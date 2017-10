Vērts domāt par to, kā mūsdienu bērnus inficēt ar labo 12.10.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Piektdien, 6. oktobrī, Talsu novada muzejā, notika neikdienišķs sarīkojums «Tikšanās pionieru štābā», kas ļāva agrāko pionieru stāstos, kinohronikā un ekspresizstādē atskatīties uz laiku no 1959. līdz 1963. gadam, kad Talsos darbojās pionieru štābs.

«Laiks steidzas ļoti ātri, un dažādi notikumi un fakti pagaist no cilvēku atmiņām. Uzzinot, ka Talsu rajonā darbojās pionieru štābiņš, man radās doma savākt materiālus un informāciju par to,» pastāstīja tikšanās vadītāja Lidija Grīnvalde, Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos.

Pionieru organizācija savulaik bijusi skolu dzīves neatņemama sastāvdaļa, kas, neskatoties uz padomju ideoloģiju, skolēniem devusi iespēju dažādos veidos izpausties. Ekspresiztādē redzamās pionieru dienasgrāmatas vien ir ko vērtas sava laika liecības, kas atklāj radošu pieeju, pierakstos un zīmējumos atspoguļojot piedzīvoto. Nojaušot, ka tiem, kuri dzimuši pēc 1980. gada, pionieru darbošanās ir pietiekami nesaprotama, bet tiem, kuri paši bijuši pionieri, daudz kas pagaisis no atmiņas, vispirms kopīgi tika vēroti jūsmīgi kinohronikas fragmenti no pagājušā gadsimta 60. gadiem. «Šo es arī atceros… Šausmas,» to jūsmu ar zināmu reālisma devu maķenīt līdzsvarojot, man blakus nočukstēja māksliniece Guna Millersone, bijusī pioniere. Arī kadrus, kuros pionieru štāba dalībnieki fiksēti ārkārtīgi nopietnā darba dunā, viņi paši atzina gluži vai par anekdotiskiem. «Mūs jau nemaz nelaida tur, kur sanāca prezidijs! Bet, kad mūs filmēja, tad tikām ielaisti telpā ar Ļeņina portretu un sakrustotajiem karogiem un tur darbojāmies, kaut gan ikdienā tur netikām,» atminējās bijusī pionieru štāba aktīviste Gundega Grīnuma.

Rajona laikrakstā «Padomju Karogs» tolaik regulāri publicēta nodaļa «Talsu pionieris», kurai materiālus gatavojuši štāba dalībnieki, baudot uzticēšanos un iespēju mācīties no savām kļūdām. Par notikumiem rajona skolās viņi varējuši stāstīt arī vietējā radio atvēlētajā raidlaikā. Citi pionieri iesūtījuši ziņas par savākto makulatūru un metāllūžņiem, izravētajām bietēm un izaudzētajiem trušiem. «Bet mēs paši arī nebijām nekādi baltrocīši! Atceraties, kā mēs griezām tās lopbarības slotiņas un kā vācām makulatūru? Visu darījām, nebijām tikai citu darba pārbaudītāji!» apliecināja pasākuma dalībnieki. Jā, pieredzētais saistoties ar zināmu romantiku, tomēr atmiņā palicis, ka attieksme pret pionieru pienākumiem bijusi ļoti nopietna. «Mēs bijām bērni — dzīvi, kustīgi, blēņas arī darījām, bet mums tā bija ārkārtīgi interesanta iespēja izpausties, būt nepārtrauktā apritē. Šurp braucot, vēl domāju par to, ka mums bija vienkārši fantastiskas savstarpējās attiecības. Ne mēs kaut ko skaudām, ne bija nenovīdība citam pret citu. Kāda tagad skolēnu vidū ir konkurence! Mums tā nebija. Bija ļoti piepildīta, skaista un, jā, patiešām arī romantiska dzīve ar pionieru ugunskuriem, gājieniem, nometnēm,» sprieda G. Grīnuma. Tādas organizācijas, ja ideoloģiski balstās uz veselo saprātu, esot ļoti laba lieta, un negriboties arī piekrist, ka agrākie pionieri visu mūžu nes tolaik mācītās vērtības.

Talsos pionieru štābs

ticis izveidots, pateicoties toreizējās Talsu rajona komjaunatnes komitejas skolu daļas vadītājas Ainas Treimanes iniciatīvai. Viņai pasākumā tika veltīts daudz siltu vārdu. A. Treimanei piemitusi liela izdoma, labestība un pedagoga talants, bet savā būtībā viņa bijusi tik jautra, ka vēl tagad prātā esot vadītājas smiekli. Pēc A. Treimanes ieceres Talsos izveidots arī Pionieru parks, kāda nav bijis citur Latvijā. Agrākie pionieri atzīst — tikai tad, kad saņemts daudz dažādu apbalvojumu, viņi sākuši saprast, ka dara kaut ko vairāk nekā citi.

Spilgtas atmiņas saistoties ar dalību dažādās starptautiskās nometnēs, kas ilgušas pat mēnesi un divus. J. Zilbergam uz vienu nometni vajadzējis līdzi ņemt latviešu tautastērpu, bet, tā kā tāds tobrīd neatradies, viņš ieģērbts igauņu tautastērpā! Kāda starpība?… Ierasta lieta bijusi arī sarakste ar pionieriem citās valstīs. No vienas puses, tā ļāvusi noprast, cik būtiskas ir svešvalodu zināšanas, no otras — situācijas bijušas arī ļoti kuriozas.

«Iedomājaties, uz Talsiem, Ļeņina ielu 8, nāca vēstules no malu malām! Mongoļi man rakstīja mongoliski, no citām valstīm — krieviski, franciski vai vāciski. Mammai jautāju: «Ko lai es daru? Mongoļu draugi taču grib kaut ko no manis saņemt!» Mamma teica: «Raksti latviski!» Tas bija brīnišķīgi,» ar prieku atceras G. Grīnuma. Arī dziesmas draugu dēļ apgūtas visdažādākajās valodās, tostarp tādās, kurās nav saprasts ne vārda.

Agrākie pionieru štāba aktīvisti arī turpmākajās dzīves gaitās sasnieguši daudz. Gundega Grīnuma ir literatūrzinātniece, filoloģijas doktore, Juris Bartkevičs, kurš todien nevarēja ierasties Talsos, — aktieris un režisors. Zaiga Lasenberga no ļoti iemīļotas latviešu valodas un literatūras skolotājas vēlāk kļuvusi par apgāda «Zvaigzne ABC» latviešu valodas, literatūra un mākslas redakcijas vadītāju. Jānis Zilbergs ir aviācijas tehniķis, kurš joprojām strādā aviācijā, šobrīd — «AirBaltic» lidojumu nodrošināšanas vadītājs. Sarmīte Kondratjeva ir ģeoloģe un strādā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā. Baiba Berklava ir pasaulslavena šāvēja, daudzkārtēja PSRS, Eiropas un pat pasaules čempione (1974. gadā viņa sasniedza tiem laikiem izcilu pasaules rekordu ar 391 punktu no 400, bet vēlāk rekordu vēlreiz laboja ar 394 punktiem no 400; viņas sniegums tika pārspēts vien aptuveni pēc 30 gadiem).

Sarīkojums muzejā tika rīkots

arī ar praktisku mērķi — papildināt esošo informāciju un labot neprecizitātes, lai grāmatas «Talsu novada muzeja raksti» nākamajā sējumā varētu atrast vietu arī šīs tēmas apskatam.

«Mūsdienu bērniem varbūt ir grūtāk tikt klāt tādā informatīvajā telpā, kādā viņi dzīvo. Tomēr negribas ticēt, ka viņus tāpat nevar inficēt ar visu ko labu,» agrākie pionieri tikšanās noslēgumā sprieda.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Talsu novada muzejs

Komentāri