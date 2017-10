Vēlme, lai ciemā ceļi būtu sakārtoti 12.10.2017

Atsaucoties uz Sīkragā dzīvojošās Rasmas Saknes lūguma, devāmies iepazīt, cik sakārtoti ceļi ir Sīkragā. Kundze teic: vietvarai ik pa laikam atgādinot, ka nepieciešams sakārtot ceļu tīklu ciemā, bet tas joprojām nav izdarīts. Cerības viņa liek uz jauno domes vadību, kuri aicināti arī atbraukuši un situāciju redzējuši.

28. septembrī, kad esam Sīkragā,

galveno ceļu, kas ved uz ciemu, greiderē. Taču vēlāk redzam, ka situācija uz ceļa labāka nav kļuvusi. Krustojumos ar citiem ceļiem transportlīdzeklim pēc greiderēšanas nākas braukt pa uzmestajiem dubļu vaļņiem. Savukārt ceļa nomalēs atkal piebērts augstāks dubļu valnis, un ūdens no ceļa notecēt vairs nevar. Vietējā ciema iedzīvotāja Rasma Sakne teic, ka nav jau arī ko greiderēt, jo uz ceļa grants kārta daudzo gadu laikā tikpat kā vairs nav palikusi. Arī ūdenim no ceļa virsmas nav kur aiztecēt. Tāpat viņa izsaka rūpes par ceļu, kas ved gar viņas mājām un caur īpašumu, lai cilvēki nokļūtu Sesku ciemā. Otra iespēja, kā tajā nokļūt, ir pa veco mazbānīša ceļu, bet to izmantojot retais, jo posms nav sakārtots. Viņu neapmierina arī iebraucamā vieta uz Sīkragu kapiem, kā arī posms pie viņas mājām, pa kuru daudzi brauc apskatīt Sīkraga pludmali. Šīs vietas maiņa uzsākta Kolkas pagasta laikā, bet līdz galam nav notikusi.

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens teic, ka problēma ar ceļu tīklu Sīkragā ir daudzu gadu garumā un risinājums tam joprojām nav rasts. Sīkragā situācija ar piekļuvi dažādām vietām izveidojusies diezgan sarežģīta. Īpašumi tur sadalīti, neskatoties uz piekļuvi tiem. «Zeme ir interesanta un dārga, tāpēc katrs īpašnieks par to stāv un krīt,» pārvaldnieks saka. Rasmas kundzes izteiktās bažas viņš komentē: «Ceļš uz Sīkraga kapiem nav tas sliktākais no visiem, kas mums ir, ja ņem vērā, ka pašvaldības ceļa praktiski tur nemaz nav. Iebraucamo ceļu pielabojam kritiskos gadījumos, ja tas kļuvis neizbraucams. Sīkragā esmu vairākas reizes mēnesī, un man šis posms ir zināms. Par ceļu uz Sesku ciemu — pašvaldība vēlētos attīstīt tikšanu uz Sesku ciemu pa to posmu, kas iet gar «Jaunklāvu» mājām un caur šo īpašumu, nekā nokļūšanu ciemā, izmantojot veco mazbānīša ceļu. Vecā mazbānīša ceļa atjaunošana prasītu arī prāvus finanšu ieguldījumus. Ja ļoti saņemas, pa vecā mazbānīša ceļu izbraukt var, bet īsti par ceļu to saukt nevar.» Viņš piekrīt arī Rasmas kundzes izteiktajam viedoklim par ciema galvenā ceļa greiderēšanu, jo situācija pēc darbu veikšanas tur neuzlabojas.

Par posmu, kas ved gar «Jaunklāvu» mājām

un iet uz jūru, arī šo gadu laikā dokumentācija nav sakārtota, un pašlaik tas nepieder nevienam. Īstā ceļa vieta bija caur privātīpašumu, kuru pašlaik apskauj žogs. Tagad ceļš novirzīts tuvāk «Jaunklāvu» mājām. «Šis posms tur ir vismaz desmit gadu un līdz pat šim brīdim to nav izdevies legalizēt, teic A. Pinkens.

Līdzīgi teic domes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns. Viņš min, ka ceļš caur «Jaunklāvu» mājām uz Sesku ciemu pašlaik topošajā teritorijas plānojumā iezīmēts kā plānotais pašvaldības ceļš, ko arī iedzīvotāji nokļūšanai Sesku ciemā lieto. Piekļuve Sesku ciemam iespējama arī pa veco mazbānīša ceļu. Taču šis ceļš tad būtu veidojams pilnīgi no jauna. «Ja arī šo posmu veidojam, tad no viena noņemam apgrūtinājumu, bet kādiem citiem atkal to uzliekam,» saka domes pārstāvis. «Nav jau arī neviens rēķinājis, cik lielas investīcijas būtu nepieciešamas, lai jaunu ceļu izbūvētu. Šis jautājums ir zināms vairāku gadu garumā, bet pie konkrēta kopsaucēja vēl nav nonākts. Jāsaprot, ka tā ir ciema teritorija, ir sabiedrības intereses. Tāpēc arī teritorijas plānojumā ielikta teritorija, kas iet caur «Jaunklāviem» uz Sesku ciemu, kā plānotais pašvaldības ceļš. Tas parāda, ka pašvaldībai ir interese šo teritoriju nākotnē pārņemt, noteikt kā pašvaldības ceļu, lai varētu ieguldīt naudu un uzturēt. Par otru posmu, kad ved uz pludmali gar «Jaunklāvu» mājām — arī šī posma jautājums joprojām nav sakārtots. Kolkas pagasta laikā bija uzsākta ceļu maiņa, un tā līdz galam nav notikusi. Šo gadu laikā pie konkrēta risinājuma joprojām nav nonākts. «Šie jautājumi ir būtiski, un par tiem būs jādomā. Kopā ar īpašniekiem jāmeklē risinājums,» domā L. Laicāns. Līdzīgi kā Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, arī viņš teic, ka šī ceļu problēma nav nekas jauns. Kad sākās īpašuma veidošana, sadalīja privātīpašumus, nepadomājot, kā tiem piekļūs. «Kad jārunā par piekļūšanu īpašumiem, cilvēki nevar savā starpā vienoties un kopsaucēju atrast grūti, bet tāds būs jāmeklē,» viņš saka.

