Vecākus pārmaiņas nebaida 19.10.2017

Zanes un Artūra Lašu ģimenē aug dvīņi Gustavs un Elizabete. Abi bērni mācās Kuldīgas Centra vidusskolas 3. klasē, kurā šajā mācību gadā tiek aprobēts jaunais kompetencēs balstītais izglītības modelis. Galvenā pārmaiņa, ko vecāki ir novērojuši, – bērniem vairs neesot jāstaipa smaga skolas soma, kas pilna ar mācību grāmatām. Tās tagad stāv skolā plauktā, un bērni pamatā strādā ar dažādām darba lapām. Stundās daudz tiekot rādīts uz tāfeles un lielā ekrāna. Arī pašiem bērniem ir jāmeklē informācija – nav vairs konkrētajā grāmatā “jāizlasa tas teksts, jāizpilda šis uzdevums, jāatbild uz tiem jautājumiem”, stāsta vecāki.

Pamanīts arī tas, ka dažādos mācību priekšmetos apgūtais saturs tiek integrēts – lasīšanā strādā ar tekstu, ko pēc tam analizē latviešu valodā, arī matemātikā no tā tiek paņemti kaut kādi skaitļi. Vecāki apzinās, ka skolotājam prasa milzu pūles to visu jēgpilni salikt kopā, bet rezultāts, viņuprāt, esot labs. Runājot par līdzšinējo pieeju izglītībā, Zane un Artūrs nav īsti apmierināti ar to, kādi skolēni iznāk no skolām. Viņuprāt, esošā izglītības sistēma audzinot patērētāju sabiedrību, kas izvēlas taisnāko ceļu, vieglāko variantu, bet, tiklīdz jāpaskatās pa labi vai pa kreisi, tā neko vairs nevar. “Protams, daļa skolēnu jau ir gudri un cenšas mācīties arī esošajos apstākļos, taču liela daļa līferē un neko nemāk, un to puzli kopā paši nevar salikt.”

Jaunā mācību satura un pie­ejas aprakstu dvīņu vecāki paši nav pētījuši – ja vēlas kaut ko uzzināt, tad labāk aprunājas ar skolotāju. Viņuprāt, apraksts kalpo tikai kā liela karte, ko izmantot darbā: “Pat ja kaut kas tur nebūs tik labi uzrakstīts, un kļūdas būs vienmēr, tomēr tas lielākais darītājs būs skolotājs, un, kā tas modelis ieviesīsies, būs atkarīgs tikai no skolotāja.”

