Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

10. novembra pēcpusdienā, turpinot darba sapulču ciklu «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pārvaldēs 2017.—2019. gadam», tikšanās notika Īves pagasta pārvaldē. Šai vietā patiesi tā vairāk bija papildu iespēja pašu pašvaldības darbinieku vidū izrunāt pagaidām neatrisinātos jautājumus.

Sapulces sākumā pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs informēja par Īves pagastā pagājušajā un šajā gadā paveikto un sniedza ieskatu arī tuvākajos gados plānotajā. Piesaistot projektu finansējumu, Īves pagastā būs iespēja atjaunot vairākus ceļa posmus un no jauna izbūvēt Tiņģeres brīvdabas estrādi. 2017. gadā iecerēta arī Tiņģeres pils apkārtnes labiekārtošana un parka sakopšana. «Parks gadiem nav kopts, tikai kritalas pavāktas, bet tas ir pašvaldības īpašums. Ir runāts ar dažādiem speciālistiem par parka projekta izstrādi, bet tas diezgan padārgi maksā. Tad nu sadarbībā ar ainavu arhitektiem mēģināsim šo parku no vienas puses sākt sakopt,» stāstīja pārvaldnieks. Darbi tikšot veikti gan no pārvaldes budžeta, gan talku veidā. Par prioritāšu līdzekļiem nākamgad plānots izbūvēt arī lapeni uz Mīlestības saliņas, jo tā ir iecienīta fotografēšanās vieta jaunlaulātajiem, un sakārtot arī celiņu, kas ved uz avotiņu un Mīlestības saliņu. Vēl domāts labiekārtot bērnudārza ēkas apkārtni, kur šobrīd ir šķības un greizas betona plāksnes un soliņi vēl no ēkas celšanas laika, un atjaunot peldvietu pie Tiņģeres dīķa. Pārvalde cer beidzot tikt arī pie pagasta ģerboņa. Tāpat veicamo darbu sarakstā ir pils austrumu puses kāpņutelpas un otrā stāva gaiteņa remonts, pils tērpu noliktavas iekārtošana rietumu spārnā, attēlu piekaru sistēmas uzstādīšana un piemērota apgaismojuma ierīkošana izstāžu zālē, kā arī autoceļa «Darbnīcas—Vētras—Kalnmuiža» daļējs remonts.

Līdz 2020. gadam Īves pagastā cer sagaidīt pils fasādes remontu, sporta laukuma izbūvi, tualešu rekonstrukciju pils rietumu spārnā, pils grīdu lakojuma atjaunošanu, pils akmens vaļņa atjaunošanu, Tiņģeres dīķa dambja nostiprināšanu, bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanu Tiņģerē un pagasta kapu teritoriju labiekārtošanu.

Pirmais jautājumu uzdeva

Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons, jautājot Vitas Krauzes, kura vada kultūras darbu Valdemārpilī, Tiņģerē un Lubē, viedokli, vai šāds modelis, kultūras jomā apvienojot trīs pārvaldes, ir sevi attaisnojis. Lai arī A. Grīnbergs pauda uzskatu, ka šis modelis bijis veiksmīgs, V. Krauze neslēpa, ka šī nasta vienam cilvēkam tomēr ir par lielu. Jā, teorētiski viņas esot trīs: vēl ir māksliniece Baiba Kalna, kura veido noformējumu pasākumiem, afišas un veic tamlīdzīgus pienākumus, un Aiva Šulce, kura atbild par sporta pasākumiem. «Bet, saprotiet, nav neviena cilvēka, kurš palīdzētu nest, slēgt, vadāt aparatūru — lielā kultūras objektā jau vajag arī kādu tehnisku cilvēku. Nevar taču vienmēr balstīties tikai uz komunālās saimniecības darbiniekiem. Nesaku, ka viņi nepalīdz — palīdz savu iespēju robežās!

Otra lieta — es pati rakstu scenārijus, vadu pasākumus, rakstu visas tāmes, atskaites… Padomājiet, ko tas prasa no viena cilvēka! Daudz! Varu pateikt pilnīgi godīgi, ka nevaru visu paspēt laikus, jo reizēm tas ir pāri maniem spēkiem,» skaidroja V. Krauze. Tehniskos jautājumus solījās risināt pārvaldnieks, bet A. Vilsons rosināja, ka ar papīru kārtošanu varētu palīdzēt kāds no Īves, Lubes vai Valdemārpils pārvaldes darbiniekiem. V. Krauze šādu iespēju vērtēja atzinīgi, norādot, ka tas ļaus vairāk laika veltīt tieši kultūras pasākumu rīkošanai. «Bet, ja tādā veidā ir iespējams nākt pretī, tad varu apliecināt, ka man šis darbs patīk,» viņa apliecināja.

Cits caur citu

kultūras, sociālās, komunālās saimniecības jomas darbinieki un pārvaldes vadītājs sāka runāt, skarot citu tēmu — transporta jautājumu, tiem, kuru darbs norit vairākās pārvaldēs, cenšoties izbraukāt no vienas vietas uz citu. Nepieciešamība braukt ar pārvaldes automašīnu nereti mēdzot pārklāties, iedzīvotāji mēdzot skatīties šķībi, ja transportu izmanto citas pārvaldes darbinieks… Par pēdējo gan A. Grīnbergs atgādināja, ka patiesībā runa ir par pašvaldības transportu, kas nepieder nevienai konkrētai pārvaldei, tāpēc ir korekti, ja to izmanto plašāk. «Ar šīm automašīnām var braukt pa visu novadu! Tas nav tā, ka uz pagasta robežas jākāpj ārā un tālāk jādodas citā mašīnā!» piekrita izpilddirektors. Problēmas gan šajā jomā ir objektīvas, jo ir taču skaidrs — ja Valdemārpilī ir pieejams transports, bet darbinieks dzīvo Tiņģerē, tad viņam kaut kādā veidā ir jānokļūst līdz Valdemārpilij un vēlāk arī atpakaļ. Rezultātā, lai lieki nedzenātu pārvaldei pieejamo transportu, darbinieki bieži izmanto personiskās automašīnas, līdz vairs nepietiek līdzekļu, ko ieguldīt to remontā. A. Vilsons atgādināja, ka arī Talsos tiek risinātas līdzīgas problēmas, jo arī tur ne katrā jomā strādājošajiem ir atsevišķa automašīna, tāpēc tomēr jācenšas savstarpēji vienoties. «Vienkārši vairāk ir jākomunicē savā starpā,» uzskata izpilddirektors.

Sociālā darbiniece

Ilona Znots-Znotiņa rosināja domāt par veļas mazgātavas un dušas telpas ieviešanu Tiņģeres bērnudārza ēkā. «Situācija ir tāda — ļoti daudzās lauku mājās vasarā un diemžēl arī ziemā akās nav ūdens, tāpēc cilvēkiem nav, kur izmazgāt veļu un pašiem nomazgāties. Šī telpa noderētu ne tikai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, bet varētu būt kā maksas pakalpojums arī citiem pagasta iedzīvotājiem,» viņa ieteica. A. Grīnbergs pauda uzskatu, ka vispirms ir jānoskaidro, cik daudzi Īves pagasta iedzīvotāji būtu gatavi šo pakalpojumu izmantot, jo Valdemārpilī šāda iecere tika īstenota, bet pieprasījuma nav.

A. Vilsons minēja faktu, ka Tiņģeres bērnudārzu, kas ir Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes filiāle, šobrīd apmeklē vien 13 bērni. «Jo mazāk bērnu, jo grūtāk pašvaldībai šīs iestādes noturēt,» atgādināja izpilddirektors. Tiņģerieki tūdaļ minēja argumentu, ka bērnudārza grupas slēgšana var būt par iemeslu vairāku ģimeņu izvēlei par labu dzīvesvietas maiņai. Esot gan arī ģimenes, kurām attāluma ziņā tuvākā būtu bērnudārza Tiņģeres grupa, tomēr tās mazuļus ved citur, bet ir skaidrs, ka ikvienam ir tiesības izvēlēties. «Tāpēc mēs darām pretējo — šajā ēkā iedevām telpu arī pensionāriem, bāriņtiesai, sociālajam darbam, arī sportistiem, lai tā būtu vairāk apdzīvota. Nav tā, ka tikai 13 bērni pa visu bērnudārzu ņemas. Jā, vajadzību ir daudz — ar visiem katliem un skursteņiem, un jumtiem, bet, ja ēka tiks apdzīvota, tad lēnām tur arī kaut ko darīsim,» pauda A. Grīnbergs.

Kāda iedzīvotāja

sāka diskusiju par to, vai tiešām arī naktīs jābūt iedegtam ielu apgaismojumam. «Vai jūs, kam ir personiskās mājas pilsētā, arī savā sētā visu nakti dedzināt elektrību?» viņa interesējās un ieteica samazināt ielu apgaismojumu pēc pusnakts vai vēlāk atstāt iedegtu tikai katru otro laternu, tā samazinot izdevumus par elektrību. «Nav lampas — ir slikti; ir lampas — arī slikti,» nopūtās A. Grīnbergs. Viņš atzina, ka šobrīd laternās nav ekonomiskākās spuldzes, tomēr bijis svarīgi tās uzstādīt ne tikai tāpēc, lai pagasta centrs būtu izgaismots, bet arī tāpēc, lai vēlāk, kad kāda projekta ietvaros radīsies iespēja pāriet uz ekonomiskām un regulējamām LED tipa lampām, laternu stabi jau būtu savās vietās.

Jā, Valdemārpilī naktīs izgaismota esot vien galvenā iela. Komunālās saimniecības speciālists Aigars Maurišs ieminējās, ka varbūt visā pašvaldībā šai jomā jāizstrādā vienota kārtība — ja naktī izslēdz laternas, tad visur. A. Vilsons gan zināja teikt, ka citur novadā iedzīvotāji pret to iebildīs drošības apsvērumu dēļ. Arī citi tiņģernieki izteica šaubas, vai laternu izslēgšana naktīs ir laba ideja, un viņu viedoklim pievienojās pašvaldības policijas inspektors Normunds Kamols. «Pirms divām nedēļām te biju reidā ap pustrijiem naktī. Kaut gan neviena cilvēka nebija un pat nevienu suni neredzēju, bija patīkami redzēt centru izgaismotu, nevis nonākt tumšā vietā, kad gandrīz nezini, kur atrodies. Runa jau ir par drošību. Sākas tumšais laiks, sniegs, puteņi — to vīru laiks… Kā saka, lietus aizskalo, bet sniegs aizputina pēdas,» viņš sacīja.

«Talsu Vēstis» interesējās, kāpēc Tiņģerē sapulces sākums bija nolikts jau uz 16.30, kad strādājošie ļaudis nemaz to nevar apmeklēt. Arī citi klātesošie piekrita, ka ne visi, kuri būtu gribējuši sapulcē piedalīties, varēja uz to tikt. A. Vilsons skaidroja, ka iedzīvotāji pārvaldnieku, pašvaldības policistu un citas amatpersonas var sastapt arī pieņemšanas laikos, bet šīs sapulces izpildvara rīkojot, lai izvērtētu pārvaldes darbu kopumā. «Kad sapulci sarīkojām mazliet vēlāk, mums pārmeta, ka netika uz «Ugunsgrēku»!» klātesošos sasmīdināja izpilddirektors. Katrā ziņā šis laiks neesot nolikts ar mērķi, lai neviens uz sapulci nevarētu ierasties.

