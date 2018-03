«Viens neesmu nekas» 05.03.2018

Klausoties šīs nedēļas viesa mākslinieka Andra Vikaiņa stāstītajā par aizvadītajiem dzīves gadiem, sarunā nemanāmi aizrit vairākas stundas. Visu līdz šim viņa paveikto un sasniegto vienā intervijā pat ietilpināt būtu grūti, taču skaidrs, ka Andris ir aizrautīgs sava darba veicējs, ļoti radoša personība, kuras devums ir augstu vērtējams.

No Dobeles līdz Talsiem

Andris dzimis un daļu bērnības pavadījis Dobeles pusē. Rādot bildes, viņš stāsta, ka Dobelē tolaik Vikaiņu ģimene mitusi mazā mājiņā, kur senāk turēti zirgi. «Bija istabiņas, virtuvīte… Atceros, kā tēvs skurstenī žāvēja gaļu,» saka mans sarunu biedrs. Kā jau daudziem tolaik, bērnībā nav iztikts bez garajām biešu un kartupeļu vagām, siena pļavām, lopiem. Tos apkopt bijis viņa un brāļu pienākums. Mamma Silvija strādāja par pavāri. Pa dienu darbos, brīvdienās — dažādu mielastu gatavošana godiem. Tētis Oskars bija galvenais agronoms.

Pirmajos Andra skolas gados Vikaiņu ģimene pārcēlās uz Jaunciemu Nogalē. Tur iets Nogales skolā, no 4. līdz 8. klasei mācības Valdemārpils skolā. Četros gados Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā iegūta ādas plastikas mākslinieka/meistara profesija. Andris stāsta, ka mākslas lietas skolas gados viņu nav saistījušas. «Kad braucu uz Liepāju kārtot iestājeksāmenus, mamma iedeva 25 rubļus. Tas bija 1975. gads. Tolaik tā bija liela nauda. Domāju, pirmajā eksāmenā izkritīšu un braukšu mājās. Taču sanāca citādāk. Iestājeksāmeni bija vairākas dienas. Ja pirmajos pārbaudījumos intereses nebija nekādas, tad pēdējā jau domas mainījās un biju bažīgs, vai uzņems. Vēlāk uzzināju, ka biju jau noskatīts, vajadzēja tikai eksāmenus nolikt. Uz Liepāju braukt mācīties mudināja mamma. Valdemārpilī tolaik bija arī skolotājs Roberts Šrēders, kas vadīja ādas pulciņu. Iespējams, arī viņa ietekmes dēļ devos uz Liepāju, jo darbošanās ar ādu interesēja.»

Skolā divi priekšmeti gan An­drim nav patikuši — vizuālā māksla un muzikālā audzināšana. «Vizuālās mākslas stundās bija konkrētas lietas jāzīmē un arī pedagogu spējas ieinteresēt nebija. Es kā zīmēšanas skolotājs to tagad varu novērtēt. Kad Liepājā stājos, skatījos, ka citi to zīmuli stiepj, es arī to kustināju, kaut ko mērīju, lai gan, ka šādi tiek izmantots zīmulis, redzēju pirmo reizi,» viņš atminas.

Lai gan Liepājā iegūta speciālā izglītība — mākslinieks/meistars ādas plastikā —, šajā jomā strādāts ļoti maz. Tolaik reālākā darba iespēja bija skolā, kas arī uzsākts Valdemārpilī. Tā bija pilsētas skola, tāpēc ātri vien Andris iesaukts dienestā padomju armijā, kur aizvadīti divi gadi. Sākumā pusgads Dobelē, pēc tam Tallinā. Afganistānā tolaik notika karš, kur iesaistīta bija arī Padomju Savienība. Tallinā remontēti sašautie tanki un bruņumašīnas, kas nāca no kara plosītās zemes. Gāja visādi, redzēti dažādi nepatīkami skati, kad no kara remontam atvesta bruņutehnika.

Pēc atgriešanās no armijas viņš satika sievu Sandru. Ģimenē izaudzināts dēls un meita, kura ir liels palīgs brīžos, kad radošajās aktivitātēs tēvam nākas sniegt palīdzīgu roku. «Tagad, atskatoties atpakaļ, domāju, ka saviem bērniem manas klātbūtnes bieži vien pietrūka. Ja cilvēks ir sabiedrisks, it sevišķi, ja skolotājs, ir citādāk. Bieži vien darbs un pienākumi paņēma vairāk laika un iespēju, nekā to veltīju savējiem. Laiku vairs atpakaļ pagriezt nav iespējams. Lai gan stāsts ir par mani, bez mīļajiem cilvēkiem, viens neesmu nekas. Ir daudz cilvēku, pie kuriem vajadzētu aiziet, piezvanīt, bet neesmu to izdarījis. Taču es par šiem cilvēkiem ikdienā daudz piedomāju,» viņš teic.

Andris par talsenieku sevi sauc kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma. «Mana dzīve sadalīta tādos posmiņos,» atzīst mans sarunu biedrs. «Par cilvēkiem saka «pasaules pilsoņi». Es esmu «Latvijas cilvēks». Man patīk, ka, aizbraucot uz Dobeli, varu sevi saukt par dobelnieku, citās situācijās — sevi dēvēt par valdemārpilnieku, talsenieku vai novadnieku.»

No skolotāja līdz skolotājam

Pēc skolas pabeigšanas Liepājā, kopš 1979. gada, Andris strādā par vizuālās mākslas skolotāju. Taču dzīvē pienāk brīdis, kad vairāki darba gadi aizvadīti, strādājot par elektriķi, celtnieku, santehniķi… «Visiem saku: mana pirmā alga bija pieci lati un 13 santīmi. Krīzes laiks 2009. gadā tad šķiet smieklīgs, salīdzinot ar 90. gadu sākumu, kas bija ritīga zapte. 1994. gadā mani uzrunāja toreizējā Tiņģeres skolas direktore. Ilgāku laiku pedagoģijā nebiju strādājis, tāpēc labprāt aizgāju uz Tiņģeri. Tad arī sapratu, ka vēlos skolā strādāt. Vēl pēc gada mani paaicināja darbā uz bērnu un jauniešu centru. Tā kopš 1995. gada darbojos arī interešu izglītībā par pulciņu vadītāju,» stāsta Andris.

2003. gadā Latvijas Universitātē viņš ieguvis augstāko izglītību — vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja profesiju. Profesionālajā jomā var pieskaitīt darbu arī Talsu mākslas skolā, kas vadīta no 2004. līdz 2009. gadam. Toreiz krīze darījusi savu un viņš sapratis, ka prasītās pārmaiņas un vajadzības vairs nav tās, kā dēļ būtu vērts tur darbu turpināt. Kopš tā laika arī mākslas skolā nav būts. Esot pārāk grūti būt tajās vietās, kur agrāk darbs darīts no sirds…

Jau daudzus gadus Andris ne tikai aktīvi ar jauniešiem darbojas Talsu novada bērnu un jauniešu centrā, bet Talsu tautas namā vada arī pašdarbības gleznotāju kopu, kurā kopā sanāk cilvēki, kas vēlas radoši pavadīt brīvo laiku, veidojot darbus dažādās tehnikās. Andris rāda arī bērnu un jauniešu centra vienā no zālēm izliktos darbus, kas zīmēti ar kafiju. Katrs no tiem ir citādāks, ar savu odziņu. Cilvēki sakot, ka, šādi darbojoties, ir iespēja atpūsties no ikdienas, gūt gandarījumu no tā, kas tiek radīts, un reizē apgūt arī ko jaunu, līdz šim nezināmu. «Sanākšanas reizēs mēs nemācāmies, bet darbojamies kopā. Tā ir atvērta grupa, kurā var nākt ikviens interesents,» viņš teic.

Lai gan kopš 2003. gada Andris pievērsies arī gleznošanai, tā ne visai aizraujot, jo process notiekot ātri. «Esmu kļuvis par ļoti lielu aplikācijas fanu. Tā saucas gleznošana ar makulatūru. Papīra aplikācijā iespējams variēt, pieskaņot toņus. Tas paņem ilgāk laika, jo vienas bildes izveidošanai paiet aptuveni nedēļa,» atklāj mākslinieks.

Jau vairākus gadus Andrim uzticēti arī valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mākslas nodaļā, kad tiek pieņemti diplomdarbi un valsts eksāmeni. Tāpat viņš aktīvi iesaistās dažādu meistarklašu vadīšanā un piedāvā arī kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem. Kopš 2004. gada, pasniedzot kursus vizuālās mācības skolotājiem, izbraukāta visa Latvija. «Es varu vizuālās mācības skolotājiem stāstīt un stāstīt, rādot arī dažādus paraugus, kā strādāt dažādās tehnikās, kā tas notiek ne tikai pie mums un ko radījuši bērni, bet arī kādas tendences vērojamas pasaulē,» saka mans sarunu biedrs.

Runājot par daudzajiem ikdienā veicamajiem pienākumiem, Andris teic, ka vienmēr cenšas darbā sevi atdot visu. «Esmu strādājis simts un vienā darba vietā, jo viss man šķiet interesanti. Vienmēr esmu bijis lojāls savai darbavietai un darbu centies padarīt pēc iespējas labāk. No sirds.»

Saprast, kas notiek viņu galvās

Strādājot ar bērniem Talsu novada bērnu un jauniešu centrā, darbs ir ne tikai interesants, bet arī ļoti atbildīgs. Daudz kas jāiemāca, arī lietas, kas ne vienmēr ar izvēlēto tematu saistītas. Jābūt arī uzmanīgam, lai vārdus un parādīto attieksmi kāds nepārprastu.

Lai gan pašam skolas laikā zīmēšana nebija mīļākais priekšmets, tagad Andris teic, ka nav nekā interesantāka, kā bērniem mācīt zīmēšanu, jo zīmēt jebkurš cilvēks no dzimšanas mākot. «Atšķirībā no skolas, kur ir obligāti apgūstamā mācību viela, interešu izglītībā varu atļauties prasīt, ko mēs šodien darīsim un reizē saprast, kas notiek viņu galvās. Ja redzu, ka bērni atnāk un viņiem nav garastāvokļa, jādomā kas cits. Lec kaut vai no biksēm ārā… Varu tā runāt, jo esmu strādājis vispārizglītojošā skolā, mākslas skolā, kur jāapgūst konkrētas programmas, un interešu izglītībā, kas ir tuvāk mākslai. Tikko tiek mācīts, tā burvība pazūd, jo ir vērtējums pretī. Katrs vērtējums ir sods. Arī 10 balles ir sods. Tāpēc mūs salīdzināt ar skolotāju, kuram jāliek vērtējums, nemaz nevar. Vienmēr strādāju ar bērniem kopā un, ja arī redzu kādas neprecizitātes, mēģinu viņiem savā darbā tās parādīt, lai pie secinājuma bērns spēj nonākt pats. Process, darbošanās, tas ir galvenais,» uzskata Andris.

Telpā, kur Talsu novada bērnu un jauniešu centrā notiek nodarbības bērniem un arī mūsu saruna, redzams daudz un dažādu darbu. Pašlaik viņa audzēkņi gatavojas valsts konkursam «Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās», kas notiek par godu Latvijas simtgadei. Andra vadībā top pērļu vistiņas — vides objekti, ko iecerēts izlikt apskatei aprīlī pie Talsu novada pašvaldības esošajos kokos. Ja izdosies tikt tālāk uz nākamo kārtu, darbi ceļos uz Mežotni. «Man patīk ar bērniem strādāt, redzēt viņu veikumu. Ja vēl iegūtas atzinības, tas vienmēr liek priecāties un lepoties ar sasniegto. Atzinību un augsto novērtējumu šo gadu laikā saņemts daudz, bet tas nekad nav bijis mūsu pašmērķis,» viņš saka.

Mazo cūciņu kolekcija

Sarunā atklājas, ka viens no Andra vaļaspriekiem jau vairākus gadus ir izmēra ziņā mazu cūciņu kolekcionēšana. Tā aizsākusies pavisam nejauši. Tagad kolekcijā ir vairāk nekā 300 mazu, dažāda materiāla cūciņu, arī monētu un saldumu ar šiem dzīvniekiem. Todien, kad notiek mūsu saruna, viņš atnesis tās parādīt bērniem, lai viņi redzētu, kāds ir viens no skolotāja vaļaspriekiem. Andrim patīk arī fotografēt, bet grāmatas gan vairs nelasot, nav laika iedziļināties izdomātu cilvēku dzīvē. Pašam sava ir interesanta.

Lai gan aiz loga vēl ziema un aukstums par sevi liek manīt, un arī mūsu saruna notiek, kad ārā aiz loga puteņo, Andris teic, ka gaisā esot jūtama pavasara tuvošanās. Gaisam esot pavasara garša. Viņaprāt, pavasaris un Lieldienu laiks esot visskaistākais — netverams, jo katru dienu kaut kas mainās…

