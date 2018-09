Viens no jautājumiem pašizziņā: kur paliek zeme no krīzes bedres? 15.09.2018

10. septembrī bija starptautiskā pašnāvību novēršanas diena. Dienu iepriekš Talsos pulciņš interesentu klīniskās psiholoģes, psihoterapeites un supervizores Intas Poudžiunas vadībā atvēlēja laiku tam, lai ielūkotos katrs sevī. Izrādījās, ka arī šajā kompānijā ir cilvēks, kurš savulaik centies darīt dzīvei galu, bet lielākas vai mazākas krīzes dzīvē bija piedzīvojis ikviens no klātesošajiem.

Lektore minēja tādu terminu kā drošumspēja, ar to domājot katra indivīda spēju nenonākt nedrošā situācijā, bet, ja ir gadījies tādā nonākt, nezaudēt drošības izjūtu vai spēt to atgūt. Cilvēki ar zemu drošumspēju risku un iespējas biežāk uzskatot par apdraudējumu, kamēr cilvēki ar augstu drošumspēju riskā ierauga izaicinājumu un pamatu attīstībai. «Cilvēkos ar zemu drošumspēju izmaiņas rada trauksmi, bailes vai dusmas, bet cilvēki ar augstu drošumspēju skatās ar interesi: «Kas notiek? Kaut kas izmainījās? Nu, un tad?» Skaidrs, ka otrajiem būs daudz vairāk iespēju izjust prieku nekā pirmajiem, kuriem visu laiku ir jābaidās,» salīdzināja Inta.

Drošumspēju nosakot pieci galvenie faktori: pozitīvas indivīda īpašības un pārliecība, pozitīvas un ilgstošas tuvākās attiecības un atbalsts no tuvām personām, ekonomiskā drošība (paredzami, pietiekami ienākumi), spēja iesaistīties sabiedriskās un interešu aktivitātēs, kā arī sadarbīga uzticēšanās valsts institūcijām un starptautiskajām organizācijām. Katrā no faktoriem sevi varam novērtēt skalā līdz pieciem punktiem. Ja kopā sanāk aptuveni 20 punktu, tad viss ir kārtībā. Ja rezultāts ir izteikti zems, cilvēkā ir liela nedrošība, bet riskanti ir arī tad, ja rezultāts ir 25 punkti. «Tas izklausās pēc attieksmes «Es visu varu un vispār šajā pasaulē ar realitāti nerēķinos». Kam būtu jābūt, lai es sev ieliktu piecus punktus pie paredzamiem un pietiekamiem ienākumiem? Vairākiem lieliem, pelnošiem uzņēmumiem, kuri visi reizē nevar bankrotēt? Iekrājumiem dažādās bankās?» minēja Inta.

«Savu ierobežojumu apzināšanās ļauj mums prasīt palīdzību citiem. Pirmkārt, ja staigāju pa pasauli, izliekoties visu varoša, tas ir aplami, jo es neesmu visu varoša. Otrkārt, palīdzības prasīšana ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo tādā veidā mēs atļaujam līdzcilvēkiem sevi mīlēt. Kā lai viņi par mums parūpējas, ja mēs viņiem nelūdzam palīdzību? Kā lai viņi izrāda savu mīlestību, ja ejam ar attieksmi «Visu varu pati!»? Gribēt dot palīdzību un negribēt saņemt palīdzību, manuprāt, ir liela augstprātība,» Inta uzsvēra.

Īsto sevi iepazīt un izzināt vērts vēl kāda iemesla dēļ. «Kāds bija Ādama pirmais uzdevums paradīzē? Nosaukt visu vārdā! Kādā vārdā viņš to nosauks, tā tas sauksies. Kādēļ? Lai to pārvaldītu! Tikai tad, ja lietas saucam patiesajos vārdos, mēs varam tās pārvaldīt. Sevi ieskaitot! Protams, ir kādas lietas, ko Dievs pats nosauca vārdā un kas nav mūsu pārvaldīšanā. Kad Viņš atšķīra gaismu no tumsas, Viņš tās nosauca vārdā pats. Kad atšķīra zemi no ūdens, Viņš tos nosauca vārdā pats. Kad Viņš radīja cilvēku, Viņš to nosauca vārdā pats. Tai pašā laikā mūsu iekšējie stāvokļi — emocijas, domas, sajūtas, daļēji arī veselība — ir mūsu pārvaldīšanā. Jo mēs skaidrāk lietas saucam vārdā, jo labāka šī pārvaldīšana kļūst. Ja esmu iekrampējusies krēslā, bet apgalvoju, ka neesmu saspringusi, vai man ir iespēja atbrīvoties? Faktiski nekāda, jo savu saspringumu neapzinos. Kad to apzinos, tad varu sākt savu saspringumu pārvaldīt. Ja pazīstu sevi un varu nosaukt vārdā savas īpašības, resursus, ierobežojumus, vājumu, tad varu ar tiem kaut ko darīt — pārveidot, attīstīt,» secināja Inta.

Krīze kā dzīves kvalitātes pieaugums

No dažāda veida krīzes situācijām nav pasargāts neviens, tomēr to sekas turpmākajā dzīvē var būt dažādas. «Cilvēks dzīvo, piedzīvo krīzi, kas ir kā kritiens lejup. Kas notiek tālāk? Cilvēks var palikt krīzes bedrē un iestrēgt tur: «Visa dzīve ir slikta, nekam nav jēgas, vispār jāmirst nost.» Cilvēks var mēģināt pats vai ar citu palīdzību rāpties no bedres ārā, un pēc kāda brīža kļūst labāk. Krīzes mūsu dzīvē ir normāla lieta. Kad gadīsies nākamā krīzes bedre, atkal parāpsies ārā, atkal kļūs labāk un tā tālāk. Cilvēks var izrāpties no krīzes bedres un atjaunot funkcionēšanu tajā pašā līmenī. Ja būs nākamā krīze, viņš atkal kritīs iekšā, atkal atjaunos funkcionēšanu iepriekšējā līmenī, un tā var nodzīvot līdz mūža galam, neko būtiski nemainot: iekrīt, izrāpjas, iekrīt, izrāpjas…

Man ir jautājums: kur paliek zeme no krīzes bedres? Ja ir bedre, tad ir arī zeme! Būtu labi, ja mēs ik krīzi pārvērstu pieredzē. Ja mēs zemi no krīzes bedres uzbērtu uz bedres maliņas, sev pajautājot: kāds mums ir ieguvums no šī traumatiskā notikuma? Kāds ieguvums mums ir no tā, ka esam šo loku izgājuši? Kāds ieguvums mums ir no tā, ka esam rāpušies? Aizbērt krīzes bedri ciet nav iespējams. Laiks nav atpakaļ pagriežams. Mēs nevaram notikumus padarīt par nebijušiem. Protams, dažreiz cilvēki tā dzīvo — sakot: «Nekas jau nenotika. Viss ir kārtībā!», bet patiesībā tas ir viens nobalsināts kaps. Viss it kā ir balts, tikai nez kāpēc tāda nepatīkama smaka jūtama… Ir jāpieņem, ka krīze mūsu dzīvē ir bijusi, un jājautā sev, ko es no tās esmu ieguvis. Tas jājautā, kad no krīzes bedres esi izkāpis; ātrāk nav vērts, jo, pirmkārt, nav spēka un, otrkārt, jo sāp. Tikai tad, kad esi nostājies uz bedres malas, vari sev pajautāt, ko tas tev nozīmēja, ko tas ir mainījis dzīvē un kā ar šo pieredzi vari dzīvot tālāk.

Ja cilvēks ir, piemēram, depresijā un nespēj pats no bedres izrāpties, būtiski ir, lai kāds no malas ieliek bedrē trepes, mezglotu virvi vai citu palīglīdzekli. Ja bedre nav tik briesmīgi dziļa, var pasniegt roku, bet vienmēr ir jārēķinās ar to, ka tam cilvēkam, kurš ir bedrē, būs jāizdara pašam kāda aktīva darbība: roka jāpadod pretī, pie trepju kāpšļa jāpieķeras, tā virve jāsaņem. Ļoti reti ir gadījumi, kad varam otru paņemt aiz čupra un izcelt no bedres. Tas nestrādā, jo faktiski cilvēks no bedres nebūs izkļuvis. Krīzes bedre jau nav ārēja, bet iekšēja, un no iekšējas bedres var izkāpt tikai katrs pats. Jā, ar citu palīdzību.

Ja no krīzes esmu ieguvusi pieredzi, turpmāk dzīvoju tādā kā augstākā līmenī. Protams, ka manā dzīvē gadīsies jauna krīze, kurā es atkal kritīšu, bet atšķirība būs tā, ka ne tik dziļi, jo kritīšu no cita līmeņa. Ja, no bedres izrāpjoties, atkal gūšu pieredzi, tad patiesībā manas dzīves kvalitāte pieaugs,» atgādināja Inta.

Mums izdosies, bet ne viss

Gadās, ka vecāki saviem bērniem sev vien zināmu iemeslu dēļ iegalvo: «Tu jau to nevarēsi, tas tev būs par grūtu.» Daļa bērnu iespītējas un tomēr mēģina darīt, bet vēlāk savām atvasēm māca nepadoties un ticēt, ka izdosies. Inta vienīgi ieteica nepārcensties arī šai ziņā. «Kad mēģinām no vecākiem mantoto pieredzi pārvarēt, ir ļoti viegli iekrist pretējā galējībā. Ja vecāki saka: «Tev nekas nesanāks, nemaz nemēģini, jo tu to nevarēsi!», tu saviem bērniem saki: «Tu varēsi, tev izdosies!» Nedod, Dievs, pielikt klāt vārdiņu «viss»… Jo tad ir otra galējība. Viss nekad neizdosies. Gadīsies arī neveiksmes, tās ir normāla šīs dzīves daļa. Ir vērts nevis teikt: «Tev izdosies viss!», bet gan: «Izvērtē, kad sāc darīt, ko tu gribi, ko tu vari un kādu palīdzību tev vajadzēs! Tad tev izdosies!»,» viņa rosināja.

Ja kādam no vecākiem nācies nonākt viszemākajā punktā, kad viņi nav redzējuši citu iespēju, kā vien padoties, beidzot dzīvi pašnāvībā, no šīs ieceres izglābti, viņi vēlāk mēdz justies vainīgi, ka bērniem nācies būt šāda sabrukuma lieciniekiem. Tomēr Inta atgādināja, ka arī no šādas pieredzes bērni var iemācīties ko ļoti vērtīgu — izpratni, ka cilvēks drīkst atzīt: «Es vairs nespēju!» «Ja tā, tad bērniem nekad nebūs sevi jānodzen līdz bedres apakšai, lai spētu paprasīt palīdzību. Viņi zinās, ka palīdzību vērts prasīt laikus,» secināja speciāliste. Protams, jārēķinās, ka tuvumā var gadīties gudrinieki, kuri pārmetīs: «Nu, kā gan tu bērnu dēļ nespēji saņemties!» Tomēr, kas tik zemā dzīves punktā bijuši, tie zina — kad netiec pats ar sevi galā, tu arī par bērniem nespēj parūpēties.

Inta minēja arī formulu, kas droši vien daudziem var būt noderīga, mācoties sevi mīlēt. Formula ir šāda: visu citu svarīgo pienākumu vidū laiks sev — pusstunda dienā, puse dienas nedēļā, puse nedēļas mēnesī un puse mēneša gadā. «Pusstunda dienā — tā var būt rīta kafija, kamēr citi vēl guļ, pastaiga no darba uz mājām, grāmatas palasīšana, sports, garšīga ēdiena pagatavošana sev, pusstunda spoguļa priekšā, dzejoļa vai dziesmas uzrakstīšana. Galvenais, lai tā ir pusstunda, nevis trīs reizes pa desmit minūtēm. Puse dienas nedēļā — viens vakars vai pēcpusdiena, ko veltām sev, aizpildot ar sev tīkamām aktivitātēm. Tas nenozīmē, ka citi tajās nedrīkst piedalīties! Tā var būt, piemēram, viena kārtīga sēņošanas reize vai zemeņu izravēšana dārzā, ja man tas rada prieku un apmierinājumu. Puse nedēļas mēnesī? Tā ir viena nedēļas nogale. Puse mēneša gadā — tā ir puse atvaļinājuma. Protams, es to varu pavadīt ar draugiem, ģimeni vai viens pats, kā nu man tīk, bet — lai tas ir tavs laiks sev,» skaidroja lektore.

Lai šo formulu iedzīvinātu savā ikdienā, vērts vien paturēt prātā, ka ir svarīgi konkrēti ieplānot: kad, kur, kā un ko es darīšu? «Plāni, kas nav konkrēti, nav īstenojami,» atgādināja Inta.

