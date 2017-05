«Veģos» atklāta sajūtu istaba un keramikas darbnīca 18.05.2017

Pirmdien, 15. maijā, Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» filiālē «Veģi» atklāja divus moderni aprīkotus kabinetus: sensorās rehabilitācijas telpu un keramikas darbnīcu. Šāds uzlabojums bija iespējams, pateicoties Latvijas, Zviedrijas un Amerikas Rotari klubu finansiālajam atbalstam.

Sapni par sensorās rehabilitācijas telpu «Veģu» vadītājā Irēnā Kauliņā radījis pieredzes apmaiņā Kauņā redzētais, un nu tas ir piepildījies. «Šī mūsu klientiem tiešām būs kā pasaku istaba! Viņi būs sajūsmā,» atklāšanas dienā priecājās I. Kauliņa.

«Sensorā istaba domāta tam, lai nomierinātu tos, kurus vajag nomierināt, un aktivizētu tos, kurus vajag aktivizēt,» īsumā ar jaunizveidotās telpas iespējām viesus iepazīstināja uzņēmuma «Slaugivita» pārdošanas vadītāja Vineta Navicka. Kabinetā atrodas īpašas burbuļcaurules, kas iekrāsojas dažādās krāsās un maigi vibrē; tur ir neparastas šķiedras, kuras arī mirdz dažādos toņos un ir veidotas tā, lai būtu drošas ņurcīšanai rokās un pat zelēšanai; zvaigžņotas debess iespaidu rada gan īpašs paklājs pie sienas, gan projekcijas uz sienas un griestiem; ir ūdensgulta, ko ietver norobežojošs baldahīns; ir neparasts sienas panelis, kurā ar pulti var mainīt gan krāsas un rakstus, gan skaņas; ir iekārts krēsls — ligzdiņa, kurā komfortabli jutīsies tie, kuriem gribas noslēpties; ir lielāks un mazāks gaismas galds, uz kura var veidot zīmējumus ar smiltīm vai mannu; ir pufi, uz kā ērti sēdēt. «Visbiežāk ir tā, ka cilvēks, kuram ir kādi traucējumi, ienākot šādā telpā, pats atrod to elementu, kas ir viņam piemērotākais,» pamanījusi V. Navicka.

Ja sensorās rehabilitācijas telpa īpaši noderīga būs klientiem ar smagākām diagnozēm, dodot iespēju uzlabot pašsajūtu un garastāvokli, gūstot daudzpusīgus vizuālus un skaņas impulsus, tad plašā un moderni aprīkotā keramikas darbnīca piedāvās praktisku darbošanos, ļaujot gan apgūt jaunas prasmes, gan attīstīt roku kustības un stimulēt smadzeņu darbību. Līdzšinējā radošās darbošanās pieredze ļauj cerēt, ka darbā ar mālu kāds klients parādīs sevišķas spējas, kā tas iepriekš ir bijis, piemēram, zīmēšanas jomā. Keramikas darbnīca aprīkota ar elektrisko virpu, māla apdedzināšanas krāsnīm un glazēšanas kameru, kā arī spiedi, ar ko no māla var izveidot dažādas formiņas. Māls un glazūra jau sarūpēts gana, lai ikviens, kas to vēlēsies, varētu darboties vismaz gadu. Iekārtojot šo darbnīcu, ir padomāts par to, lai māla nosēdumi nenonāktu kanalizācijā, tāpat iegādāts masīvs galds, pie kura no vienas puses var piebraukt vairāki cilvēki ratiņkrēslos.

I. Kauliņa vērtē, ka keramikas nodarbības bijušas ļoti nepieciešamas — līdzšinējais piedāvājums pamatā bijis gana meitenīgs, bet darbošanās ar mālu varētu būt vienlīdz saistoša arī puišiem. Darbinieces spriež, ka, lai arī klientu spēju un iemaņu attīstīšana prasa ne mazums pūļu, darbošanās ar mālu pavēršot viņiem iespēju iemācīties kaut ko izgatavot un izmantot vai kādam uzdāvināt.

Sadarbība, kas turpinās

«Veģos» mīt 150 klientu. Iesaistoties 11 triju valstu Rotari klubiem, sociālās aprūpes centram piesaistīti līdzekļi aptuveni 40 000 eiro apmērā. Par šo summu nav tikai aprīkoti abi kabineti — sanāks arī darbinieku apmācībām, pie tam iegādāti arī 46 pretizgulējumu matrači, kas ļoti noderēs, ņemot vērā, ka liela daļa klientu ir guloši.

Svētku dienā «Veģos» ciemojās pārstāvji no vairākiem Rotari klubiem, tostarp Magnuss Gustafsons un Rumars Karlsons no Zviedrijas. R. Karlsons atzina, ka ir gandarīts par kluba iesaistīšanos tik lielā projektā, kas ļauj pieredzēt, kā iesaistītās organizācijas pozitīvi ietekmē cita citas darbu.

«Kad iepriekš Irēnas kundze atzina, ka gribētu «Veģos» iekārtot sensoro istabu, šķita — kam gan tāda vajadzīga?! Mūsu valstī situācija ir tāda, ka jādomā, kā cilvēkus paēdināt un elementārākās vajadzības apmierināt, bet šīs lietas jau ir vienu pakāpīti augstāk. Tomēr mēs priecājamies, ka jums tiek kaut kas tāds, kā varbūt citiem nav,» atzina Rīgas Rotari kluba biedre Inese Priedniece.

Šī filiālei «Veģi» nav pirmā sadarbība ar Rotari klubiem — ar to palīdzību iepriekšējos gados jau tapusi mācību virtuve, kā arī klientu un vecāku tikšanās istaba. «Rotari kustība jau vispār ir labdarības kustība, kas cenšas kaut ko labu darīt tiem, kam varbūt dzīvē neklājas tik labi. «Veģu» pansionāts ir vieta, kur šādi cilvēki ir koncentrētā veidā redzami,» Talsu Rotari kluba izvēli par labu iesaistei kopīgajā projektā atklāja tā prezidente Indra Kļaviņa. «Mums ir ļoti patīkami būt šādā lielā bariņā un kaut ko labu paveikt, jo kopā varam izdarīt daudz vairāk,» viņa apliecināja. Talsu klubs iepriekš jau palīdzējis tuvējai Upesgrīvas internātpamatskolas Valgales struktūrvienībai, kurā mācās arī «Veģu» iemītnieki, bet tuvā nākotnē iecerēts atbalstīt Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centru «Brīnumiņš» un caur to — bērnus ar kustību traucējumiem.

