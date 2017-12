«Vienīgā vieta, kur ikvienam cilvēkam dzīvot, ir sabiedrība» 07.12.2017

29. un 30. novembrī plašs sociālajai jomai pietuvinātu speciālistu pulks projektā «Kurzeme visiem» devās pieredzes apmaiņas braucienā «Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi», lai iepazītu deinstitucionalizācijas īstenošanas pieredzi Latvijā. Pēc viesošanās pie sociālo pakalpojumu sniedzējiem Rīgā, Siguldā un Jelgavā brauciena dalībnieki atzina, ka guvuši vērtīgu pieredzi un iedvesmu turpmākajam darbam.

«Mūsu galvenais mērķis ir saprast praksi, kāda šobrīd jau ir pakalpojumu sniegšanā, un paņemt labo no katras vietas,» brauciena dalībniekus uz gaidāmo noskaņoja projekta «Kurzeme visiem» vadītāja Inga Kalniņa.

Pirmajā dienā bija iespēja ielūkoties biedrības «Rīgas pilsētas Rūpju bērns» specializētajā galdniecības darbnīcā «Skaida» un grupu dzīvokļos «Cerību dore», kā arī biedrības «Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi» dienas centrā jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Otrās dienas programmā bija viesošanās pie biedrības «Cerību spārni» Siguldā, iepazīstot tās sociālo uzņēmumu «Pogotava», apskatot sociālā atbalsta centru «Cerību māja» un uzzinot vairāk par biedrības piedāvāto sociālo rehabilitāciju vecākiem ar mazgadīgiem bērniem, kā arī atelpas brīža pakalpojumu vecākiem, kuriem ir bērni, jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti. Savukārt Jelgavā bija iespēja apmeklēt dienas centru «Integra» un dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Viss atkarīgs no mums

Gandrīz visi brauciena dalībnieki uzsvēra, ka viņus sevišķi iepriecinājusi viesošanās pie biedrības «Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi» un iespēja satikt dienas centra jauniešiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem galveno praktiskā darba stūrakmeni — ergoterapeiti Ditu Ritumu. Šī iemesla dēļ par dienas centrā piedzīvoto pastāstīšu plašāk.

«Mūsu dziļākā pārliecība ir, ka vienīgā vieta, kur ikvienam cilvēkam dzīvot, ir sabiedrība, līdz ar to iestājamies par atbalsta sniegšanu ar sabiedrībā balstītu pakalpojumu palīdzību,» apliecināja biedrības «Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi» valdes priekšsēdētāja Inga Šķestere. Savulaik biedrības vēlme bijusi veidot pakalpojumus tai mērķa grupai, kurai pakalpojumu nebija, proti — cilvēkiem ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Biedrības izstrādāto piedāvājumu Rīgas pašvaldība atzinusi par vērtīgu un bijusi ar mieru to finansēt.

I. Šķestere atgādināja, ka ģimene, kurā aug bērns ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, atrodas pastāvīgā krīzes situācijā. Nav pietiekama atbalsta, vecāki dzīvo ar milzīgu vainas izjūtu, un rezultāts ir pāraprūpe, tāpēc biedrības dienas centrā būtiska uzmanība tiek veltīta tam, lai klientos attīstītu piedalīšanos šķietami pašsaprotamās norisēs — ģērbšanās aktivitātēs, labierīcību apmeklēšanā, galda klāšanā un tamlīdzīgi. Liels uzsvars dienas centrā ir uz klientu kognitīvo spēju uzturēšanu un attīstīšanu. «Tāpat kā ikviens no mums, arī cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem attīstās visa mūža garumā. Viņiem šī attīstības iespēja ir jādod, un tas ir atkarīgs no mums: dosim vai nedosim,» atgādināja biedrības vadītāja.

Ne mazāk būtiski ir virzīt cilvēkus ar smagiem attīstības traucējumiem uz jēgpilnām nodarbinātības aktivitātēm. «Mūsu gadījumā dienas centrā ir integrēta sveču darbnīca. Svarīgi, ka ir gala rezultāts, ko ikviens var redzēt: es to esmu darinājis, es to redzu, varu paturēt rokās un parādīt mammai! Tas viss attīsta cilvēku, palīdz veidoties viņa pašapziņai,» sprieda I. Šķestere.

Sveču darbnīcā tapušās sveces, kā paši pārliecinājāmies, ir tik gaumīgas un skaistas, ka grūti pat izvēlēties, kuras patīk vislabāk! Bet biedrības vadītāja uzsver: «Vispirms ir cilvēks un tikai pēc tam — viņa funkcionālie traucējumi. Mēs nekad neejam ar lozungu: «Iegādājieties, jo to ir darinājis cilvēks ar invaliditāti!» Nē, mēs sakām: «Šī ir augstas kvalitātes svece, veidota no profesionāliem materiāliem, oriģināls roku darbs. Un, starp citu, to ir veidojuši jaunieši ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem.»»

I. Šķestere neslēpa, ka ar šo mērķa grupu strādāt nav viegli, bet ne mazāks darbs būs jāiegulda saskarsmē ar klientu ģimenēm. Vecāki neesot gatavi saskatīt, ka viņu bērns ir pieaudzis; esot ļoti daudz deformētu attiecību ģimenes iekšienē. Komunikācija ar vecākiem jāveido pozitīva. «Katru rītu un pēcpusdienu satiekam vecākus. No rīta uzzinām, kāds ir bijis vakars un kāda bijusi nakts, tāpēc, ja ir kāda problēma, saprotam, kāpēc. Pēcpusdienā savukārt vecākiem vajag atgriezenisko saiti no mums par to, kāda bijusi diena. Te notiek ļoti dažādas situācijas — kāds klients saskrāpē darbinieku, kāds iedod darbiniekam pa aci, bet tā nav vecāku atbildība, jo viņu šeit nav un viņiem algu nemaksāju! Tā ir darbinieku atbildība, un mums ir jāspēj izanalizēt, kāpēc notika tas, kas notika. Protams, mēs vecākiem stāstām arī slikto, kas notika, bet nekad nesākam ar to,» pieredzē dalījās I. Šķestere.

Biedrībai ir vēl kāds sapnis — radīt grupu dzīvokļus cilvēkiem ar tik smagiem attīstības traucējumiem, kādi ir dienas centra klientiem. «Mēs strādājam, lai viņi varētu dzīvot sabiedrībā un lai viņu vecāki varētu dzīvot mierīgi, zinot, ka viņiem ir vieta sabiedrībā,» sacīja I. Šķestere. Šobrīd biedrība nodrošina grupu dzīvokļus 14 cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām un pietiekami augstu funkcionēšanas līmeni.

Progress «norauj jumtu»

Ergoterapeite Dita Rituma dienas centrā izveidojusi pārdomātu sistēmu, kā strādāt ar klientiem tā, lai rēķinātos ar viņu vajadzībām, vienlaikus paplašinot viņu spēju robežas. Pārbaudījusi visdažādākās metodes praksē, D. Rituma ir gatava dalīties pieredzē ar katru, kam ir dzirdīgas ausis. Izrādot dienas centra telpas, viņa stāstīja par mērķtiecīgi veidotu rutīnu, rādīja kopējos un individuālos dienas plānus, kas gudri veidoti tā, lai atbilstu klientu spējām tos nolasīt, demonstrēja vienkāršu veidu, kā attīstīt klientos izjūtu «es esmu šeit» un «es eju prom», kā iekārtot darba vidi tā, lai katrs klients varētu koncentrēties uz uzdevumu.

«Ja jūs nedabūjat labi atpūsties, nevarat produktīvi strādāt. Mūsu klientiem ir otrādi — ja viņi nevar normāli iesaistīties darbā un viņu dzīve ir viens plezīrs, tad ir grūti,» salīdzināja D. Rituma. Atrast šādiem klientiem produktīvas aktivitātes neesot viegli, bet nu jau divus gadus dienas centrā darbojas sveču darbnīca, kurā klienti salauž sīkos gabaliņos parafīna plāksnes, gabaliņus liek sveču veidnēs, izvēlas krāsas un sveču formas. Liels lepnums par skaisto rezultātu ir gan pašiem, gan vecākiem.

Mācību telpā, kurā attīsta kognitīvās spējas, D. Rituma strādā ar katru klientu individuāli, tāpēc var izvēlēties trāpīgas metodes, kuras darbojas tieši uz konkrēto cilvēku. Viņa minēja piemēru par sievieti ar autismu un zemu kognitīvo līmeni. Bijis grūti saprast, vai viņa spēj nolasīt attēlus. «Mēs bijām ļauni! Viņai ir izteikti sievišķīga vājība — kurpes! Par labi padarītu darbu ģimene viņu apbalvo ar jaunām kurpēm, tāpēc kurpes viņai ir spēcīgs motivators. Ar kurpju palīdzību pārbaudījām, vai viņa saprot attēlus, piedāvājot uzdevumu, kur attēlos ir tieši kurpes!» pastāstīja ergoterapeite. Citam klientam interesējuši zirnekļi, tāpēc viņam piedāvāta iespēja, piemēram, šķirot rotaļu zirnekļus pa krāsām. «Kad atrodi pieeju klientam caur viņa interesēm, pēc tam no viņa vari dabūt ārā to, ko vēlies!» pieredzējusi D. Rituma.

Zinot, ka pat tik augstas raudzes profesionālim biedrība nevar piedāvāt adekvātu atalgojumu, gribējās zināt, kas D. Ritumu notur dienas centrā un motivē tik entuziasma pilnam darbam. «Esmu ar mieru strādāt par mazāku algu šeit, jo redzu sava darba rezultātu. Tas «norauj jumtu»! Tādu profesionālu gandarījumu, izaicinājumu, kā, strādājot šajā pakalpojumā, nekad neesmu jutusi. Ja tu vari trīs mēnešu laikā 28 gadu vecumā cilvēkam, kurš vienmēr bijis barots un apčubināts, iemācīt ēst ar dakšiņu un karoti pilnīgi patstāvīgi…

Esmu strādājusi arī ilgstošās sociālās aprūpes iestādē, bet šeit varu veltīt individuālo laiku klientam tik, cik viņam vajag, neapdalot citus klientus. Man viņš nav jādzen ārā pa durvīm, jo aiz tām stāv nākamais! Varu strādāt ļoti elastīgi, izmantojot brīdi, kad klients ir gatavs. Ja man būtu 150 klientu, uz viņiem pat paskatīties dienas laikā nevarētu, kur nu vēl individuālo darbu veikt!

Tāds sīkums — arī te man ir jābūt gatavai ieraudzīt rezultātus. Ja neieraugām mazos sasniegumus, kas mūsu klientu gadījumā ir «kosmoss», tad ir bezjēdzīgi. Mēs pagājām garām jauneklim ratiņkrēslā. Viņš uz mums nereaģēja. Viņa kognitīvais līmenis ir trīs mēnešu maza bērna vecumam atbilstošs, bet mēs ļoti daudz strādājam ar sensoro stimulāciju. Ja pēc gadu ilga darba viņš mums spēj ar ķermeni, emocionālo reakciju, vokalizēšanu parādīt, ka šis sensorais stimuls ir tas, ko viņš vēlas, man ir jābūt gatavai to ieraudzīt! Ja ne, tad — «kāda mārrutka pēc» es strādāju?» sev raksturīgajā manierē skaidroja ergoterapeite.

Citu pēc cita viņa minēja piemērus par progresu, kāds piedzīvots, cītīgi strādājot ar klientiem. Ja kāds klients sākumā spējis dienas centrā darboties vien divas stundas, turklāt — ar nemitīgu un intensīvu atbalsta darbinieka asistēšanu, tad šobrīd viņš ierodas dienas centrā jau 8.00, paliek līdz 14.00, un dienas laikā viņam asistēšana nepieciešama vairs tikai 15 minūtes! «Visa mūsu atbildība ir noorganizēt, lai cilvēkam ir, ko darīt. Tas, ka tieša asistēšana vairs nav vajadzīga, nenozīmē, ka mēs viņu neredzam vai drīkstam nesagatavot uzdevumus. Ja šeit nebūs nolikts kamoliņš, kas jāsatin, tas beigsies ar asinsizliešanu, radikāli sakot!» brīdināja D. Rituma. Joki patiešām esot mazi, jo klientiem mēdz būt ļoti smagi uzvedības traucējumi un agresīva uzvedība, tomēr ar to ir iespējams sekmīgi strādāt, ļaujot klientam droši zināt, kas gaidāms dienas laikā. Pat vēl vairāk — ar laiku izdodas klientiem iemācīt palūgt palīdzību adekvātā veidā.

Mainīt un mainīties pašiem

Uzkrītoši bieži divu dienu laikā dzirdēju sociālajā jomā strādājošo vērtējumu, ka viņi esot dulli, ķerti, sava darba fanātiķi. Dažbrīd rodoties bažas, vai pašiem nav garīgās attīstības traucējumu, ja reiz gribas attīstīt sociālo jomu, kas citiem ir vienaldzīga! Tie, kuri uz sociālo darbu vairāk noskatās no malas, gan iebilda — sociālajā jomā strādājošie ir īpaši, pat izredzēti, jo spēj palīdzēt tik daudziem.

Liels gandarījums bija redzēt, cik ieinteresēti brauciena programmas piedāvātās iespējas tvēra mūsu puses — Talsu un Dundagas novada — sociālo pakalpojumu sniedzēji. Atceļā viņi dalījās pārdomās par redzēto. Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiāles «Veģi» vadītāja Irēna Kauliņa un filiāles «Dundaga» vadītāja Ieva Dinsberga bēdājās par to, ka lauku vidē ir grūti piesaistīt jomas profesionāļus, un sprieda, ka ne pirmo reizi pārliecinājušās, cik svarīgi būtu dalīt klientus pēc līdzīgām diagnozēm, nesaliekot visus kopā, tā sagādājot milzīgus izaicinājumus arī aprūpētājiem.

Arī filiāles «Dundaga» sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Guntra Dzīle un sociālā darbiniece Gunita Ozoliņa bija saredzējušas veidus, kā institucionālā aprūpe būtu uzlabojama, paverot iespēju vairāk darboties arī ar ļoti smagiem attīstības traucējumiem, palīdzot viņiem apgūt maksimāli daudz pašaprūpes prasmju. Ar to tiek strādāts arī šobrīd, tomēr ceļā stājas dažādi apgrūtinājumi. «Mums ir klients, pieaudzis vīrietis, kuram četrus gadus mācīju burtus, un nu viņš ir iemācījies visu alfabētu! Tas ir liels sasniegums un gandarījums. Protams, ja man būtu iespēja ar viņu strādāt katru dienu, rezultāts būtu vēl labāks,» piemēru minēja G. Ozoliņa. G. Dzīle uzsvēra, ka ne jau tikai pieredzes apmaiņas braucienā sastaptie ļaudis strādā ar lielu entuziasmu — viņa visu labāko varot teikt arī par saviem darbiniekiem.

Biedrības «Virbi» pārstāve Diāna Dzelzkalēja un Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas sociālā darbiniece Baiba Smilgaine neslēpa, ka pie apmeklētajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem saskatījušas gan labos, gan ne tik labos piemērus, kādā vietā ieraugot dedzīgus sirdsdarba veicējus, bet citā — tomēr salīdzinoši bezmērķīgas aktivitātes, neņemot vērā klientu atšķirības. D. Dzelzkalēja iedegusies par to, ka arī mūsu puses dažādu grupu ļaudīm jādod iespēja pārdot savus darbus, lai gūtu papildu ienākumus. «Man ir svarīgi, lai arī mūsu ciematā kaut kas notiek. Nē, nevis «kaut kas», bet jēgpilna darbošanās!» viņa sevi izlaboja.

Latvijas Sarkanā Krusta aprūpes centra «Stūrīši» sociālā darbiniece Lāsma Šnēfelde sprieda — esot prieks redzēt, ka arī Latvijā dažviet sociālie pakalpojumi tiek sniegti tik labā līmenī, kas neatšķiras no attīstītākās valstīs redzētā ne vien attieksmē pret klientiem, bet arī rūpēs par darbiniekiem. Viņa un «Stūrīšu» dienas aprūpes centra cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja Simona Mantniece atzinīgi vērtēja apciemoto biedrību gatavību dalīties gan pozitīvajā, gan negatīvajā pieredzē, mācot, ar ko jārēķinās, sākot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu vai meklējot veidus, kā to uzlabot. Redzētais palīdzot veidot vīziju par to, kā sociālajam darbam jānorit.

«Esam pieraduši runāt par to, ko nevar, bet šajā braucienā spilgti redzējām, ko cilvēki var! Mēs veidosim pašvaldībā dažādus pakalpojumus, bet divritenis nav jāizdomā no jauna, ir iespējams smelties pieredzi no citiem un arī mācīties no viņu kļūdām. Ir jānovērtē tie cilvēki, kuri ir mūsu sabiedrībā, un jādomā par viņiem!» atceļā sprieda Talsu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas vietniece Marika Grohjacka. Viņas ar B. Smilgaini gan arī runāja par to, cik ļoti jāmainās sabiedrības attieksmei, lai sabiedrībā balstīti pakalpojumi būtu pilnvērtīgi īstenojami. Pagaidām joprojām ir tā, ka pārpilnā Sauleskalna estrādē neviens nesēžas blakus skatītājiem, kuri uz koncertu uzaicināti no sociālās aprūpes centra, un neaizdomājas, ka cilvēks ratiņkrēslā, paliekot zāles aizmugurē, neko no pasākuma neredzēs… «Kā mēs novadā gribam redzēt šīs lietas? Veidot pakalpojumus ir normāli, mēs to esam darījuši un izdarīsim, bet jādomā arī, kā sabiedrībai sākt domāt citādāk,» pauda M. Grohjacka.

