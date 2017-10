Veiksmīgu sportistu veido ģimene 19.10.2017

Sasniegumi sportā nav atkarīgi tikai no labvēlīgas treniņu vides. Lai būtu pirmais ne tikai rajonā vai reģionā, bet arī valsts mērogā un starptautiskā, sportistam jābūt talantīgam, apveltītam ar neizsmeļamu gribasspēku un jājūt apkārtējo atbalsts. Ilggadējais Talsu novada sporta skolas vieglatlētikas treneris Mārcis Štrobinders saka: Talsu novads var lepoties ar talantīgiem cilvēkiem dažādās nozarēs, to skaitā arī sportā. Viņaprāt, Talsiem ir viss nepieciešamais, lai izaudzinātu gan olimpiešus, gan veiktu sporta skolas pamatuzdevumu — rūpētos, lai nākamā paaudze būtu fiziski attīstīta un atbildīga.

Pirms nepilna mēneša pie Talsu 2. vidusskolas atklāja

jaunu vieglatlētikas stadionu. Talsos gatavošanās ciklu olimpiskajām spēlēm ir aizvadījusi Madara Palameika, Laura Ikauniece-Admidiņa, Rolands Štrobinders un citi. Olimpiešiem, sporta skolas audzēkņiem, skolēniem un jebkuram interesentam ir iespēja izmantot jaunā laukuma priekšrocības. Tagad gan āra stadiona izmantošanai nav piemērotu laika apstākļu, bet pavasarī tas beidzot piedzīvos ziedu laikus. «Vai tā ir ģimnāzija, vai pamatskola pie skolas ir jābūt elementāram laukumam, kur uzspēlēt bumbu un paskriet. Sporta skolas audzēkņu skaits arvien pieaug. Bērnudārznieku grupiņās, pirmo klašu grupās nāk klāt jauni sportotāji. Iedzīvotāji uz sportu sāk skatīties ar izpratni — ar veselīgu kustību saistītais ir aktuāls,» saka treneris. Skolās gan vēl novērojama pretēja attieksme — daudziem jauniešiem ir ģimenes ārstu apstiprināti iemesli, kas ļauj neapmeklēt sporta nodarbības. Bieži vien esot redzami ceturtklasnieki, piektklasnieki ar liekā svara problēmu, kas pati no sevis neizzudīs. «Vienpadsmitajā klasē, kad būs vēlme kādam iepatikties, sāks domāt, ka vajadzētu izskatīties citādāk, taču tad iegūt formu būs desmit reizes grūtāk,» spriež treneris.

Būt fiziski aktīvam nav mazsvarīgi, tomēr treneris nemudina visus bez izņēmuma apmeklēt sporta skolu, saprotot, ka intereses var būt dažādas. Ja bērnam sports sagādā «zobu sāpes», treneris iesaka vecākiem vakaros atrast laiku, lai ar bērnu izietu paskriet vai pastaigāties, nevis likt apmeklēt intensīvus, negribētus treniņus. Tas prasa vecāku uzņēmību, un izvēle par labu treniņiem mēdz būt vecākiem (ne bērniem) vieglākais variants. «Bija atnācis bērns ar tik garu nodarbību sarakstu, ka sportam varēja atvēlēt tikai pirmdienu. Lai viņš panāktu tos, kuri treniņus apmeklē regulāri, man ar viņu pirmdienās būtu jāstrādā individuāli, taču bērns fiziski nevarētu izturēt treniņa slodzi. Prasības visur aug, ap piekto, sesto klasi bērns vairs nevar visu paspēt, palielinās gan slodze, gan stress. Ieteiktu neizvēlēties desmit dažādas nodarbības, izvēlēties varbūt vienu, lai bērns visu paspētu izdarīt un apmeklētu nodarbības ar prieku,» pieredzē dalās treneris.

Kā izaudzināt veiksmīgu sportistu?

«Bērns sākumā jāizaudzina par labu cilvēku, tādu, kurš ciena kultūru, vecākus, apkārtējos un citu izdarīto. Sportisti no sporta skolas apmeklētājiem būs saskaitāmi uz rokas pirkstiem. Mums lielais uzdevums ir veidot veselīgu cilvēku.

Pie manis atnāca kāds puika un teica, ka gribot skriet, jo tas viņam padodoties. Jautāju, vai skolā viņš var aiziet pie direktora un pateikt, ka turpmāk mācīsies tikai latviešu valodu un pārējās stundas izlaidīs? Tāpat ir sportā — ja padodas skriešana, ar to nepietiek, ir jāattīstās vispārēji, jāmācās viss,» saka M. Štrobinders.

Vecākiem jāseko līdzi bērna sasniegumiem. Ja vienā reizē bērns bumbiņu aizmetis 20 metrus tālu, bet otrajā jau 25 metrus, vecākiem tas ir jāzina, un virzība jāpaslavē. «Elementāra interese no vecāku puses bērnam ir vislabākā motivācija. Tas dod apziņu, ka ar viņu mājās lepojas un viņš ir svarīgs,» skaidro treneris.

Ir viss, lai attīstītos

Jaunā vieglatlētikas stadiona lielums ir pietiekams, lai tajā organizētu dažāda līmeņa sacensības. Pašlaik ar pašvaldību notiek pārrunas, lai Talsu pilsētas svētkos iekļautu Talsu kausu, kas taptu sadarbībā ar Mārča Štrobindera šķēpmetēju klubu, sporta skolu, pašvaldību un uzņēmējiem. «Parādīsim, ka šādā stadionā var uztaisīt labus mačus. Mums būtu grēks sūdzēties par sportošanas iespējām ārā vai iekštelpās. Mums ir ļoti laba bāze, ar kuru varam arī pelnīt. Mums tikai vairāk jānodarbojas ar pašreklāmu, piemēram, piedāvājot stadionu izīrēt treniņiem. Tas nāktu par labu pilsētai — bērni dzīvotu vietējās viesnīcās, pusdienotu vietējās kafejnīcās. Mēs varam sūdzēties, ka iet slikti, bet tā vietā varam arī kopā strādāt, lai situāciju vērstu uz labo pusi,» ir pārliecināts treneris.

Dažādu sportu aktivitāšu organizēšana novada pasākumos, viņaprāt, būtu jāuztic vietējiem klubiem, kuri varētu noorganizēt gan basketbola sacensības, gan, piemēram, florbola sacensības. Šādi tiktu atbalstīti vietējie klubi un veidotos labāks savstarpējais kontakts.

Jāsaimnieko gudrāk

Sarunā treneris atklāj, ka, pašlaik meklējot labu sporta jomas pārraudzības modeli, tiek apskatīti citu Latvijas pilsētu piemēri, tomēr nepamatoti aizmirsts iepriekšējais modelis, ko savulaik no mums pārņēma citi. Pašreizējais modelis — Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs — nešķietot labākais variants, kā to darīt. «Ķēde ir pārāk gara, lai to veiksmīgi pārraudzītu. Piemēram, ja redzu, ka kaut kas ir saplīsis, pasaku dežurantam, dežurants zvana sporta skolai, vadība zvana «Talsu namsaimniekam». Pastāv iespēja, ka informācija līdz galam tā arī nenonāks un kaut kas netiks izdarīts. Sporta centra izveidošana būtu efektīva, pazustu šī garā ķēde — centrā būtu direktors vai atbildīgais, kurš redz, kas ir jādara,» skaidro treneris.

Pašlaik Talsu novadā ir vairāki sporta centri — Sabilē, Stendē, Laucienē, Pastendē. M. Štrobinders uzskata, ka būtu jāizvērtē, vai tie ir sporta centri vai sporta zāles pie skolas. No tā atkarīgs arī tiem atvēlētais finansējums. Viņš neslēpj, ka šis viedoklis daudziem nav tīkams, tomēr, domājot par finansējuma lietderīgu izmantošanu, tas būtu jāizvērtē. «Dažādas sacensības organizē klubi: volejbolisti organizē rajona čempionātu, basketbolisti — basketbola čempionātu un tamlīdzīgi. Tas ir pareizi, ka katrs klubs ir ieinteresēts popularizēt savu sporta veidu, bet šādā gadījumā sporta centriem paliek maz darāmā. Varbūt maldos, un vakaros cilvēki šos centrus gāž riņķī, bet redzu, ka cilvēku paliek arvien mazāk, vecāki brauc uz darbu Talsos, bērnus ņem līdzi un ved uz pilsētas sporta skolu. Par sporta centru noslogotību vērts diskutēt,» saka M. Štrobinders.

Kur raidīt ripu, kur nopeldēties?

Neskaitāmus gadus aktualitāti nezaudē jautājums par peldbaseina izbūvi. Punktu par peldbaseinu var lasīt ne vienā vien partiju vēlēšanu programmā. Tomēr, kļūstot par situācijas noteicējiem, šī prioritāte atkāpjas steidzamāku, nozīmīgāku projektu priekšā. «Domāju, ka politiķi gribēto šo plānu īstenot, bet, saskaroties ar realitāti, saprot, ka ne viss uzreiz izdarāms. 50 kilometru rādiusā nav normāla peldbaseina, kas noderētu dažāda gadagājuma cilvēkiem. Lai to sasniegtu, jāizvirza mērķis izbūvēt peldbaseinu,» ir pārliecināts treneris.

Runājot par ledus halli, treneris skaidro, ka bērni, kuri izvēlējušies hokeja treniņus un vēlas tos turpināt, kādā brīdī spiesti mērot ceļu uz lielākām ledus hallēm Tukumā vai Ventspilī. Mārcis Štrobinders uzskata, ka pašlaik hokeja treniņus vada strādāt griboši cilvēki ar jaunu redzējumu.

Lai attīstītu sporta jomu, treneris prāto, ka vajadzētu izveidot internātu un paralēli vidusskolas mācību vielai piedāvāt apgūt sporta veidus, kuros talsenieki ir spēcīgi, tā piesaistot jauno paaudzi no citiem Latvijas novadiem.

