Vērtējumam nodota īsfilma «Talsi suņa acīm» 29.09.2017

27. septembrī, Pasaules tūrisma dienā, internetā pirmizrādi piedzīvoja aizgājušajā vasarā Talsu novada tūrisma informācijas centra paspārnē tapusī īsfilma «Talsi suņa acīm» — Oto Kļaviņa īstenotā iecere, par operatoru pieaicinot ģimenes suni Bobiju.



Tūrisma joma Oto nav sveša jau kopš bērnības — viņa mamma Bibija Millersone ir Talsu novada tūrisma informācijas centra ceļojumu konsultante. Nu puisim ir jau 18 gadu un, pateicoties nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, viņš strādāja tūrisma informācijas centrā un īstenoja vairākas idejas.

Viena no tām — kopā ar skolotāju Visvaldi Vismani izgatavotais koka foto rāmis ar tēmturi «#Talsi» (internetā tas ļauj grupēt ziņas par vienu tēmu), kas ir pārvietojams un gūst atsaucību no pilsētas viesiem. «Gribējās, lai cilvēkiem ir vieta, kur fotografēties tā, ka var redzēt, kur bilde tapusi,» skaidro Oto. Pašlaik rāmis piestiprināts pie laipas Talsu ezerā, un arī mūsu sarunas laikā tajā nofotografējās kāds pāris.

Otra ideja bija piedāvāt cilvēkiem liela izmēra planšeti, uz kuras var pēc sirds patikas izpausties ar pūšamajām krāsām. «Lai nav jāzīmē uz sienām, jāatvēl vieta, kur cilvēki var radīt savus mākslas darbus! Kurš gan negrib paņemt krāsas balonu un kaut ko uzpūst!» spriež Oto. Atsaucība patiešām bijusi liela — tēti pat cēluši bērnus uz pleciem, lai tikai būtu iespēja aizpildīt visu laukumu, bet tūrisma informācijas centra darbinieki spējuši vien mainīt krāsu baloniņus, lai zīmējumi nekļūtu pārlieku vienveidīgi.

Ideja par Talsu iemūžināšanu

suņa acīm radusies no vēlmes tūrisma informācijas centrā veidot kādu filmu. Gribējies kaut ko nebijušu, tāpēc nolemts piestiprināt GoPro kameru suņa Bobija mugurai. «Safilmējām ļoti daudz, un nebija viegli izlemt, ko tieši filmā izmantot. Bija safilmēti, piemēram, pilsētas svētki, bet no tiem beigās neizmantojām neko, jo laika apstākļi nebija diez ko labi, tāpēc kadri nebija acīm tīkami. Sapratu, ka drīzāk jāizmanto saulainie kadri, jāparāda Talsu krāsas. Bija doma iesaistīt kādus Talsos labi zināmus cilvēkus. Pirmais, protams, ienāca prātā Intars Busulis, jo viņš vienmēr lepojas ar to, ka ir no šejienes. Izdomāju fonam izmantot Intara mūziku. Viņš pats Talsos parādījās, kad te tika filmēts raidījums «Zeltiņš laivā», un mēs izmantojām izdevību, lai viņu safilmētu. Nolēmām pēc tam aiziet arī pie Intara mammas, kura Talsos ir atvērusi veikaliņu, un pareklamēt zeķes, kas tapušas ar Intara veidotu dizainu,» stāsta Oto. Īsfilmā izmantota arī Intara Busuļa un Kārļa Lāča dziesma ar Andra Akmentiņa vārdiem, kas bijusi gana aša, lai saderētos ar suņa soļu raitumu.

Ņemot Bobiju par operatoru, bija jārēķinās, ka sunim ir savi ieskati, kur ir un kur nav vērts doties. Lielos publiskos pasākumos Bobijs uztraucās un neklausīja, arī skaistās Talsu ainavas dzīvniekam nešķita tik saistošas, kā varētu vēlēties filmas veidotājs. «Nevajag jau arī piespiest suni iet tur, kur viņš negrib! Suns ir suns, neies ar domu: o, tagad es filmēšu! Bobijs vairāk skatījās apkārt, kur kaut kas notiek,» atklāj Oto. Filmiņā Bobijs pamostas, dodas pilsētā, satiekas ar cilvēkiem, izdzenā pīles, ierodas kādā ballītē, satiek skaistu meiteni, mielojas kafejnīcā un satiekas ar Intaru. Nemaz nepateiksi, ka suns ir jau gados un šovasar pārdzīvojis divas operācijas! Jaunībā Bobijs esot nopelnījis simtiem medaļu un grēdām kausu savam saimniekam — Oto brālim Robinam.

Oto mērķis, veidojot šādu īsfilmu, bijis radīt Talsiem reklāmas rullīti, ko varētu rādīt tūristiem, iedvesmojot pastaigai pa pilsētu. Īsfilma veidota vienas dziesmas garumā, tāpēc arī mūsdienu steidzīgajiem cilvēkiem pietiks pacietības to noskatīties. Videoklips tiks ievietots Talsu tūrisma informācijas centra mājaslapā un vietnē Facebook, lai ikviens ar to varētu dalīties, pozitīvā veidā atgādinot par Talsiem. Būdams jaunietis, Oto īpaši vēlas, lai mazinātos viņa vienaudžu priekšstats par to, ka citur ir labāk. «Gribas, lai ir, kas te dzīvo arī pēc vairākiem gadiem un izvēlas šo vietu par savām mājām. Talsi ir ļoti skaisti, mierīgi, un te ir forši,» viņš apliecina.

Zināšanai

Pasaules tūrisma dienu kopš 1980. gada atzīmē laikā, kad ir tūrisma sezonas beigas ziemeļu platuma grādos un sezonas sākums dienvidu platuma grādos. Šīs dienas mērķis — atgādināt sabiedrībai par tūrisma ekonomisko, sociālo, politisko un kulturālo nozīmi.

