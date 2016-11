Var skriet katrs uz savu pusi, bet var arī palikt kopā — 60 gadus 14.11.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Modru un Arvīdu Rozenbergus Lāčplēša dienā satikām brīnišķīgām rozēm pilniem klēpjiem. Nebija jājautā un nebija jāmin, cik rožu tur ir, jo bijām ieradušies viņus sveikt 60. kāzu jubilejā jeb Dimanta kāzās. Todien Rozenbergu pāri ciešā lokā kļāva viņu mīļie — trīs meitas, astoņi mazbērni un trīs mazmazbērni.

Arī toreiz, 1956. gada 11. novembrī, bijusi līdzīgi ziemīga diena ar nelielu sniegu. Talsu luterāņu baznīcā Rozenbergus laulājis mācītājs Jānis Matulis. Modras kundze ir talseniece, bet Arvīda kungs agrāk bijis pastendnieks, un viņi satikušies pa vidu starp šīm vietām — Dravniekos, kur abi strādājuši. Vēlāk Modra ir bijusi arī kurjere un sētniece «Talsu Vēstu» redakcijā, bet Arvīds «Talsu tipogrāfijā» bijis papīra griezējs.

Jau 60 gadus Rozenbergi aizvadījuši laulībā, bet paši saka — to neesot iespējams aptvert. Un nekāda īpašā noslēpuma tik ilgai kopdzīvei arī nemaz neesot. «Dzīvo tik! Tāpat jau ir savu reizi jāpakašķējas, bet — ko tad tas dos, ja skries katrs uz savu pusi?» aicina aizdomāties Modras kundze. «Dzīvo, strādā — tad ļaunas domas nešaujas prātā! Citādi, kad tā loderē, tad iedomājas, ka vajag paskraidīt,» uzskata Arvīda kungs. Strādājuši abi savā dzīvē esot ļoti daudz.

Radu pulkā neviens pāris tik ilgi laulībā neesot nodzīvojis. Modra un Agris nu var rādīt priekšzīmi citiem. Un rāda jau arī — daudzās lietās, kā apliecina viņu tuvākie cilvēki. Meitas novērtē, cik pašaizliedzīgi savulaik vecāki pieskatījuši mazbērnus, kuriem pie viņiem arī tik ļoti paticis, ka mājās bez raudāšanas nemaz nav varējuši aizbraukt! Modras kundzi visi cildina par to, cik garšīgu plātsmaizi un pīrāgus viņa vienmēr cepusi, un meitas atzīst, ka ir centušās viņas prasmes pārņemt. Mazmeitām radies priekšstats, ka omīte prot visu — izārstēt jebkuru kaiti, no jebkuras lupatiņas bērniem uzšūt lelli, no nekā uztaisīt karalisku maltīti… Vecāki iemācījuši, ka ir jāstrādā — ka bez darba nekā dzīvē nebūs. Arvīda kungs arī tagad, kad veselība vairs neļauj pārlieku šiverēt, nespējot nosēdēt mierā. Saviem pēctečiem abi ar kundzi esot iemācījuši arī, ka ir svarīgi citam citu cienīt.

Svētki šai ģimenē allaž tiekot svinēti kopā pie bagāti klāta galda. Viņi paši atzīst, ka Astridas Lindgrēnes grāmatu varoņa Karlsona vēlēšanās, lai tortu būtu vairāk nekā svecīšu, te esot itin viegli piepildāma! Pagaidām gan vēl nav īstenota Modras kundzes iecere par tortu balli, uz kuru katram būtu jāizcep pa vienai tortei. «Tu jau nekad vienu nevari izcept — tev jau vienmēr vajag vismaz trīs,» savējie gan smejoties aizrāda.

Projām dodoties vēlam, lai skaistās rozes nevīst vēl ilgi. Tagad gribas papildināt — un lai smiekli Dimanta pāra mājās skan tikpat bieži kā svētku reizē!

