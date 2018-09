Varbūt tas ir svarīgākais, ko esam dzīvē paveikuši 19.09.2018

Pirms 30 gadiem Latvijā ierasto dzīves ikdienu spēji pārtrauca Trešās Atmodas trauksmainie notikumi, kas 1988. gada rudenī, 8. un 9. oktobrī, rezultējās ar Tautas frontes dibināšanu Rīgā. Arī Talsos Atmoda pamazām sāka uzņemt apgriezienus, un 25. augustā neliela domubiedru grupa notāres Martas Matules dzīvoklī sāka organizēties Tautas frontes rindās.

Tiesa, arī pirms tam bija sastopami atsevišķi brīvdomātāji dažādos līmeņos, darbojās LNNK aktīvisti, «Helsinki 86» pārstāvji, taču to oficiālā prese centās noklusēt, tāpēc par viņiem publiskajā telpā nekas nebija dzirdams. Vietējā sabiedrība par viņiem uzzināja tikai pēc Tautas frontes 1. kongresa. Par notikumiem, kas Talsos norisa vēl pirms Tautas frontes oficiālas nodibināšanas atmiņās dalās toreizējais Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Talsu rajona nodaļas padomes prezidija priekšsēdētāja vietnieks Agris Bērziņš un mākslinieks Andris Vītols, kuri bija pirmo tautfrontiešu vidū. Viņus iztaujāja Eduards Juhņevičs un Guntars Tenne.

E. J.: — Varbūt sākumā atcerēsieties pirmo sapulci pie Martas Matules un tam sekojošo «komjauniešu pasākumu»?

A. V.: — Pirmā sapulce tiešām notika pie Martas Matules. Liekas, ka mani uz to uzaicināja Andis Lagzdiņš.

A. V.: — Kā jau sacīju iepriekš, mēs viņu tolaik nepazinām. Bijām pat izbrīnīti — kāpēc tas notiek pie viņas, jo mēs jau pirms tam diezgan aktīvi darbojāmies. Iespējams, ka tādēļ, lai viss būtu labi pārredzams, zinātu, ko kurš runā utt. Pie Matules notika tikai pirmā oficiālā tikšanās, kad nodibinājām LTF Talsu atbalsta grupu. Tolaik tādas organizēja visā Latvijā, arī tuvākie rajoni sāka veidot LTF nodaļas, taču mums tādas vēl nebija. Ja nemaldos, tur bija kādi 18 vai 20 cilvēki.

A. B.: — Es atceros, ka tur darbojās Zigurds Kalmanis, Pēteris Simsons, Māris Dzelzs, Jānis Metuzāls u. c.

A. V.: — Pie Matules ieradās arī komjaunatnes sekretāri, piemēram, Leonīds Kublinskis.

E. J.: — Tas, manuprāt, liekas apšaubāmi, ka uz turieni sūtīja partijas pārstāvjus. Neviens cits neko tādu nav minējis.

A. V.: — Katrā ziņā tur piedalījās partijas funkcionāri, lai dzirdētu un redzētu, kas notiek. Mēs jau nevienu projām nedzinām.

E. J.: — Tie acīmredzot bija izlūki, jo partijas funkcionāri, ar kuriem mēs saskārāmies, strādājot laikrakstā, neko īsti nesaprata un nedarīja. Viņi nekur iekšā nelīda. Tur «kašājās» ideālkomunisti.

A. V.: — Sevišķi daudz toreiz pie Matules nediskutējām. Galvenais bija pats LTF Talsu grupas nodibināšanas fakts, savstarpēja sapazīšanās un vienošanās par nākamo tikšanās vietu.

E. J.: — Kā zināms, tā notika septembra vidū Remontu celtniecības pārvaldes (RCP) zālē diezgan konfidenciālos apstākļos. Presē par to neko nerakstīja.

A. V.: — Bet tā bija ļoti labi apmeklēta. Nepateikšu, vai šī sapulce bija tā vai cita, bet 1989. gadā es sakarā ar to no Jaunmokām atnācu dzīvot uz Talsiem. LTF izjauca manu iepriekšējo darbu desmit gadu garumā, lieliski iestrādātu vietu ar labu algu, jo tolaik, kad sāka veidoties kooperatīvi, tie, kas palika manā vietā, varēja kļūt par miljonāriem. Bet es atnācu uz Talsiem 1989. gada vasarā bez nekā. Cik atceros, tajā sapulcē pārvēlēja pilsētas galvu, un šo amatu piedāvāja man. Katrā no šīm sapulcēm pārrunāja ļoti daudz jautājumu.

A. B.: — Es neko konkrētu par šo sapulci RCP neatceros.

E. J.: — Kamparkalna aizstāvības akcija, lai tas nepārvērstos par grants karjeru, notika 17. septembrī. Tu, Agri, biji tās galvenais organizators?

A. B.: — Es nebiju galvenais organizators, bet pēc tālaika likumdošanas visas demonstrācijas un gājieni bija iepriekš jāpiesaka. Man likās, ka vislabāk būtu to pieteikt kā Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības rīkotu akciju. Uzrakstījām iesniegumu Laurim Kārkliņam (izpildkomitejas priekšsēdētājam — red.), ka mēs vēlamies rīkot šādu pasākumu. Tas tūlīt tika akceptēts, un tālāk jau notika organizatoriskais darbs, kur piedalījās daudzi. To iesniegumu parakstīju es kā Dabas aizsardzības biedrības rajona priekšnieka vietnieks. Protams, ka bija zināms uztraukums — no partijas komitejas un citām organizācijām nāca dažādi cilvēki, kuri vēlējās zināt, kas tur īsti notiks. Acīmredzot patiešām baidījās, jo šī demonstrācija no tiesas izvērtās milzīga.

A. V.: — Mums vajadzēja izveidot sakarus, un mēs tos noorganizējām caur vietējo sakaru mezglu, kur visu diennakti notika dežūras. Pie lodziņa varēja saņemt nepieciešamos dokumentus un visu citu. Tas bija ļoti labs punkts. Vienu daļu materiālu es nodevu Talsu muzejam ar visu Kamparkalna akcijas zīmogu.

A. B.: — Tur bija milzums papīra lukturīšu…

A. V.: — Radās ideja par sešstūru krāsaina papīra lukturīšiem ar kartona pamatni un svecīti. Tādus izgatavojām simtiem.

A. B.: — Jānis Vasiļevskis to visu ir uzfilmējis. Pirms desmit gadiem to rādīja, kā no Villu kalna izskatās viss šis gājiens. Bija stingri noteikts — kas par ko runās un cik ilgi, taču daži šo norunu pārkāpa. Mani dažādi centās ietekmēt par iespējamajām sekām, tomēr nekādu seku man kā atbildīgajam nebija, pat neraugoties uz to, ka akcijas laikā sadedzināja izbāzeni. To bija noorganizējuši radikālāk noskaņoti akcijas dalībnieki.

E. J.: — Tur tika nodedzināts stagnāts (laiku pārdzīvojis komunists — red.).

A. B.: — Citi teica: aha, jūs laikam domājat dedzināt komunistus!

A. V.: — Sākotnēji nekas tāds nebija paredzēts, pasākuma secība jau bija noteikta. Un tad pēkšņi parādās liela izmēra salmu lelle. Kāds to bija uzmeistarojis.

A. B.: — Gājienā plīvoja vairāki sarkanbaltsarkanie karogi. Ar tādu gāja Imants Dambergs un vēl daži citi. Pieslēdzās arī «Helsinki 86»…

A. V.: — Ierindā gāja pa četriem vai pieciem. Pirmie jau bija nonākuši Villās, kad pēdējie tikko izgāja no Talsiem. Cilvēku sanāca pilns karjers.

A. B.: — Tur bija sapulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku. Daudzi bija sabraukuši no lauku ciemiem. Cilvēki ļoti gribēja izteikties.

E. J.: — Gājiens sākās 20.00 no Talsu sporta nama. Savukārt mītiņš bija paredzēts no 21.00 līdz 22.30.

A. B.: — Patiesībā gan krietni ilgāk. Mēs gribējām, lai viss pasākums notiek tumsiņā.

E. J.: — Akcijā aicināja piedalīties Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības biedrus, komjaunatnes pirmorganizācijas biedrus, Tautas frontes atbalstītājus un visus, kuriem rūp mūsu novada dabas bagātības.

A. B.: — Piedalījās arī komjaunatnes 2. sekretārs Andis Lagzdiņš, kurš bija gatavs darīt gandrīz visu. Ar viņa gādību un komjaunatnes komitejas volgām aktīvistus nogādāja uz pasākumu sporta namā, kuru viņš organizēja. Turklāt bija vēl viena lieta, par kuru nekas presē neparādījās. Mēs uzzinājām, ka Talsos paredzēts uzcelt Ļeņina pieminekli. Tas notika tajā pašā 1988. gadā.

E. J.: — To pieminekli «noēda» ideālkomunisti.

A. B.: — Tam bija paredzēti miljoni, ko iedalīja centralizēti no budžeta. Sazinājos ar Lauri Kārkliņu, lai izlemtu, ko darīt. Bija nepieciešams iesniegums, ko parakstīja pilsētas mākslinieks, Indra kā arhitekte, Andis kā komjaunietis un es kā Dabas aizsardzības biedrības pārstāvis. Mēs četratā to iesniedzām, un tad to izņēma no budžeta un neko neuzcēla.

A. V.: — Mums Talsos bija pats ekselentākais Ļeņina piemineklītis visā Latvijā, kuram pakausī bija caurums, kur kādu laiku dzīvoja zvirbulis. Tas atradās pie tagadējās Kristīgās skolas. Mēs tur dažreiz iedzērām vīniņu. Nabaga Iļjičam, lai neapkristu, bija apsieta kaprona zeķe. Tas bija pavisam neliela izmēra krūšutēls.

A. B.: — Uz fundamenta atradās tikai galviņa. Talsi bija vienīgā rajona pilsēta, kurai nebija kārtīga Ļeņina pieminekļa.

A. V.: — To vienubrīd aizvāca uz muzeju, lai caurumu aiztaisītu. Iedomājieties, kas tur iznāktu par skaistu stāstu — Ļeņina galvā dzīvo zvirbulis!

A. B.: — Mēs Kamparkalnā noorganizējām lielu talku, kur piedalījās arī rajona vadība. Pēc talkas mums izdevās panākt, ka ar rajona padomes lēmumu paplašināja dabas pauguraines teritoriju, iekļaujot tajā vairākus meža kvartālus, lai nākotnē nebūtu iespējams izplest karjeru meža teritorijas virzienā.

A. V.: — Atradās daži trakie, kas jau toreiz atļāvās pacelt sarkanbaltsarkano karogu. Atceros, ka uz talku bija atbraucis rajona izpildes komitejas priekšsēdētājs Kārkliņš ar pāris biedriem, lāpstām un motorzāģiem. Kad Andis kā komjaunatnes sekretārs izritināja karogu, Kārkliņš pirmajā brīdī nezināja, ko iesākt, — smaidīt, smieties, iet zem tā vai ne. Bet visi gāja, un viņš soļoja līdzi.

E. J.: — Cik atceros, 1988. gada 29. septembrī sarkanbaltsarkano karogu atzina Augstākā Padomē Gorbunova vadībā, un 7. oktobra Tautas manifestācijā jau bija karogu jūra.

A. V.: — Pēc tam tā jau bija parasta ikdienas lieta.

E. J.: — Mēs to nopublicējām «Padomju Karogā», pirms tas tika oficiāli atzīts.

G. T.: — Kur Talsos 1988. gadā pirmoreiz pacēla sarkanbaltsarkano karogu?

A. V.: — Tautas nama tornītī. Es tolaik vēl strādāju Jaunmoku pilī, kad mēs Tukuma galdniecībā izēvelējām karoga kātu un to uzmeistarojām uz tornīša, kur karogu svinīgi pacēla. Tas toreiz bija liels pasākums.

E. J.: — Šajā pasākumā piedalījās ap 4000 cilvēku.

A. V.: — Es 18. novembrī kāpu baznīcas tornī zvanīt, bet, izrādās, ka neviens to pat lāga nebija dzirdējis. Man pašam gan ausis tik tikko izturēja.

E. J.: — Vai jūs piedalījāties sanāksmē, kur izvirzīja delegātus Latvijas Tautas frontes 1. kongresam?

A. B.: — Jā, es piedalījos. Tur notika balsošana, bet nekādu strīdu vai plēšanos nebija.

A. V.: — Droši vien es arī piedalījos.

E. J.: — Uz kongresu acīmredzot pārsvarā aizbrauca tie, kuriem nebija nekādu īpašu amatu.

A. V.: — Tieši tā arī bija.

A. B.:— Šo sanāksmi es atceros. Tur skaitīja balsis delegātiem, kuriem bija jābrauc uz Rīgu, uz Tautas frontes kongresu. Cik Talsiem delegātu bija paredzēts, tik arī aizbrauca.

E. J.: — Starp tiem bija arī Mārtiņš Valters, kurš kongresā «nodeva uguņus».

A. V.: — Jā, Mārtiņš izcēlās jau sanāksmē RCP klubā. Viņš ļoti labi runāja, ko uzreiz daudzi ievēroja. Līdz tam viņš nekur nebija izpaudies, bet, sajutis savu varēšanu, veica visas tās vēstuļu, petīciju un rezolūciju rakstīšanas, kur lielākie strīdi radās par formulējumiem, jo mums tolaik nebija pieredzes, no kura gala sākt un kā to labāk izteikt, lai viss būtu politiski pareizi un netiktu «piegrieztas skrūves».

A. B.: — Pēteris Simsons kā jurists šajā ziņā bija saprātīgāks un spēja visu formulēt loģiskāk un koncentrētāk. Parādījās vēl citi cilvēki, kuri daudz palīdzēja. Piemēram, Sandris Veidols, Jānis Freibergs un vēl daži.

E. J.: — Vai atceraties, kas notika pēc Tautas frontes kongresa?

A. V.: — Notika daudzas lietas, bet konkrēti nevaru pateikt.

E. J.: — 1989. gada 31. maijā tika publicēts LTF paziņojums, ka tās mērķis ir Latvijas valstiskā neatkarība.

A. B.: — To es atceros. Tas, manuprāt, bija pilnīgi loģisks lēmums, kas patiesībā varēja nākt jau agrāk.

E. J.: — Jā, jo Tautas frontes 1. kongresā vēl runāja par Latviju PSRS sastāvā.

A. B.: — Es domāju, ka lielai daļai jau pirms šī paziņojuma bija skaidrs, ka mēs virzāmies uz pilnīgu neatkarību, ko parādīja arī reāli darbi.

E. J.: — Bet liela daļa ideālkomunistu uz to negāja. Tā lielā inteliģences masa, kas atbalstīja Tautas fronti un bija audzināta padomju garā, joprojām šaubījās. Viņi vēl aizvien ticēja sociālisma reformām.

A. B.: — Arī mani, Valteru, Veideli un dažus citus 1989. gadā Ināra Samīte centās pierunāt stāties partijā.

E. J.: — Vai atceraties, kas jūsu dzīvē mainījās pēc 31. maija?

A. B.: — Nekas nemainījās. Es par neatkarību biju jau pirms tam, un šis paziņojums, manuprāt, nāca pat nedaudz par vēlu. Apstākļi bija pilnībā nobrieduši šos mērķus izvirzīt oficiāli. Katrā ziņā tas mani nekādi neietekmēja. Vienkārši oficiāli tika formulēts mērķis.

E. J.: — Raugoties uz šiem pagātnes notikumiem — ko vēlējāmies sasniegt toreiz un ko esam sasnieguši šodien?

A. B.: — Man liekas, ka mums bija divi galvenie mērķi — valsts neatkarības atgūšana un pastāvošās boļševistiskās iekārtas sagraušana. Tas viss, protams, ir savstarpēji saistīts. Abi šie mērķi ir pilnībā izpildīti, valsts attīstās normāli. Dabiski, ka gribētos, lai nebūtu tik daudz kļūdiņu, biju domājis, ka Vakareiropas līmeni mēs sasniegsim nedaudz ātrāk. Process notiek lēnāk, taču gan Polijā, gan Lietuvā, Igaunijā vai Slovākijā tas noris līdzīgi, jo vieni nevaram izlekt ārpus vispārējā procesa. Es būtībā jūtos laimīgs, ka šie mērķi ir sasniegti. Jūtos šeit brīvs cilvēks brīvā zemē un varu runāt par valdībām un partijām, ko vien vēlos. Man par to nekas nedraud. Es pats, cik spēju, varu sev nopelnīt, no kā atkarīga mana materiālā labklājība. Esmu apmierināts gan ar to, ko sasniedzām, gan ar tagadējo dzīvi.

A. V.: — Es teiktu, ka mūsu paaudze ir paveikusi lielu darbu, un tas varbūt ir svarīgākais, ko esmu mūžā paveicis.

A. B.: — Kaut vai mazs zobratiņš vai skrūvīte tajā procesā, bet tomēr.

A. V.: — Šobrīd ir dzirdams ārkārtīgi daudz negāciju un nepatikas, bet tās ir mūsu pašu kļūdas. Neviens tās šeit neieviesa, neizveidoja. Šīs muļķīgās runas — slikta valdība, tāda un šitāda, bet mēs to paši izveidojām. Mani visvairāk kaitina šī nostāja. Vai tu pats esi visu padarījis? Vienmēr visiem gribas ātri un skaisti dzīvot. Protams, nav bijis viegli, bet es nevaru sūdzēties, dzīve man ir bijusi ļoti interesanta un skaista. Kur tikai neesmu bijis, ko tikai neesmu darījis, turklāt strādāju vēl aizvien, cik varu, un strādāšu. Šad un tad atskan šie muļķīgie jautājumi — kā jūs bijāt domājis? Kā vispār drīkst uzdot tādu jautājumu! Tas ir tik trafareti un savā ziņā stulbi. Šīs ir ļoti būtiskas lietas. Labi, ka mēs šos brīžus esam piedzīvojuši.

A. B.: — Tās liekas vienas no dzīvē svarīgākajām lietām, kurās iznāca reāli piedalīties un tās īstenot.

A. V.: — Nevienu brīdi es nerīkotos citādāk. Jo, ja tu kaut ko dari, tu arī kļūdies. Tā arī šobrīd notiek ar mūsu valsts attīstību. Mēs tomēr vēl esam jauna valsts.

E. J.: — Kā jūs skatāties uz šā brīža situāciju pirms 13. Saeimas vēlēšanām?

A. V.: — Ļoti interesanti. Šobrīd ir atkal pienācis brīdis, kāds bija 1988. gadā. Jaunie pret vecajiem. Bet es absolūti nebaidos, jo kaut kam taču ir jānotiek. Jaunajiem, četrdesmitgadniekiem ir jānāk pie varas.

A. B.: — Mans skatījums ir nedaudz citāds. Mani tomēr mazliet baida, ka pastāv kādi ārēji spēki, kuru iedarbības rezultātā var izveidoties ne visai vēlamas kombinācijas. Piemēram, partija «Saskaņa» var sakombinēties ar kādām citām un izmainīt visu valsts kursu. Šīs daudzās nelielās partijas tomēr var sašķelt, par ko man ir zināmas bažas, bet ceru, ka veselais saprāts uzvarēs un par avantūristiem nenobalsos.

