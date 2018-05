Vasarsvētku brīnums — altārgleznas atgriešanās baznīcā 25.05.2018

20. maijā, Vasarsvētkos, Talsu luterāņu baznīcā norisinājās īpašs notikums — pēc 142 gadu pārtraukuma dievnamā atgriezās 1823. gadā tapusī Johana Zamuela Benedikta Grunes altārglezna «Kristus svētī bērnus». Draudzei piesaistot finansējumu no projektu programmām un ziedotājiem, izdevies restaurēt augsti novērtēto 19. gadsimta pirmās puses sakrālās glezniecības paraugu.

«Šodien esam liecinieki ievērojamam notikumam, gribas pat teikt — brīnumam,» svētku dievkalpojuma sākumā vērtēja Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, kurš altārgleznu arī iesvētīja.

Nostāsti vēsta, ka par prototipu Kristus tēlam gleznā bijis tolaik kalpojušais mācītājs, vijolnieks un komponista Ludviga van Bēthovena draugs Karls Ferdinands Amenda (1802—1836). Tas, ka baltvācu mākslinieks šo gleznu, kā liecina uzraksts uz tās, veltījis K. F. Amendam, ticamu dara versiju, ka mākslas darbā atveidota arī mācītāja daudziem bērniem svētītā ģimene. Glezna atradusies baznīcas altārī līdz pārbūvei 1876. gadā, pēc kuras tās vietā stājās Drēzdenes mākslinieka Kārļa Gotlība Šēnhera radītā tagadējā altārglezna «Kristus debesbraukšana».

Ilgs bijis gleznas «Kristus svētī bērnus» atgriešanās ceļš. Pagājušā gadsimta 60. gados šis mākslas darbs nogādāts Rundāles pils muzejā, bet 1997. gadā atkal pārvests uz Talsiem, pamazām arī juridiski no jauna kļūstot par draudzes īpašumu. Glezna iemantojusi valsts nozīmes mākslas pieminekļa statusu. Tās atjaunošanu veica jau Mūžībā aizgājušais restaurācijas vecmeistars Jānis Bokmanis, kā arī restauratori Dmitrijs Laščetko un Zane Kēlere. Tā kā diezgan liels laukums no sākotnējā mākslas darba bija neatgriezeniski zudis, to nācās aptuveni rekonstruēt, iztēlojoties, kā gleznojums šai vietā varējis izskatīties vai laukumus noklājot tonāli atbilstoši.

Tagad gandrīz divus reiz divus metrus lielā glezna ir ne vien atjaunota, bet arī atgriezusies baznīcā, tiesa — ne agrākajā vietā, bet tuvu tai, kļūstot par būtisku akcentu līdzās tagadējai altārgleznai. «Kā Liepājas diecēzes bīskapam, man ir liels prieks, ka glezna savā skaistumā ir atgriezusies baznīcā un tai atradusies piemērota vieta. Kad runāju ar draudzes mācītāju Māri Ludviku par to un kad redzēju, cik atjaunotā altārglezna ir liela un spoža, domāju, ka varbūt gleznas viena ar otru konkurēs. Tomēr mācītājs apgalvoja, ka tā nebūs. Turpināju par to domāt. Jo vairāk domāju, jo vairāk man bija jāpiekrīt. Sāku arī ieraudzīt līdzības starp šīm gleznām. Jēzus aicināja bērnus pie Sevis un teica: «Laidiet bērniņus pie Manis!» Debesbraukšanas dienā Jēzus pats piedzīvoja ko līdzīgu, kad Debesu Tēvs Savu Dēlu aicināja pie Sevis, lai apsēstos Viņam blakus,» salīdzināja H. M. Jensons.

Viņš arī vērsa uzmanību uz to, ka abās gleznās Kristus svētī cilvēkus — vienā bērnus, bet otrā Savus mācekļus. «Mums visiem jābūt ar gleznā redzamo bērnu attieksmi, kas grib nākt pie Jēzus, neskatoties uz to, ko par mums saka apkārtējie. Šī glezna arī atgādina vecākiem vest bērnus pie Jēzus. Lai šī glezna sniedz draudzei un katram baznīcas apmeklētājam prieku un ļauj piedzīvot kaut ko no tā, ko Jēzus toreiz darīja katram bērnam, — Viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas un tos svētīja,» vēlēja bīskaps.

Latvijas 100. jubilejas gadā baznīcā pastāvīgu vietu atradis arī Latvijas karogs, kurš nu atrodas virs 1937. gada 7. novembrī atklātās un iesvētītās piemiņas plāksnes Latvijas atbrīvošanas un pasaules karā kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem Talsu luterāņu draudzes dēliem.

