Vārddošana Latvijas simtgadei un mūžībai 20.10.2018

Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja teritorijā turpinās Latvijas valsts simtgadei veltīta vides mākslas objekta «99+1=100» izveide.

Muzeja saimnieka tēlnieka Ojāra Feldberga iecere guvusi sabiedrības atsaucību, un Briņķu kalna virsotnē novietotais akmens milzis kopš 18. septembra kļuvis par labo domu un cerību glabātāju. Todien sākās akcija «Vārddošana», ko turpinās līdz 18. novembrim. Visdažādāko darbības jomu un paaudžu dalībnieki dod vārdu pašu izraudzītajiem, tēlnieka sagatavotajiem akmeņiem un ar metāla trosītes palīdzību tos iestiprina 15 tonnu smagā akmens virsmā iekaltajos simt padziļinājumos. Katram tas ir dziļi intīms un vienlaikus pārlaicīgs uzdevums, tāpēc ik vārds, domās iekausēts pašu zemes laukakmenī, ir rūpīgi izsvērts. Viens simtgades objektā atstāj sava bērna vārdu, cits koncentrējas uz visu, kas saistās ar tēvzemes un dzimtas piederības izjūtu — cik cilvēku, tik atšķirīgu vēstījumu. Mākslas muzeja darbiniece Laura Miglone katru no 100 iedotajiem vārdiem būs dokumentējusi, un šis protokols jau tagad ir interesanta mūsu laika liecība.

Fotožurnālists Dainis Kārkluvalks savam izvēlētajam akmenim deva vārdu «Talsu Vēstis». Tāpēc, ka mūsu publicisti kopš Atmodas, kad tēlnieks iegādājās īpašumu Pedvālē, ir bijuši soli solī no viņa pirmajām dienām šajā padomju gados izdemolētajā un novārtā pamestajā teritorijā. Esam piedzīvojuši un publikācijās liecinājuši saviem lasītājiem par apbrīnojamu neatlaidību, radošai personībai no vīzijas, drosmīga sapņa par brīvdabas mākslas parku to īstenot. Pedvāles laiks ir arī mūsu laikrakstam būtisks laiks — tajā bijis tik daudz cerību, ticības un vilšanās sāpīgās pieredzes. Pateicoties notikumiem Pedvāles mākslas telpā, «Talsu Vēstis» ir dokumentējušas brīvvalsts vēstures posmu, objektīvu vēstījumu par mūsu valsts laiku, par ko tēlnieks ar mākslas līdzekļiem publiski stāsta dabas telpā.

