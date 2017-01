Veiksmes atslēga: aizmirst par idejām, krāt problēmas 05.01.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

28. decembrī Talsu tautas namā notika plaši apmeklēts seminārs tūrisma uzņēmējiem un citiem interesentiem «Ar šodienas resursiem nākotnē». Tajā klausītājus no Ventspils, Kuldīgas, Tukuma, Saldus un Talsu novada uzrunāja zinoši, pieredzējuši un aizrautīgi lektori, aicinot aizdomāties par praktisku radošumu, raksturojot nākotnes ceļotāju un spriežot par cilvēka lomu dabas resursu saglabāšanā.

Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore Karine Oganisjana vērsa uzmanību uz būtisko atšķirību starp diviem terminiem: «kreativitāte» un «praktiskā kreativitāte». Ja kreativitāte ir spēja radīt jaunas lietas vai idejas, tad praktiskā kreativitāte — spēja atklāt jaunas pieejas un paņēmienus, lai atrisinātu problēmas. K. Oganisjana rādīja virkni priekšmetu, kas nepārprotami ir inovatīvi, tomēr — arī bezjēdzīgi, piemēram, lietussargi kurpēm vai trafarets lūpu krāsošanai. «Faktiski veiksmes nosacījums ir tieši šis: vai mēs ar savu pakalpojumu vai produktu risinām kāda cilvēka problēmu, apmierinām kādu vajadzību?» norādīja lektore. Atsaucoties uz biznesa vārdnīcā teikto, viņa definēja problēmu kā plaisu starp esošo stāvokli un vēlamo stāvokli. Tātad praktiskā kreativitāte ir spēja atklāt jaunas pieejas un paņēmienus, lai pārvarētu plaisu starp esošo stāvokli un vēlamo!

Gatavojoties lekcijai, K. Oganisjana bija atradusi 64 tūrisma veidus. Ja daļa no tiem, piemēram, velotūrisms, ekotūrisms vai gastronomiskais tūrisms, ir mūsu puses tūrisma uzņēmējiem labi pazīstama, tad bija arī virkne neierastu veidu, tostarp katastrofu tūrisms, «no saulrieta līdz saullēktam» tūrisms, pašnāvību tūrisms, trūcīgo vietu tūrisms vai džihāda tūrisms! «Ir cilvēki, kuri brauc skatīties, kur trenē teroristus, un runā ar cilvēkiem, kuri viņus trenē. Ir tāda vajadzība — redzēt, kur trenē teroristus! Sēdēju un analizēju, kādām jābūt cilvēka vajadzībām, lai viņš gribētu izvēlēties tādu tūrisma veidu! Ir dažādi psihotipi. Tūrisma nozarei vajadzētu tos apzināties, lai viņi varētu organizēt atbilstošu piedāvājumu.

Redzat, cik plašs spektrs ir tūrismam! Jūsu darbs ir ārkārtīgi interesants! Es pat apskaužu jūs! No otras puses, saprotu, ka jūsu darbs ir arī ārkārtīgi grūts, jo klients ir ļoti prasīgs, piekasīgs. Jo vairāk viņš zina, jo smagāk ir ar viņu strādāt. Tomēr galvenais jebkura tūrisma veida izveidotājam ir saprast, kāds ir esošais un kāds ir vēlamais stāvoklis — ko cilvēkam vajadzētu piedāvāt, lai viņš pārvarētu šo plaisu,» uzskata K. Oganisjana.

Kā veicināt praktisko kreativitāti? Vispirms jāmaina attieksme pret problēmām, ieraugot tās kā dzīves situācijas, interesantus izaicinājumus un, galu galā, negaidītas iespējas! «Ir problēma — ir jauni risinājumi! Problēma ir iespēja! Paņemiet jebkuru problēmu sabiedrībā, izdomājiet risinājumu un izveidojiet tūrisma produktu. Elementāri!» konstatēja K. Oganisjana, izsaucot klātesošo smieklus un aplausus.

Šo tiešām elementāro, tomēr sarežģīto ceļu viņa ieteica sākt ar problēmu bankas izveidošanu. «Nevis ideju banku! Nekad nevajag domāt: «Paņemsim inčīgas idejas un kaut ko izveidosim!» Nekad! Jauna ideja ne vienmēr ir jēdzīga. Aizmirstiet par idejām! Problēmu banka būs garantija, ka izveidosiet kaut ko jēdzīgu, un cilvēkiem tas būs vajadzīgs,» lektore ieteica.

Nākotnes ceļotāja —

tāda, kas pārvietojas ar automašīnu — īpatnības ļāva iepazīt digitālā mārketinga speciālists Reinis Zitmanis, vēršot uzmanību uz niansēm, ar kurām jārēķinās, domājot par tūrisma iespējām turpmāk. Būdams ar tehnoloģijām uz «tu», lektors ļāva novērtēt, kā šobrīd Talsi izskatās kā galamērķis viņam līdzīga ceļotāja acīs. Piemēram, vienā no lielākajiem tūrisma portāliem pasaulē ierakstot vārdu «Talsi», varot uzzināt, ka šajā pilsētā ir septiņas naktsmītnes, seši restorāni un viena vieta, ko apskatīt — Talsu novada muzejs. «Šajā brīdī tiem no jums, kas strādā tūrisma informācijas centrā un ikdienā velta abnormālas darba stundas, lai uzkrātu un sniegtu informāciju par to, ko darīt Talsu novadā un kas vispār te ir interesants, iestājas absolūts sašutums, un es jūs saprotu! Vai tiešām varētu būt, ka Talsos ir tikai viena vieta, ko apmeklēt? Nē, noteikti ne! Bet, ja esmu zviedrs, vācietis vai soms, plānojot braucienu, pieņemu lēmumu par to, kur apstāšos, kur nakšņošu un tā tālāk. Protams, ka tūrists sameklēs visu vajadzīgo, bet jautājums ir par to, kādā veidā mēs cenšamies iedot viņiem informāciju,» skaidroja Reinis.

Meklētājs «Google» no mājaslapām automātiski paņemot konspektīvu informāciju, kas parādās jau pirms mājaslapas atvēršanas, bet — tikai tad, ja tas nesaskaras ar nestrukturētu teksta blāķi. «Gūgls neprot tekstu sadalīt gabaliņos, viņš neprot latviešu valodu, viņš prot tikai histogrammiski izanalizēt, kuri vārdi atkārtojas visbiežāk, un no tiem izdarīt secinājumus par atslēgvārdiem!» atgādināja lektors. Viņš uzsvēra, ka esam nonākuši laikmetā, kur vairāk jārūpējas nevis par to, kā cilvēks lasīs mūsu interneta mājaslapas, bet gan — kā mašīnas tās lasīs! Cilvēkam būšot jāpieņem vien sekundārs lēmums, nostiprinot savu izvēli, balstoties uz internetā sniegtajām rekomendācijām.

Šīs rekomendācijas varot būt vidusmēra latvietim neizprotamas. Reinis saskāries ar situāciju, kad prasībām atbilstošā viesnīcā Valmierā nav bijis brīvu vietu, bet naktsmītņu rezervēšanas vietne Booking.com ieteikusi viņam doties uz Tartu. «Tartu no Valmieras šķir 130 kilometri! Latvietim, kuram zemīte ir maza, tas liekas sviests. Bet jebkuram vācietim, kurš uz darbu brauc 40 minūtes ar ātrumu 130 kilometri stundā, tā nav nekāda problēma! Arī tad, ja esmu Svensons vai norvēģis, 130 kilometru novirze pa labi vai pa kreisi nav nekāda problēma, lai dabūtu to, ko gribu!» salīdzināja lektors.

Veroties nākotnē un tur ieraugot elektriskos automobiļus, viņš izteicās pavisam skaļi: «Elektriskais auto ir svētība tūrisma industrijai! Tā ir Dieva dāvana! Kāpēc? Jo šis auto nevar tāpat kā parasts auto iebraukt benzīntankā un pēc minūtes doties tālāk! Elektriskajam auto vajadzīgas vidēji trīs stundas uzlādei! Tādēļ pašvaldībām ļoti nopietni jāstrādā pie uzlādes infrastruktūras. Cilvēks ir tāds zvēriņš — tajā brīdī, kad viņam nav ko darīt, viņš tērē naudu! Fantastiska iespēja! Noliec uzlādes ierīci pilsētas centrālajā laukumā, pie muzeja, pie lielveikala, pie sava restorāna, un tu esi vinnētājs! Kamēr auto trīs stundas lādēsies, viņš pie tevis ēdīs, skatīsies izstādes, iepirksies veikalā!»

Otra lieta, ko vairs nevajagot uztvert kā zinātnisko fantastiku, esot pašbraucošie auto. «Jums jāsaprot, ka šādā automašīnā cilvēks pieņem vairs tikai asistējošus lēmumus. Tu vairs nesēdi pie stūres, tu vairs neredzi ar acīm apkārtni, tādēļ izkārtne, kas vēsta «Kafija — 35 centi!», uz tevi vairs nestrādā. Tai vairs īsti nav nozīmes, jo varbūt es skatos pa logu, varbūt neskatos, bet auto ir tas, kurā ir visa navigācija, strukturētie dati no gūgļiem, feisbukiem un tā tālāk par to, kur atrodas benzīntanks, kafejnīca, apstāšanās laukumi vai uzlādes infrastruktūra. Cilvēks var teikt: «Mašīna, es gribu pačurāt!» Super! «Cienījamais saimniek, pēc desmit minūtēm būsim benzīntankā.» «Auto, es gribu kafiju!» Mašīna jau ļoti labi zina, kāda kafija man garšo, un atradīs, kurā vietā turpmākajā maršrutā tādu varu dabūt,» nākotnes vīziju ieskicēja R. Zitmanis.

No šīs maķenīt baisās

perspektīvas bija patīkami atgriezties Līvu krasta vēsturē un šodienas Kolkasragā, domājot par visu triju laiku, ļoti dažādu cilvēku un viņu ieceru satikšanos vienuviet. SIA «Kolkasrags» vadītājs Jānis Dambītis šajā īpašajā vietā varējis rosīties jau 14 gadus. «Rags ir unikāls ar to, ka tas tiešām ir mūžīgi mainīgs. Esmu bijis tur visās diennakts stundās un visos gadalaikos, bet divreiz vienādu Kolkasragu neesmu redzējis! Tas ir tas unikālais — ka vari redzēt, kā dabas vidē vecais sabrūk, jaunais veidojas, un tas viss notiek vienlaikus un pastāvīgi. Kolkasrags ir arī mūžam fotogēnisks, visos apstākļos,» apliecināja Jānis.

Satikšanās šai vietā patiesi bijušas neatkārtojamas — nerunājot par plaši apmeklētiem pasākumiem vai Prezidentu tikšanos, bijušas arī tādas epizodes, kad puisis no Krievijas, kurš kājām devās apkārt Latvijai, tieši Kolkasragā satika vīrieti no Francijas, kurš devās kājām apkārt Eiropai!

No 2010. gada tūrisma plūsma Līvu krastā nemitīgi augusi, 2016. gadā sasniedzot 70 000 apmeklētāju. Jau bez dabas piepalīdzēšanas tūristu pērn bijis par desmit procentiem vairāk, bet jūras atkāpšanās vienā nedēļas nogalē to palielinājusi vēl par sešiem procentiem. Ik pa četriem pieciem gadiem tādi dabas fenomeni gadoties — te sniegs pusotra metra augstumā, te ledus krāvumi, te iesalušie kuģi… Un šogad — vienā nedēļas nogalē kilometrs pie raga klāt! Kad tas notika, no putna lidojuma iemūžinātā fenomena video nepilnas diennakts laikā internetā tika skatīts 150 000 reižu.

Sava loma tūrisma attīstīšanā bijusi arī sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem, par ārzemju tūristiem runājot — tieši ar citu valstu televīzijām. «Tas ir ļoti spēcīgs līdzeklis, tāpēc visus gribu aicināt — ja žurnālisti atbrauc, vajag viņus uz rokām nēsāt, izlolot, lai viņi ir laimīgi un stāsta, cik te ir forši!» J. Dambītis ieteica.

Viņš aicināja Kurzemē nest gaismas vilni, piedāvājot cilvēkiem pasākumus dabā, kas izgaismota ar svecēm. «Mums Kurzemē tas gaismas vilnis ir jātur. Jādomā — staro jūra, staro mežs, staro «Laumas» vai Irbes upe!» Gaismas ceļš apkārt Latvijai — tā taču būtu lieliska dāvana simtgadē,» Jānis vērtēja.

Par dabas resursu un

tūrisma saderību runāja uzņēmuma «Daba Laba» saimnieki Reinis un Loreta Pižiki. Viņi iepriecināja ar kolosālu līdzsvaru — Reinis, būdams ģimenes skatuves cilvēks, izrādījās lielisks komiķis, bet Loreta, būdama ekonomiste, dalījās praktiskās pārdomās.

Pēc darba Rīgā, datoriem un atskaitēm Ventspils novada Ance Pižikiem šķitusi labākā izvēle. «Bija divi varianti: vai nu es ņemu trīs miljonu eiro kredītu kādā bankā un ceļu tur piecstāvu viesnīcu, vai arī cilvēkiem parādu šīs vietas vislielāko vērtību — ka tur tiešām nekā nav! Līdzīgi ir ar Irbes upi. Ir pieci zilie toņi, neskarta apkārtne, un cilvēki turp brauc, neskatoties uz to, vai ir lietus vai sniegs!» priecājās Reinis.

Viņš pamanījis, ka visvairāk var mācīties no tiem, kuri atbrauc izmantot tūrisma pakalpojumus. «Viņi pasaka, kā ir jādara, un tu pats redzi, ko cilvēki dara, un izdari secinājumus,» lektors atklāja. Septiņu gadu laikā radies daudz secinājumu. Tie likuši pēdējos gados viesiem līdzi laivu braucienos dot sapieru lāpstiņas, lai aiz viņiem nepaliktu kājnieku mīnas. «Tad tu paroc un… es tālāk nerādīšu, bet — jādara tā, kā kaķis to dara! Vairums cilvēku tādēļ skatās uz mani kā uz tādu, kurš skolā nav gājis, bet mēs pie tā strādājam, lāpstiņu ņemam līdzi visur, un atkritumu kļūst mazāk. Protams, līdzi dodam arī maisus. Sākumā cilvēki brīnās — kādus vēl atkritumu maisus? Bet mēģinām cits citu respektēt, jo es viņiem varu arī neaizbraukt pakaļ! Vēl ir joks: «Es visiem anceniekiem piezvanīšu, un mēs esam pieci!»,» klātesošos smīdināja Reinis.

Saviem viesiem Pižiki piedāvā arī šaušanu ar loku kā četras stundas ilgu darbošanos dabā, cenšas attīstīt foto medības, martā rīko briežu ragu pārgājienus ar nakšņošanu mežā. «Vienkāršība ir tas, uz ko cilvēki brauc. Ārkārtīgi minimāli pielāgojumi, mazs komforts, iespēja būt dabā. Cilvēkiem vajadzīgas divas lietas: mīksts spilvens un garšīgs ēdiens. Mēs varam būt pieczvaigžņu viesnīcā Abu Dabi, bet, ja būs slikts spilvens, mēs neizgulēsimies un gribēsim ātrāk tikt no turienes prom. Tieši tāpat — ja nebūsim paēduši. Šeit risinājumi var būt visdažādākie — villa ar restorānu vai vienkārši pusdienas zem priedes! Ja līst, ir labi, ja ir jumts, bet nav noteikti jābūt sienām. Pārsteidzoši vienkārši!» skaidroja Loreta.

Arī Pižiki piedzīvojuši, ka jaunus apmeklētājus var piesaistīt, izmantojot mūsdienās pieejamās aplikācijas, un piedzīvojuši pārsteidzošo — šovasar ciemos ieradušies indieši. «Ancē — indietis ar sievu un bērniem! Šitik maziņš un ar vēl lielākām acīm nekā man! Šis vīrs 45 gadu vecumā Ancē pirmo reizi dzirdēja klusumu! Un tas viss, pateicoties TripAdviser.com! Tev vienkārši ir jāsaprot, vai esi gatavs, ka uz tevi kāds skatās ar lielām acīm!» visus atkal smīdināja Reinis.

Septiņu gadu laikā Pižiki sapratuši, ka veidot sev tīkamu apmeklētāju loku var, nedaudz paaugstinot cenu. «Ja paaugstini cenu, tev neatbrauc tāds, kurš ēd sēmuškas un tavā klātbūtnē spļauj uz zemes! Par pieciem eiro dārgāka cena atved tādus, kas jautā, kur var izmest atkritumus,» viņi konstatēja. «Tas nav tāpēc, ka gribam kļūt miljonāri. Tas ir tikai tāpēc, ka gribam taupīt savu laiku, enerģiju, savu vietu, spēt pakalpojumus nodrošināt arī pēc desmit, piecpadsmit un 30 gadiem, lai mūsu bērni ar prieku piedalītos, uzņēmums un vietējā apkārtne attīstītos, nevis tiktu iztirgota pa lēto,» skaidroja Loreta. Starp citu, ārzemnieki, kuri atbrauc uz tādu nomaļu viensētu, esot pārliecināti, ka ir atbraukuši pie miljonāriem, jo ne jau daudzviet pasaulē ir iespēja tā dzīvot.

«Jautājums, par kuru domājam: vai mūsdienās ir iespējama dabas aizsardzība bez cilvēku klātbūtnes? Visticamāk, ka nav. Tas nozīmē, ka ir jāatrod veids, kā dabā būt. Uz to arī aicinām turpmāk un vienmēr,» apliecināja Loreta.

