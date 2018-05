«Varu apliecināt, ka bibliotēka ir gatava darīt jebko!» 25.04.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Šodien Latvijā sākas Bibliotēku nedēļa ar moto «Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība». Sarunā ar Īves bibliotēkas vadītāju Guntru Grīnbergu gan dzirdēju ieskanamies bažas par to, ka, nenovērtējot bibliotēku lomu lauku apvidos, pārmaiņas var būt arī nelabvēlīgas. Nav noslēpums, ka lauku bibliotēkās, tostarp Īves pagasta Tiņģerē, šīs iestādes funkciju plašums krietni pārsniedz šauro priekšstatu par bibliotēku kā vietu, kur var saņemt grāmatas, kuras vēlies izlasīt.

Guntra atsaucas uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par to, ka Limbažu novada pagastos tiek veikta optimizācija, tostarp samazinot pagasta bibliotēku darba laiku (ceturtdienās, piektdienās un nedēļas nogalēs iestādei esot slēgtai), lai ietaupītu līdzekļus uz bibliotekāru slodzes samazinājuma. Kamēr vieniem, iespējams, šāda ziņa paslīd garām nepamanīta, lauku bibliotekāri uz to skatās no savu iestāžu apmeklētāju viedokļa. «Tiņģeres situācijā tādas pārmaiņas cilvēkiem ļoti daudz atņemtu. Ir cilvēki, kuri strādā, ir bērni, kuri Tiņģerē atgriežas tikai vakarpusē, un viņiem pirmais gājiens ir uz bibliotēku, lai paliktu te līdz sešiem un pat vēl kādu mirkli ilgāk. Sestdienās jau vispār bibliotēka ir kā skudru pūznis!» salīdzina G. Grīnberga.

Tas, ko viņa stāsta par bērnu aktivitātēm bibliotēkā, silda un sajūsmina. Desmit līdz 12 bērni, 1.—5. klašu skolēni, kuri ir aktīvie bibliotēkas apmeklētāji, še atraduši gluži vai brīvā laika pavadīšanas centru. Viena lieta ir, ka viņi bibliotēkā ierodas krāsot Guntras izdrukātos attēlus, cita — ka bērni te skaļi lasa dzejoļus un stāstus, un pat lielākais dauzoņa tad ievelk elpu, lai parādītu, ka patiesībā viņā slēpjas liels talants. «Jā, bērniem gribēsies arī aizskriet uz parku un izdauzīties. Viņi jau skolā ir nosēdējušies, tāpēc nemaz nevajadzētu vēl te stundu sēdēt un klausīties, kā viena tante kaut ko lasa priekšā,» spriež bibliotēkas vadītāja.

Pavisam iepriecinoši šķiet tas, ka mazie tiņģernieki no laba prāta bibliotēkā spēlē arī lomu spēles, kurās viens atveido Guntru, cits — lasītāju. «Bērni sastāda arī programmas — ir koncerti ar dziesmām, dejām un dzejolīti pa vidu, kas ir jāsameklē dzejoļu grāmatā… Šīs lomu spēles izaugušas par to, ka šobrīd Baiba (māksliniece Baiba Kalna — E. L.) tiešām māca bērniem ludziņu, ko viņi rādīs Mātes dienā! Tas aizgājis jau pavisam nopietnā virzienā,» priecājas G. Grīnberga.

Vecākiem bērniem ir citas intereses, bet viņi bibliotēku apmeklējot sestdienās, kad bauda savstarpējo komunikāciju un kopā skatās videoklipus vietnē YouTube.

«Vai tu vari man palīdzēt?»

«Nagles kundze (Talsu Galvenās bibliotēkas vadītāja Vija Nagle — E. L.) ir mūs, bibliotekārus, padarījusi par vienu lielu ģimeni! Mēs visi esam pēc sejas un pēc vārda pazīstami, jo lielākā daļa no mums strādā jau ilgus gadus, bet arī jaunos kolēģus iepazīstam. Šobrīd Lubē darbu sākusi jauna meitene, un varu teikt, ka viņa ir ļoti laba kolēģe ar lielu vēlmi strādāt un sadarboties!» vērtē G. Grīnberga.

Ieminos, ka droši vien jau bibliotekāriem, tāpat kā citu profesiju pārstāvjiem, ir kādas kopīgas iezīmes, un Guntra mani pārsteidz, kā pirmo nosaucot vēlmi palīdzēt cilvēkam. «Ja Bibliotēku nedēļas moto šogad ir «Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība», tad varu apliecināt, ka bibliotēka ir gatava darīt jebko!» viņa apgalvo. Ne jau velti Tiņģerē cilvēki visdažādākajos jautājumos vēršoties tieši bibliotēkā: «Vai tu man vari palīdzēt…?» Jā, bibliotekāram nākoties savā ziņā interesēties par lietām, par kurām interesējas bibliotēkas lasītāji! Vienam vajag izdrukāt konta izrakstu, citam — samaksāt rēķinu, izdrukāt krāsu kodu shēmu krustdūrienā izšujamajai gleznai vai sarunāt jaunu lugu amatierteātra kolektīva vajadzībām. «Ja kādam ienāk prātā sākt domāt, vai Tiņģerē bibliotēku vajag vai nevajag, tad, lai viņš man piedod, bet neko daudz no dzīves viņš nesaprot!» sarunā iestarpina amatierteātra «Īve» režisore Vilma Brūna, uz mirkli iegriezusies bibliotēkā.

Lai varētu palīdzēt lasītājiem, bibliotekāri ir mācījušies, kā aizpildīt deklarācijas. Galvenā bibliotēka cenšoties uztaustīt, kas kolēģiem varētu būt noderīgs, un uzaicinot lektorus par vajadzīgajām tēmām. «Cilvēks nāk šurp ar domu, ka te viņam spēs palīdzēt, tāpēc tev ir jāspēj!» uzskata G. Grīnberga.

Pēdējo gadu laikā pieaugusi summa, ko bibliotēka iekasē par kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumiem, tātad arī tie aktualitāti nav zaudējuši. Jauna iezīme — Īves pagastā palielinājies romu tautības ģimeņu skaits. «Viņi ir arī bibliotēkā, un dažam divdesmitgadniekam jāpalīdz iemācīties lasīt un rakstīt. Ja šāda palīdzība ir vajadzīga, es to sniedzu.» saka bibliotēkas vadītāja. Jā, gadoties arī, ka cilvēks atnāk un neslēpj — vienkārši vajagot no sevis ko būtisku norunāt nost.

Protams, bibliotekārus vieno arī pieķeršanās grāmatām kā vērtībai. «Man vēl šodien viena kundze teica: «Tu jau laikam visas tās grāmatas izlasi!» Bet tas fiziski nav iespējams, lai gan ir ļoti daudz grāmatu, kuras gribētos izlasīt,» nopūšas Guntra.

Abonējot preses izdevumus, viņa patur prātā lasītāju intereses, pat ja tendences pašu nesajūsmina — gribētos, kaut varētu atļauties abonēt vairāk vēsturisko žurnālu un samazināt dzelteno presi, tomēr šie izdevumi allaž esot pieprasīti. Tai pašā laikā bibliotēkā neesot neviena žurnāla bērniem, jo pēc tiem nav pieprasījuma, lai gan, ja nebūtu tik ļoti jātaupa, varētu taču sākt ar žurnālu abonēšanu un tad censties pieradināt bērnus pie to lasīšanas! Bet arī, iegādājoties «Bērnu žūrijas» grāmatu komplektus, nākoties sevī uzveikt dilemmu — vecākajā grupā varbūt būs tikai viens lasītājs, viņa dēļ grāmata ir nopirkta, bet pieaugušajiem lasāmvielas pietrūkst…

Bibliotēkai jārosina lasīt

45 procenti no deklarētajiem iedzīvotājiem ir reģistrēti bibliotēkas lietotāji, bet ir arī cilvēki, kuri Īves pagastā uzturas, piemēram, vasarās, un tad izmanto bibliotēkas pakalpojumus, kaut arī ir deklarēti citur. Lai gan agrāk tendences bijušas citādākas, jau divus gadus lasītāju skaits nemazinās.

Kopš Talsu novadā pieejams grāmatu elektroniskais katalogs, palielinājies to iespieddarbu skaits, ko Īves pagasta lasītāji saņem no citām bibliotēkām. Tiņģernieki dūšīgi mācoties augstskolās, tāpēc regulāri rodoties nepieciešamība pēc specifiskas mācību literatūras. «Es šiem cilvēkiem esmu pateikusi — vienalga, kādu grāmatu viņiem vajag, viņi to saņems šeit! Tā grāmata var būt Ķūļciema bibliotēkā, bet no turienes grāmata tiks nogādāta uz Talsiem, un tālākais ir manā ziņā, kā cilvēks to saņems Tiņģerē,» apliecina Guntra.

«Grāmatas maksā arvien dārgāk… No otras puses, ir pašvaldības budžets, un rocība ir tāda, kāda tā ir. Grāmatām atvēlētais skaitlis arvien samazinās. Labi, ka ir kaimiņu bibliotēkas Valdemārpilī un Lubē, ar kurām tiešām milzīgos daudzumos apmaināmies grāmatām, citādi ir brīži, kad saproti, ka tev lielajiem lasītājiem nav, ko piedāvāt.

Lasītāju klubiņš ir iespēja pastāstīt par jaunajām grāmatām plašāk un rosināt lasīt. Bibliotēkai jābūt tai vietai, kas rosina cilvēkus lasīt, pie tam — izvēlēties arī, piemēram, kultūrvēsturiskas vai izglītojošas grāmatas. Lubu literatūru jau pats ieraudzīs, paņems un izlasīs! Savu misiju saskatu tajā, ka iesaku paņemt un paskatīties arī citādākas grāmatas. «Tajā noteikti ir kaut kas tev piemērots,» iesaku. Reizēm izdodas ieinteresēt, un es jau arī zinu savus lasītājus un viņu intereses. Vienam varu piedāvāt vēsturi, citam tuvāka reliģiska literatūra, psiholoģija vai citas lietas, bet cenšos cilvēka garīgo apvārsni mazlietiņ paplašināt, lai viņš būtu ieguvējs,» saka G. Grīnberga.

Šī paša iemesla dēļ bibliotēka divreiz gadā — pavasarī un Tiņģeres dienās vasarā — rīko tikšanos ar kādu literātu. Tiesa gan — pasākumiem Īves bibliotēkas budžetā gadā atvēlēti… 45 eiro. «Nevienam autoram es par tādu summu pat ieminēties nevaru, lai nekļūtu smieklīga viņu acīs!» neslēpj bibliotēkas vadītāja. Laime, ka šādos gadījumos palīdz atsaucīgi cilvēki, kuri, saredzot šādu pasākumu vērtību lasītāju acīs, palīdz situāciju risināt. Pagājušajā ceturtdienā, kad tikāmies, pie tiņģerniekiem bija ieradies rakstnieks un publicists Vilis Seleckis, daļai klātesošo pazīstams vēl no laika, kad bija Valdemārpils vidusskolas direktors.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri