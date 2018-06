Vasaras galvaspilsētā Rojā tūrisma sezona oficiāli atklāta 02.06.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

25. un 26. maijā ar plašu programmu tika atzīmēti Rojas novada svētki. Ieilgušajā karstuma periodā jūras tuvums ir ārkārtīgi vilinošs, piejūras spirgtais vējš šķiet sevišķi patīkams, tāpēc nepārsteidz, ka rojenieki nekaunas Roju dēvēt par vasaras galvaspilsētu.

No vairāk nekā 20 svētku programmas aktivitātēm «Talsu Vēstis» klātienē baudīja vien dažas, bet iespaids bija pietiekams un pārliecinošs. Kā citādi, ja mums šis notikums sākās ar svētku gājienu, kurā kājām un dažādiem braucamajiem atraktīvi devās mazi un lieli Rojas novada ļaudis! Gājienu arī no malas vēroja ļoti daudz cilvēku, kuri pamazām pievienojās virzībai uz Rojas kultūras centru, kur notika svētku atklāšana.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa jau pirms svētkiem bija pamanījusi, ka novadnieki kopj savu māju apkārtni, pļauj zāli un sakārto pagalmus tā, lai nebūtu kauns plaši atvērt vārtus daudzajiem viesiem, kas vasarā meklē veldzi pie jūras. «Šī ir tā diena, kad oficiāli paziņojam, ka Rojas novadā ir sākusies tūrisma sezona,» viņa apliecināja. Tas gan nenozīmējot, ka iepriekš rojenieki gulējuši ziemas miegā. Gluži pretēji — par to, ka paveikts daudz darba, liecina fakts, ka iecerēts siltināt septiņas daudzdzīvokļu mājas, šonedēļ sākšoties Latvijas simtgadei veltītās brīvdabas estrādes būvniecība, noslēgumam tuvojoties Kaltenes kluba rekonstrukcija, tiekot atjaunots ceļš, kas vedīs uz jūru Melnsilā, nemaz nerunājot par jau paveiktajiem darbiem.

Ne jau tikai pašvaldība, arī Rojas novada ļaudis turpina būt radoši un darbīgi. Tikai viens piemērs — kā ik gadu, arī šoreiz uz Rojas dienām jaunu romānu «Vieta, kur sirds silst» uzrakstījusi Dzintra Žuravska, un tā atvēršana bija viens no pieturpunktiem Rojas novada svētku programmā.

Svētku izjūtu pilnīgāku darīja karogi. Vietējā mērogā skaists bija mirklis, kad sirmie zvejnieki mastā pacēla Rojas novada karogu, bet valsts simtgades izjūtu raisīja Latvijas karogs četru tautastērpos ģērbtu meiteņu rokās. Pie tam — tas nebija vis veikalā pirkts, bet gan divu gadu garumā austs Rojas jūras zvejniecības muzejā.

«Vēl pirms nieka diviem gadiem aktuāls bija jautājums, ko tad mēs varam dāvāt mūsu Latvijai. Skaidrs bija viens — šai dāvanai jābūt paliekošai un ar ieguldītu cilvēka mīlestības pievienotās vērtības nodokli. Dzima Daces Brokas ideja, ka Rojas muzeja stellēs jāauž Latvijas karogs. Ideja bija skaista, tā mūs fascinēja, bet arī ļoti biedēja, jo — ko nozīmē aust karogu muzeja stellēs? To, ka stellēm jābūt ļoti labā darba kārtībā, kā arī jābūt cilvēkam, kurš ļoti labi pieprot aušanas prasmes. Bet laikam jau ir tā — ja ir sapnis un svēta ideja, tad zvaigznes kaut kā sakārtojas pareizajā pozīcijā un ideju var īstenot,» atskatoties uz piedzīvoto, vērtēja muzeja vadītāja Inese Indriksone.

Tieši pirms diviem gadiem

Rojas novada svētkos muzeja stellēs karogā pirmo diegu ieauda E. Kārkliņa un trīs goda zvejnieki. Nu, divus gadus vēlāk, karogs ir gatavs, bet tā aušanā piedalījušies teju 800 ļaužu — novadnieku un viesu. «Droši varam apgalvot, ka šī karoga aušanas procesā esam skaisti sadevušies rokās un ar labām domām apvijuši mūsu Latviju,» priecājās I. Indriksone. Turpmāk karogs rotāšot visus novada svētkus, bet ikdienā tiks glabāts muzejā, lai arī nākamās paaudzes to varētu uzlūkot kā rojenieku mīlestības apliecinājumu Latvijai. «Sava mazā Latvija ir jāmīl, ir jāgodā. Mēs esam ļoti maza tauta, bet mums ir pašiem sava zeme, sava valsts, un mums vienmēr virs galvas plīvos Latvijas karogs,» sacīja muzeja vadītāja. Īpašu pateicību karoga tapšanā viņa izteica Rojas vidusskolas bijušajai skolotājai Ērikai Gūtmanei un muzeja krājuma glabātājai Gundegai Balodei.

Tradicionāla Rojas novada svētku sastāvdaļa ir arī jaundzimušo novadnieku godināšana. Kopš iepriekšējiem svētkiem pasaulē nākuši 15 jauni Rojas novada iedzīvotāji (salīdzinājumam — vēl pirms dažiem gadiem suminātas 34 ģimenes), un īpašu prieku novada domes priekšsēdētāja izteica par to, ka pēc piecu gadu pārtraukuma Rojas novada iedzīvotāju pulku kuplinājis arī viens Jānis.

Tagad Rojas novadā priekšā vasara ar tādiem notikumiem kā Zvejnieksvētki, Rojas kinobrīvdienas, mākslas laboratorija «Roja Art Lab», simtgades zaļumballe Valgalciemā, Kaltenes bibliotēkas atklāšana pēc renovācijas, Senās uguns nakts un fonda «1836» pārgājiena noslēgums. Ne velti Rudes pirmsskolas izglītības iestādes «Saulespuķe» bērni savā priekšnesumā sacīja: «Mēs zinām, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, bet vasarā Roja ir mūsu galvaspilsēta.»

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Roja

Komentāri