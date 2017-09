Velobrauciens guva plašu atsaucību 27.09.2017

Piektdienas, 22. septembra, vakarā, ar jauku akcentu Eiropas mobilitātes nedēļā iezīmējot «Dienu bez auto», plašs Talsu novada iedzīvotāju pulks piedalījās velobraucienā no Talsiem uz Dižstendi un atpakaļ. Dalībnieku vidū bija arī «Talsu Vēstis», un varam apliecināt, ka tas bija lielisks veids, kā aizvadīt vakaru pirms kārtējā pasludinātā pasaules gala, kam bija jāpienāk nākamajā dienā.

Talsu novada pašvaldības un Latvijas Zaļās kustības rīkotais velobrauciens sākās ar pulcēšanos pie administratīvā centra. Tur brauciena dalībniekus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. «Man ir tāda sirreāla izjūta, jo agrāk cīnījos par velo lietām Talsos, un laikam iznāk tā: ja gribi, lai kaut kas pilsētā šai jomā notiek, tev jākļūst par domes priekšsēdētāju! Tāda laikam ir formula te, Talsos,» viņš smējās. Pieminējis todien no rīta pilsētā atklāto vieglatlētikas stadionu, E. Zelderis sprieda, ka tiek iets pareizajā virzienā, lai piedzīvotu gaišu nākotni. «Sports šajā ziņā ir ļoti svarīgs — nākotne bez sporta nav iespējama!» viņš pauda. Talsos aizvien pieaugot velobraucēju aktivitāte, un briestot arī labas pārmaiņas šajā jomā, tāpēc šķitis būtiski šādā pasākumā parādīt, ka braukšana ar velosipēdu ir laba lieta, kas saistās ne vien ar sportu, bet arī veselību, tūrismu un zaļu domāšanu.

Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis izteica prieku par to, ka pēc sešus gadu pārtraukuma Talsos atkal tiek rīkota «Diena bez auto». «Tā ir tradīcija, kas aizvien vairāk aktualizējas Eiropas cilvēku apziņā, jo aizvien vairāk cilvēku piedomā pie tā, kā izveidot draudzīgu attieksmi pret vidi, kā ikdienā pārvietoties, nepiesārņojot gaisu. Ceru, ka ar šo braucienu radīsies jauns virziens un jaunas vēsmas arī Talsu novada domes gaiteņos, un velobraukšanai un zaļam dzīvesveidam vispār tiks veltīts arvien vairāk uzmanības,» viņš sacīja.

Sporta skolotājs Singurs Zariņš velobrauciena dalībniekus aicināja uz īsu iesildīšanos. Kā viņš uzsvēra, ir taču skaidrs, ka uz dažām aktivitātēm pirms došanās tādā ceļā jātop gataviem, piemēram, jāiesilda galva kustībai uz labo un kreiso pusi, lai pārliecinātos, vai ceļš ir brīvs, kā arī — uz augšu un uz leju, lai varētu pasveicināt paziņas, kas brauc pretī!

Turpceļš bija ārkārtīgi elegants —

ja arī ikdienā katru velosipēdistu pavadītu novada domes priekšsēdētājs un policijas eskorts, ļaujot justies droši un kā kungiem aizņemt pusi ielas, tad jau katrs būtu gatavs pārvietoties ar velosipēdu! (Jāatzīst gan, ka uz mirkli apturētās satiksmes dēļ radās izjūta, ka automašīnu izplūdes gāzes saelpojamies krietni vairāk nekā ārpus tādiem velobraucieniem…) Ja Latvijā biežāk varētu rēķināties ar tik piemērotiem laika apstākļiem! Un, ja vēl ik reizi pusceļā katru braucēju sagaidītu atbildīgi līdzjutēji ar bezmaksas ūdens pudeli! Šajā gadījumā pusceļš bija Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs, kur brauciena dalībniekus uzņēma centra vadītāja un tās dienas jubilāre Sandra Leja ar savu komandu, kas gan interesējās par velosipēdistu spēju, mazspēju un citiem parametriem, gan mērīja viņu asinsspiedienu un pētīja velosipēdu tehnisko atbilstību.

Braukšanas ātrums 15 kilometrus garajā maršrutā bija gana liels, un atpakaļceļā velosipēdistu rindā komandas gars, kas liktu turēties visiem kopā, šķita jau pavisam izzudis. Lai arī brauciena sākumā dalībnieki tika kārdināti ar balvām, ko varēs saņemt, atgriežoties sākumpunktā, pilnā sastāvā tomēr finišā nebijām. Ja ar visu to balvu loterijā piedalījās aptuveni 75 velosipēdisti, tad var secināt — kopumā bija vairāk nekā 80 dalībnieku, sākot ar pavisam maziem bērniem pasažieru lomā un beidzot ar ilggadējiem velosipēdistiem.

Balvu bija daudz, un izjūtas pēc īsā laika posmā veiktā ceļa — patīkamas. «Liels prieks, ka Talsos beidzot var redzēt dažādu paaudžu riteņbraucējus tik kuplā skaitā!» noslēgumā atzina J. Matulis. «Domāju, ka brauciens bija ļoti labs! Esmu patīkami pārsteigts, ka mūsu nebija maz. Tas apliecina, ka mums tiešām patīk šī lieta. Visu cieņu jums! Malači, un tā mums noteikti jāturpina!» priecājās arī E. Zelderis.

