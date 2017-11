«VARAM piedāvājums situāciju tikai lāpīs un līmēs» 17.11.2017

Antra Grūbe, politoloģe, vēsturniece:

— Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reformas projektā uzsvērts, ka puse (57) esošās pašvaldības neatbilst likumā noteiktajām prasībām, piemēram, iedzīvotāju skaits (ne mazāks par 4000). Turpat arī apstrīdēts, ka šāds skaitlis nav loģiski pamatots. Varbūt arī 10 000 iedzīvotāju ir par maz? Vēl kā problēma minēts lielais pašvaldību īpatsvars, kuras funkciju nodrošināšanai saņem līdzekļus no izlīdzināšanas fonda, tas ir, no citām pašvaldībām. Tomēr pēdējais ir nepieciešams un likumsakarīgs, ņemot vērā vēsturiski izveidojušos situāciju, kad ostas, rūpnīcas, valsts pārvaldes iestādes atrodas lielajās pilsētās un to tuvumā, kas neizbēgami prasa, piemēram, Talsu iedzīvotājam maksāt lielpilsētu kafejnīcās, autostāvvietās, par sabiedrisko transportu utt.

Diemžēl nav pietiekami skaidri pateikts, ka iepriekšējā reforma ir izgāzusies, un ne jau tādēļ, ka astoņu gadu laikā tā faktiski nav pabeigta. Nav izveidoti apriņķi, kas likumā bija paredzēti, un Latvijā ievērojami samazinājies iedzīvotāju skaits. Galvenā problēma — kopumā pašvaldību administrācijā strādājošo skaits ir pieaudzis, kaut arī viens no mērķiem bija samazināt šo cilvēku skaitu, likvidējot dubulto rajonu, pilsētu un pagastu līmeni. Reforma nav novesta līdz galam, jo daudzos gadījumos saglabāts vecais rajona iedalījums, kas ir ne jau nevēlēšanās, bet optimalitātes rādītājs.

Reformā piedāvāts izveidot jaunas apriņķu institūcijas jautājumos, par ko novadi vienosies, tomēr, manuprāt, tā būs vēl lielāka administratīvā aparāta uzpūšana tā vietā, lai to mazinātu. Vēsture un loģika pierāda, ka no viena izveidot vairākus ir daudz vieglāk nekā no daudziem vienu. Kurš vietējais vadītājs novadā gan vēlēsies zaudēt savu lomu un varu par labu centralizācijai? Protams, novadu reforma nav adījums, ko, nepareizi iesākot, var ārdīt un veidot no jauna kaut vairākas reizes. Tomēr VARAM piedāvājums situāciju tikai lāpīs un līmēs, bet kopumā neko labāku nedos. Kādā veidā panāks četru novadu vienošanos, ja formāli tās būs četras balsis? Vēl nesen bija ieildzis strīds par slimnīcas valdes priekšsēdētāju un finansējuma piešķiršanu, kas parādīja iecerētās sadarbības sistēmas problēmas.

Centralizācija, protams, nav modernās sabiedrības pazīme, tomēr šeit jāapzinās, ka varas padarīšana pieejamāka tautai nevar būt bezgalīga. VARAM pārskats par administratīvo izdevumu slogu uz iedzīvotājiem rāda, ka laikā no 2013. līdz 2015. gadam uz vienu novada iedzīvotāju Talsu novadā tas pieaudzis no 57 uz 72 eiro, Dundagas novadā no 96 uz 99 eiro, Mērsragā saglabājies 88 eiro apmērā, savukārt Rojas novadā no 63 uz 72 eiro.

Tas, kas minēts uzdevumos — jomas, par kurām jāvienojas sadarbības ietvaros —, faktiski ir pašvaldībām īstenojamās funkcijas. Ja novads to nespēj nodrošināt, tad to nevar saukt par pašvaldību. Jāievēro arī ģeogrāfiskais princips. Talsi ir reģiona vēsturiskais centrs. Izvietot kādas novadu kopīgās institūcijas Dundagā, Rojā vai Mērsragā būtu interesanti.

Domāju, ja ierēdņi, kuri gatavojuši reformu, ir daudz maz kompetenti šajā jomā, pašreizējais variants ir tikai pirmais etaps, kam diezgan loģiski un neizbēgami sekotu pašvaldību zemākā līmeņa atgriešanās vecajās rajonu robežās.

