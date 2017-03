Vienkāršāk ir stāvēt rindā pēc saldējuma nekā rindā uz bērnudārzu 22.03.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Ik pa laikam tiek aktualizēts jautājums par ierobežotajām iespējām tikt kādā no Talsu pirmsskolas izglītības iestādēm. Te kāda mamma interneta vidē sūdzas par to, ka pašvaldība tuvāko bērnudārzu piedāvā 12 kilometru attālumā no dzīvesvietas, te redakciju sasniedz citu vecāku sašutums, ka viņu atvase vietu bērnudārzā dabūs, gluži vai sasniedzot skolas vecumu… Talsu novada izglītības pārvalde atzīst: rinda ir, uz papīra tā ir gara, tomēr par tās reālo apmēru spriest neļaujot virkne objektīvu iemeslu.

«Rinda veidojas no tā, ka visi grib bērnus laist Talsu bērnudārzos. Vecākiem te ir darbs. Protams, vienā otrā gadījumā ērtāk ir bērnu atvest uz Talsiem un pēc darba izņemt. Varbūt pagasta bērnudārzs nav tik ļoti pa ceļam, ir kāds līkums jāizmet,» sarunā «Talsu Vēstīm» atzina Talsu novada izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste Dace Ivanova. Šī tendence iegrāmatota arī Talsu novada izglītības nozares attīstības plānā 2016.—2020. gadam un kā pirmā minēta sadaļā «Vājās puses» izglītības nozares izvērtējumā pirmsskolas izglītības jomā.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps gan uzsver, ka pagājušajā vasarā Talsu novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 15 «Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Talsu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas», kuros iestrādātajā sistēmā priekšroka uz Talsu bērnudārziem ir Talsos deklarētajiem bērniem. «Pēc šo noteikumu stāšanās spēkā tiem bērniem, kuri dzīvo ārpus Talsiem, vairs nav tādu pašu iespēju iekļūt pilsētas bērnudārzā kā Talsos dzīvojošajiem, jo prioritāte ir Talsu pilsētā deklarētie bērni. Kad vietu dabūjuši visi, kas bijuši pirmās pakāpes reģistrā, tad uz tām var pretendēt citur novadā deklarētie bērni, pēc tam — tie, kuri jau ir kādā Talsu novada bērnudārzā, bet grib mainīties, visbeidzot —, ja ir apmierinātas šīs grupas, bet vēl ir vietas, tad uz tām var pretendēt bērni, kas de­klarēti ārpus Talsu novada,» skaidro U. Katlaps.

Iepriekšējie saistošie noteikumi tikuši pieņemti pēc novada izveides 2009. gadā. «Tie noteica, ka vari pretendēt uz vietu jebkurā bērnudārzā, neatkarīgi no tā — dzīvo Talsos vai ārpus Talsiem. Arī šobrīd šāda iespēja nav liegta, tomēr saskatījām, ka īsti pareizi nav, ja bērni, kuri nedzīvo konkrētajā vietā, brauc uz bērnudārzu tur, kur vecāki strādā, bet vietējiem bērniem nepietiek vietas, jo liela daļa bērnu brauc no citurienes,» salīdzina izglītības pārvaldes vadītājs.

«Vēl mēdz būt situācija, ka ģimene ir deklarējusies kādā pagastā, bet faktiski dzīvo Talsos, tāpēc, protams, grib, lai bērni apmeklētu bērnudārzu šeit. Tad mums nākas skaidrot —, neskatoties uz to, ka faktiskā dzīvesvieta ir Talsos, viņi būs otrā reģistra rindā, jo ir deklarējušies ārpus Talsiem,» norāda D. Ivanova. No de­klarēšanās dienas bērns var ieņemt rindu pirmās pakāpes reģistrā, un visdrošāk esot par šīm izmaiņām laikus informēt izglītības pārvaldi.

Šobrīd Talsu bērnudārzos

varot atrast pa kādai vietai piecus un sešus gadus veciem bērniem. Gadoties arī, ka atbrīvojas vieta kādam četrgadniekam, bet garā rinda, kas vecākos rada bažas, ir mazākajiem bērniem, kuriem apritējis vai drīzumā apritēs pusotrs gadiņš.

«Šim vecumposmam ir visgrūtāk kaut ko plānot mācību gada sākumā. Ir vecāki, kuri skaidri zina, ka gribēs, lai bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet daudzi apgalvo, ka to gribēs, taču, kad laiks pienāk, cits pēc cita saka: nē, mums ir vecmāmiņa, vēl kaut kas, tāpēc tomēr pagaidām nevajadzēs bērnudārzu. Līdz ar to nav viegli pateikt, cik bērnu būs gatavi apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi,» spriež U. Katlaps.

Mēdzot būt arī tā — vecāki par bērnam nodrošinātu vietu bērnudārzā uztraucas mēnesi vai divus pirms bērna kopšanas atvaļinājuma beigām; tobrīd vietu nav, bet līdz noliktajam laikam situācija jau labvēlīgi mainījusies. Kāds bērniņš no pirmsskolas izglītības iestādes aiziet, jo kļuvis skaidrs, ka viņš vēl nav gatavs to apmeklēt; situācija ģimenē mainās, un rodas iespēja bērnu vēl kādu laiku paturēt mājās; citiem nākas šādu risinājumu rast, jo bērns ļoti bieži slimo, tāpēc vietu var piedāvāt citam.

Tieši mazāko bērnu slimošanas dēļ vecākiem varot rasties priekšstats, ka grupas ir maz piepildītas, tomēr saraksts ir pilns, un pirmsskolas izglītības iestādes nedrīkst uzņemt vairāk bērnu, nekā noteikumos par higiēnas prasībām ļauts. «Kaut arī šīs normas, kur prasības ir ļoti konkrēti noteiktas, stāsies spēkā vien no 2020. gada, Talsu novada dome lēmusi, ka pakāpeniski jau jāiet uz šo normu ievērošanu, lai, termiņam pienākot, nerodas problēmas, jo grupiņā ir par daudz audzēkņu!» atklāj U. Katlaps.

Bez tam — brīdī, kad intensīvākais vīrusu laiks būs garām un piepeši grupiņā saradīsies 25 pusotrgadnieki, trauksmi cels arī paši vecāki. Tāpat jau, apzinoties, ka paši mazākie bērni slimo visbiežāk, grupās tiekot uzņemts pa kādam audzēknim vairāk. Jo lielāks ir bērnu vecums, jo mazāks ir pamatojums noteikto skaitu pārkāpt.

«Pašlaik mazos bērnus

brīdī, kad viņiem aprit pusotrs gads, uzņemt Talsu bērnudārzos nevaram, jo grupas ir nokomplektētas. Arī septembrī būs jāskatās, jo ir gribētāji, kuriem jau ir 1,5 gadi, un ir arī bērni, kuri paliek aiz svītras, bet ir grūti pateikt — visi nāks vai nenāks, jo daļa vienmēr atkrīt. Tā kā grupas komplektējam uz 1. septembri, mācību gada laikā varam piedāvāt vietas tikai tad, ja kāds aiziet, maina dzīvesvietu vai atsakās uz ilgāku periodu no savas vietas — tad varam tās piedāvāt tiem vecākiem, kuru mazuļiem 1,5 gadi aprit, piemēram, decembrī, janvārī vai martā,» stāsta D. Ivanova.

Nosaukt konkrētu skaitli, cik tad bērnu gaida rindā uz Talsu pirmsskolas izglītības iestādēm, U. Katlaps nevēlas viena iemesla dēļ — esot bažas par to, cik precīzs šis skaitlis ir. «Negribam to teikt, jo tas, lai cik liels šķistu, tāds ir tikai teorētiski. Reāli būtu krietni mazāks! Lai droši saprastu, cik daudziem no rindā reģistrētajiem bērniem patiešām tas ir aktuāli, mums vecākiem būtu jāpārzvana katru otro nedēļu un jāpārjautā, jo viņu domas mainās ļoti ātri,» viņš pieredzējis.

Savukārt D. Ivanova uzsver, ka arī vecāku sazvanīšana mēdzot sagādāt problēmas, jo gadoties, ka izglītības pārvaldes rīcībā nodotā kontaktinformācija vairs nav aktuāla — telefona numurs mainīts, e-pasta adrese netiek izmantota… Gadoties arī, ka ģimene devusies uz ārzemēm, bet izglītības pārvalde par to nav informēta, tāpēc nezina arī, ka vieta bērnudārzā nebūs vajadzīga. Tikai brīdī, kad rindā pienākusi šo bērnu kārta un kad no paziņām izdevies noskaidrot ģimenes apstākļus, kļūst skaidrs, ka vietu bērnudārzā var piedāvāt nākamajam reģistrētajam bērnam.

«Ja priekšā ir bariņš bērnu, bet starp viņiem ir virkne tādu, kuri atrodas ārzemēs, bērnudārzu neapmeklēs vai vēl kādu iemeslu dēļ rindu ieņem tikai teorētiski un mūs par to nav informējuši, mums nav pamata viņus izmest no rindas. Tad veidojas situācija, ka tavs bērns ir rindā, piemēram, 21., bet var izrādīties, ka reāli viņš ir pirmais, jo pārējie 20 šobrīd nav gatavi nākt vai vispār nenāks! Tikpat labi jebkurš bērns, kura vecāki šobrīd apgalvo, ka viņš bērnudārzā neies, pēkšņi var pārdomāt un savu vietu izmantot! Tāpēc vecākiem nevaram droši pateikt, kurš pēc kārtas rindā ir viņu bērns. Tikai provizoriski. Mums ar šīm situācijām ir kaut kā jāsadzīvo. Protams, iejūtoties vecāku ādā, var saprast viņu sašutumu,» apliecina U. Katlaps.

«Loģiski, ka nevaram uzreiz

nodrošināt ar vietu bērnudārzā tos bērnus, kuriem pusotrs gads aprit mācību gada vidū. No vienas puses var likties — kā? Bērnam paliek pusotrs gads, un viņš iet bērnudārzā! Bet no otras puses — jāmēģina saprast, kā tas fiziski būtu iespējams! Tad, veidojot grupas, 1. septembrī būtu jāatstāj, piemēram, divas grupiņas tukšas, jo novembrī, decembrī, februārī un tā tālāk kādam apritēs pusotrs gads. Ko šajā laikā dara audzinātājas? Vispirms sakām: «Tagad varat iet mājās!», bet pēc tam pasvilpjam, kad viņas kļūst vajadzīgas? Pie tam — nav jau iespējams droši plānot, cik no bērniem, kuriem apritēs pusotrs gads, tiešām apmeklēs bērnudārzu! Nevar atstāt brīvas vietas Talsu bērnudārzos, ja ir bērni, kuri jau šobrīd ir gatavi tos apmeklēt,» uzsver izglītības pārvaldes vadītājs.

Ja bērnam apritējis pusotrs gads, ir vieta pirmsskolas izglītības iestādē, bet vecāki nolemj viņu vēl paturēt mājās, vieta uz laiku tiekot zaudēta. «Ja vecāki pēc mēneša vai diviem izdomā, ka gada un septiņu mēnešu vecumā gribēs bērnu laist bērnudārzā, var būt situācija (un Talsu bērnudārzos visticamāk tā arī būs!), ka vietas vairs nav. Bērns gan būs pirmais rindā, tāpēc, tiklīdz vieta atbrīvosies, viņš bērnudārzā tiks, bet nebūs tā, ka tajā dienā, kad vecāki pamodīsies un nolems, ka ir īstais laiks sūtīt bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi, viņam domātā vieta stāvēs tukša. Nē, ja esi atteicies, tiek palaists nākamais, jo viņam vieta vajadzīga steidzami, bet tev ne! Garantijas, ka jebkurā brīdī tiksi bērnudārzā, nebūs. Arī gadījumā, ja vietu it kā izmanto, bet pēc tam ilgstoši — ilgāk nekā trīs mēnešus — bērnudārzu neapmeklē, ar iestādi jāvienojas par vietas piedāvāšanu nākamajam bērnam. Nevar būt tā, ka piesakās vesela čupa bērnu, bet ilgstoši bērnudārzu neapmeklē un grupiņa stāv tukša,» piezīmē U. Katlaps.

Lai arī vecāki sūdzas

par to, ka Talsu pirmsskolas izglītības iestādes vietā viņu bērniem tiek piedāvāts apmeklēt kādu no bērnudārziem citur novadā, iepriekš minētie saistošie noteikumi paredz šo iespēju — uz laiku piedāvāt vietu citā bērnudārzā. «Tātad —, kamēr atbrīvojas vieta Talsos, piedāvājam bērnu vest uz Valdgales pirmsskolas izglītības iestādi. Tiklīdz pienāk viņa kārta Talsu bērnudārzā, ja ir vēlēšanās, var pārnākt uz to. Saku «ja ir vēlēšanās», jo gadās, ka ģimenei iepaticies rezerves bērnudārzs, tāpēc braukāšana vairs nešķiet apgrūtinoša,» pamanījis izglītības pārvaldes vadītājs.

Valdgales pirmsskolas izglītības iestādes «Kamenīte» pieminēšana nav nejauša — tieši uz to šobrīd tiekot virzīti bērni, kuriem neatrodas vieta Talsu bērnudārzos. Talsiem tuvajā Pastendē pusotru gadu mazajiem bērniem vairs brīvu vietu neesot, tāpat piepildītas esot pirmsskolas grupas Lībagos un Laidzē. No Talsiem attālākos Vandzenes, Stendes, Sabiles un Dursupes bērnudārzus labi piepildot vietējie bērni. Laucienes bērnudārzā samazināts grupu skaits, tāpēc arī te abas apvienotās grupas šobrīd esot piepildītas. Dažāda vecuma bērniem vietu vēl varot atrast Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādē.

Kāda mamma sociālajos tīklos aizrādīja, ka ir bērnudārzi, kuros visas telpas netiek pilnvērtīgi izmantotas, tāpēc būtu iespēja atvērt vēl pa kādai grupai. Izglītības pārvaldes darbinieki piekrīt — šāda iespēja pastāvot Pastendē un Laidzē; tāpat arī brīdī, kad Talsu Galvenā bibliotēka pārcelsies uz jaunajām telpām, varētu domāt par vēl divu grupu atvēršanu Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Pīlādzītis». Iespējams, tādējādi pašreizējās problēmas atrisinātos.

«No otras puses — jāskatās, kāda būs dzimstība un vai jaunas grupas vispār būs vajadzīgas!» atgādina D. Ivanova. Viņa gan arī priecājas par pozitīviem jaunumiem — no Norvēģijas Talsos atgriezusies mamma ar diviem bērniņiem, no kuriem vienam būs vajadzīga vieta pirmsskolas izglītības iestādē, bet otrs ies skolā.

Pagājušā gada vasarā

apstiprinātie saistošie noteikumi paredz vēl kādu niansi — Talsos vairs nav rindas uz katru bērnudārzu atsevišķi. «Ir viena rinda uz visiem Talsu bērnudārziem. Iepriekš bija tā —, ja stāvu rindā, piemēram, uz «Sprīdīti», bet tur nekāda kustība nenotiek, neviens neiet prom, tad visu gadu, varbūt vēl otru un trešo, nostāvu rindā, lai gan visi tie, kuri pieteikušies, pieņemsim, uz «Saulīti» pusgadu, gadu vai pat divus gadus pēc manis, jau sen apmeklē bērnudārzu. Kopš pagājušā gada tā nav — vienkārši ir rinda pieteikšanās secībā,» atklāj U. Katlaps.

Vecāki gan var noteikt prioritātes, kurā bērnudārzā viņi savu bērnu redzētu vislabprātāk, tomēr tās izglītības pārvalde pamatā ņemot vērā vien tad, kad tiek komplektētas grupas pirms jaunā mācību gada sākuma. «Mācību gada laikā process notiek citādi — pat, ja kā pirmā prioritāte norādīts «Sprīdītis», bet vieta ir «Pīlādzītī», mēs zvanām vecākiem un piedāvājam izvēlēties to. Ja vecāki piedāvājumu noraida, viņi turpina gaidīt, lai gan ir iespēja tikt kādā citā Talsu bērnudārzā. Tā nebija iepriekšējā noteikumu redakcijā. Šādas izmaiņas tika nostiprinātas, jo bija vecāki, kuri sprieda, ka viņiem ir gluži vienalga, kurā bērnudārzā bērns tiks, galvenais, lai būtu iespēja atgriezties darbā.

Ja tomēr gribas konkrēto bērnudārzu, jāatsakās no iespējas iekļūt citā. Bet tad būtībā ir agrākā situācija — var sanākt, ka gaidi uz šo bērnudārzu līdz pat laikam, kad piecu gadu vecumā aizrādīsim, ka bērnam jāapmeklē obligātā apmācība kādā no iestādēm,» uzsver izglītības pārvaldes vadītājs.

Viņš šo situāciju salīdzina ar iepirkšanos saldējuma veikalā: «Visi stāvam vienā rindā, bet tiek pārdots četru veidu saldējums. Pienāk mana kārta iepirkties, es stāstu, ka ļoti gribu šokolādes saldējumu. Ja ir, man to iedod (tātad — es tieku attiecīgajā bērnudārzā). Ja šokolādes saldējuma nav, man piedāvā trīs citas izvēles: plombīra, karameļu vai riekstu saldējumu. Ja es nevienu no tiem negribu, palieku rindas sākumā, bet nākamais pircējs iet man garām un pērk kādu no trim atlikušajiem saldējumiem, kamēr es gaidu, līdz pievedīs šokolādes saldējumu, lai tad kā pirmais nopirktu to. Bet es būtu varējis arī lemt: labi, man garšo šokolādes saldējums, taču patiesībā varu ēst arī karameļu saldējumu, tāpēc pērku to (un eju «karameļu bērnudārzā»)! Mums šis princips liekas pareizāks, nekā stāvēt četrās rindās — uz katru saldējuma veidu savā. Ja beidzas šokolādes saldējums, nākas pamest šo rindu un stāties karameļu saldējuma rindas galā, lai gan man taču īstenībā vienalga, es vienkārši gribēju saldējumu,» U. Katlaps aicina aizdomāties.

Izglītības pārvalde jau vērsusies

izglītības, kultūras un sporta komitejā ar dažiem ierosinājumiem, kā vēl varētu uzlabot saistošos noteikumus. To vidū ir mēģinājumi neignorēt tā saucamo «brāļu un māsu faktoru» pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrā. Tas neesot vienkārši, jo to vecāku skatījums, kuri audzina vairākus bērnus, protams, atšķiras no tiem, kuri audzina tikai vienu bērnu. Diskutējami esot arī citi jautājumi, tomēr U. Katlaps neslēpj, ka ir grūti tajos atrast viennozīmīgu risinājumu. «Kā deputāti uz tiem skatīsies, redzēsim. Arī viņi dzirdējuši dažādus viedokļus no vecākiem. Protams, mēs esam gatavi darīt tā, kā visiem ir vislabāk. Problēmas apzināmies un cenšamies risināt,» apliecina izglītības pārvaldes vadītājs.

