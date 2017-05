Vertikālo dzīves līniju pacelt jaunā līmenī 06.05.2017

Pagājuši 20 gadi kopš meistardarbnīcas «Zeļļi» atvēršanas. Tās saimnieks, meistars Igurds Baņķis saka: «Tas ir vesels jaunieša mūžs!» Pašlaik darbnīcā arodu apgūst septiņi zeļļi — viņi ir pēdējie meistara skolnieki. Koka apstrādes iekārtu radītais troksnis, bungu, ģitāras skaņas, jauniešu smiekli Valdemārpilī, Lielajā ielā 27, vairs nebūs ierasta rutīna. Meistars neskumst: dzīvē jāpāršķir jauna lapaspuse, saglabājot saikni ar amatniecību, bet tagad ar pilnu atdevi varēs pilnveidot lauku tūrisma piedāvājumu «Kauliņu» sētā.

Pirms maija brīvdienām meistardarbnīcā satiekam meistaru Igurdu Baņķi un divus viņa skolniekus — Žaku, kura pasē tomēr esot rakstīts Jurģis, un Dinu. Igurds neslēpj, ka jauniešu īstos vārdus atceras ar grūtībām, jo lielākoties puiši iemanto kādu sev raksturīgu iesauku. Šķiet, tas ir viens no iemesliem, kādēļ jaunieši pie Igurda līp kā bites pie medusmaizes. Nepiespiesta atmosfēra un citāda pieeja mācību procesam — caur radošo darbību, kļūdu pieļaušanu, to apzināšanu un labošanu. Meistars atklāj, ka ar savu taisnību nekad citiem virsū nav bāzies, arī topošajiem zeļļiem ne. Katram ir jāatrod savs ceļš un jāapzinās, ko dzīvē darīt, skolotājam nav ar karoti mutē jāiesmeļ katrs zināšanu malks.

Žaks un ģitāras

«Pirms 20 gadiem, kad sāku, Žaks dzima, tagad viņš saņem diplomu, es beidzu. Tas ir zīmīgs nobeigums,» saka I. Baņķis. Jaunietis pusi dzīves pavadījis Latvijā, pusi — Francijā. Nolēmis, ka pietiek mētāties starp divām valstīm un izvēlējies Latviju. «Ir grūti saprast, kas esmu, — Francijā neesmu francūzis, bet Latvijā neesmu īstens latvietis. Gribu te iesakņoties un būt īsts. Braucu uz Franciju, lai apciemotu ģimeni un satiktu draugus, bet latviskums ir manā sirdī. Kad pabeigšu mācības, plānoju dzīvot laukos un uzsākt savu uzņēmējdarbību, vienlaikus cenšoties saglabāt brīvības garu. Tikai brīvībā top lielas lietas — ja jāvergo tur, kur nevari izteikties, kur esi ierobežots, tad nekas jauns nevar tapt,» pārdomās dalās Žaks.

Sapnis par galdnieka aroda apgūšanu bijis sens, tikai trūcis zināšanu. «Vakaros ēvelēju dēļus, kaut ko mēģināju uztaisīt, bet nekas nesanāca. Par Igurdu neko nebiju dzirdējis, bet ome, noklausoties kādu radio pārraidi, ierosināja, ka jābrauc uz Valdemārpili. Atbraucu un sapratu, ka te būs īstā vieta. Te sagaidīja Igurds ar saviem iespaidīgajiem tetovējumiem, lielajā zālē atradās bungas un giča. Apkārt valdošais radošums mani paņēma. Sākumā kokgriešana šķita pārcilvēcīga, nespēju saprast, kā to var izdarīt. Taču brīvība, nepieciešamie instrumenti un iekārtas, padomi, ļāva visu apgūt,» dalās topošais zellis.

Drīz vien jāsāk gatavot diplomdarbu, Žakam tas būs mēbeļu komplekts — skapis, gulta un kumode. Taču ikdienā viņš nododas savai sirdslietai, ģitāru izgatavošanai. «Šeit ierados ar domu par ģitāru izgatavošanu. To skaņa ir atkarīga no koka īpašībām. Pašlaik gatavoju ģitāru no sarkankoka. Materiālu atvedu no Francijas — ja citi ņem septiņus pārus apakšbikses, es paņēmu kokus.

Galvenais ģitāras izgatavošanā ir dabūt no tās ārā īsto skanējumu. Pirmoreiz to ieštepselējot, ir uztraukums par skanējumu. Tas atkarīgs ne tikai no koka, bet arī no skaņu noņēmējiem. Ja tie ir kvalitatīvi, tad skaņa ir laba. Ja būtu līdzekļi, varētu ģitāru izgatavošanu pacelt citā līmenī. Piemēram, šai ģitārai, ko pašlaik gatavoju, detaļas izmaksāja ap 50 eiro, bet, ja vajadzētu jaunas, tad tās maksātu ap 300 eiro, bet ļoti labas kvalitātes vēl dārgāk. Pašlaik man būtiskākais ir izprast koku, iepazīt to līdz galam,» atklāj Žaks.

Jaunietis līdz šim izgatavojis vairākas ģitāras, gan basģitāru, gan elektrisko, gan akustisko ģitāru. Nākotnē puisis plāno pievienoties savam draugam, kurš Madonas pusē atvēris galdniecību. Viņš stāsta, ka iedvesmu smeļas no kāda lietpratēja, kurš Anglijā ģitāras sācis gatavot nelielā garāžā, bet tagad vada stabilu uzņēmumu.

Vēlāk viesojamies meistardarbnīcas pagrabā, kur atrodas paštaisītas bungas. Žaks kopā ar draugu brīvajos brīžos labprāt muzicē. Puiši sākuši ar kaverversijām, bet tagad apvienība «Zēmeris» spēlē pašu veidotu saturu, pārstāvot nosaukumam atbilstošu žanru.

Kad beigsies apkures sezona, mēģinājumu telpa no pagraba tiks pārcelta uz otro stāvu. Ne visi kaimiņi saprotot puišu muzikālo gaumi, taču jauniešiem ir jāļauj lidot, neslēpj meistars.

Sirmajam žiperim pievienojies Ašais

Vienā no darbnīcas telpām atrodas Ašais žiperis — otrs Igurda Baņķa sapnis par bezzirga zirgu pajūgu ar motoru. Meistars stāsta, ka tikai tādēļ, ka pirmajam auto izmantoti emkas riteņi, izlemts, ka jātaisa vēl viens, ar īstiem droškas jeb zirga ratu riteņiem, kas savulaik skāruši Rīgas vecpilsētas bruģi. Igurds rāda foto­grāfijas, kurās iemūžināta pati pirmā automašīna. Tā ņemta kā paraugs Ašā žipera izgatavošanā. «Šī ir pirmā mašīna pēc ratiem. Tās ātrums bija 20 kilometri stundā,» stāsta meistars. Ašais žiperis izveidots no atdāvinātām un lūžņu kaudzēs atrastām metāla detaļām. Savukārt koka detaļas palīdzējuši izgatavot topošie zeļļi. «Automašīnai ir uguņi, virzienu rādītāji, bremžu gaismas, arī signāla taure! Ir četri ātrumi, atpakaļgaita, un tā var sa­sniegt ātrumu līdz pat 70 kilometriem stundā,» atklāj I. Baņķis. Pirmais testa brauciens plānots 13. maijā. Ik gadu meistars sava dēla, astrologa Kristapa Baņķa ieteikumiem sekojot, visus savus transportlīdzekļus izkustina noteiktā datumā. Šogad tas iekrīt maija otrajā nedēļā. Zīmīgi, ka 13. maijā klientu dienas atzīmē a/s «Talsu autotransports», kas uzaicinājis tajās piedalīties arī Igurdu Baņķi ar savu braucamrīku. «Tā būs labvēlīga diena visu transportlīdzekļu iekustināšanai. Palaidīšu vilcienu, ar moci un žiperiem izbraukšu, — lai nelūst,» bilst meistars.

Ašais žiperis drīz vien pievienosies savam vecākajam brālim Sirmajam žiperim «Kauliņos», papildinot tūrisma piedāvājumu. Igurdam nav ilgi jāapdomā atbilde uz jautājumu, vai nav skumji, ka darbnīca vairs nebūs pilna ar jauniešiem. «Nē, nav skumji! Esmu izskolojies ar viņiem reizē. Pāriešu uz lauku tūrismu, kas paralēli ir darbojies. Domāju, ka meistardarbnīcā būs amatniecības muzejs. Taču pašlaik tas vēl ir miglā tīts.

Man ir 64 gadi. Pensijas vecums ir brieduma laiks, jādara citas lietas. Pulcēšu darbmāčus, celšu amatniecības simbolu olu, kas sasaucas ar amatniecības atdzimšanu,» skaidro meistars. 5. augustā viņš ieplānojis sasaukt kopā savus bijušos skolēnus, lai uzturētu saikni un atgādinātu amatniecības nozīmi. «Tagad, kad pārtraukšu savas gaitas kā skolotājs, jūtu, ka beidzot tiek runāts par skološanu, kurā apvienota darbība un domāšana. To vajadzēja jau sen! Bērniem ir jāmāca zīmēt. Tā attīsta domāšanu, un mums tik ļoti vajag domājošus cilvēkus!» atklāj skolotājs.

Sainītis līdzi dzīvē

Meistars dalās atziņās, kuras ieguvis gadu laikā. «Pirmos gadus jaunietis cīnās ar velnu, pieaugot, cīnās ar Dievu un pēc tam ar nāvi. Bet ne ar vienu nav jācīnās! Ar visu ir jāsadzīvo, tad viss būs kārtībā. Tā ir dzīve! Tā ir kā horizontāla līnija, kuru ļoti labi var pacelt vertikāli. Puiši šeit strādāja sev, ne man. Ne visi vēlāk izvēlējušies turpināt amatniecības ceļu, taču satiekot priecājos, ka viņi spēj uzturēt savu ģimeni, atraduši nodarbošanos. Ja cels māju, zinās, no kā sākt, jo koks ir visa pamatā.

Nevienam no mums nav jābūt pārcilvēkam, jābūt vienkārši cilvēkam ar savām garīgām vērtībām, kuru pamatā ir mīlestība, darbs un kārtība. Vienmēr esmu uzsvēris: katra dzīve ir unikāla. Nav jāgaida no malas, kad kāds cits to sakārtos, tad tu vairs nebūsi tas, kas tu esi. Tu esi vadošais, nevis pār tevi kāds valdīs. Darbā un kārtībā var atrast visu — to, kā trūkst, var apgūt un turpināt,» saka Igurds Baņķis.

Kāds tūrists, viesojoties pie Igurda, ierosinājis, ka viņam jāraksta grāmata. Meistars smej, ka jaunieši palīdzējuši apgūt runāšanu, bet līdz rakstīšanai vēl jāpaaugas. Stāstu ir daudz, un tos viņš turpinās stāstīt.

