reputāciju pilsētā — dreskods ar vakartērpiem dāmām un uzvalkiem kungiem kļuvis pašsaprotams.

Starp citu, vakara gaitā tika pasniegti vēl divi apbalvojumi — par balles karali un karalieni tika atzīti 12. klases skolēni Rūdis Zaurs un Karīna Vēvere.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri