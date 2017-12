Ventspils fotomeistari Talsos 27.12.2017

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Talsu tautas namā apskatāmas divas fotomākslas darbu izstādes.

Ar kolekciju «40 fotomirkļi Pārventā» mūspusē viesojas Ventspils fotoklubs «Moments». Tajā redzam ne tikai novada centru Ventspili — pilsētas daudzveidīgo ritmu ielās, laukumos, ostā, atpūtas teritorijās. Radošo fantāziju atraisījusi arī Staldzene ar gleznaino stāvkrastu, Būšnieku ezera apkārtne. Iepazīsim vai pilnīgi no jauna bildēs atklāsim Pārventu jeb Ventas labajā krastā esošos Krievlaukus, Packules upīti, dokus, privātmāju un vasarnīcu savdabīgo pasauli.

Savukārt Dainis Rozentāls personālizstādi «Kaut kas no pagājušā» veltījis zvejniecības nozarei vēl visai nesenā pagātnē. Viņš necildina vai nepeļ padomju laiku, kad zvejniecībā arī ventspilnieki bija vareni — ar savu darbu nodrošināja kopsaimniecības «Sarkanā bāka» un pašu ģimeņu labklājību. Autors no sava milzīgā arhīva veiksmīgi izvēlējies būtiskāko esenci vēstījuma veidošanai.

D. Rozentāls sācis fotografēt jau skolas laikā un šo vaļasprieka nodarbi nav atmetis, ne mācoties tālāk, ne strādājot kolhozā «Sarkanā bāka» par mehāniķi un mazo zvejas kuģu mehāniķi, kapteiņa palīgu uz ekspedīcijas zvejas kuģiem Atlantijā.

Pagājušā gadsimta 70. gados viņš iestājās Ventspils fotoklubā «Moments, vēlāk — kultūras nama «Jūras vārti» fotoklubā «Neptūns». Regulāri bijis izstāžu dalībnieks Latvijā un bijušās PSRS republikās.

Sākoties digitālajam laikmetam fotogrāfijā, D. Rozentāls elastīgi pieņēma un apguva jaunās iespējas. Tās viņam arī palīdzēja sakārtot ilgajos gados uzkrājušos bilžu arhīvu, kas ir nenovērtējams pamats dažādu izstāžu veidošanai.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi māksla

Komentāri