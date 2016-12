«Var nākt no jebkuras vietas, un sasniegt. Ja grib» 07.12.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Lai arī tikšanās ar veiksmīgajiem Valdemārpils cilvēkiem notika jau novembrī, decembris, it sevišķi Adventa laiks, ir īsti piemērots un atbilstošs, lai smeltos pozitīvas emocijas un pārdomātu savu dzīvi.

Pasākums notika Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekta «Ieraugi! Iepazīsties! Iedvesmojies!» laikā, kas tika realizēts kopā ar Valdemārpils jauniešu iniciatīvas centru «Sava vieta». Mērķis bija sapulcināt valdemārpilniekus, kuru stāsti pierāda, ka smags darbs vienmēr nes rezultātus.

Jurģis Rudaks

Jaunais puisis šobrīd dzīvo un strādā Rīgā. Viņš nodarbojas ar mājaslapu izstrādi starptautiskā kompānijā «Accenture Latvia». Jurģis sadarbojas ar tādiem gigantiem kā «Discovery», «Eurosport», «Vodafone» un citiem. «Tehnoloģijas vienmēr bijusi mana sirdslieta, jau no mazām dienām zināju, ka ar to gribu saistīt savu dzīvi. Mazam esot, man teica, ka nevaru strādāt ar tehnoloģijām veselības stāvokļa (sliktās redzes) dēļ. Kategoriski pateicu «nē», zinot, ka tā ir mana niša. Pēc 9. klases absolvēšanas izvēlējos Jūrmalas profesionālo vidusskolu, kur sāku mācīties par datortehniķi, tomēr pēc pusgada sapratu, ka tas nav man. Vienā dienā radās ideja iet ielās un veidot sižetus. Tas bija sākums Valdemārpils televīzijai. Atradu līdzīgi domājošus jauniešus, diemžēl kopējais raidījumu skaits bija pieci. Tas neizvērtās par ilgtermiņa projektu tāpēc, ka man piedāvāja strādāt Talsu televīzijā par operatoru. Ar laiku sapratu, ka filmēt un fotografēt ir forši, bet tehnoloģijas tomēr ir sirdslieta, kas uzrunā vairāk. Atradu skolu, kur māca tikai par mājaslapu izstrādi. Būšu godīgs, man ir vidējā profesionālā izglītība, un uzskatu, ka liela daļa, ko IT (informācijas tehnoloģijas — M. J.) sfērā māca augstskolās, nav vajadzīga,» atzina Jurģis.

Kad jaunietis ļoti labi aizstāvēja kursa darbu, pēc nedēļas saņēma uzaicinājumu uz darba interviju kompānijā «Accenture Latvia», kurā puisis strādā joprojām. Vairāki starptautiski uzņēmumi talantīgajam valdemārpilniekam izteikuši priekšlikumus strādāt pie viņiem. Oktobrī Jurģis saņēmis kārtējo vilinošu piedāvājumu. «Par to ļoti daudz domāju, jo interesē aizbraukt un pastrādāt ārzemēs ilglaicīgi, jo līdz šim tas bijis uz īsiem laika periodiem. Tomēr — padzīvojot ārzemēs, jau pēc pāris nedēļām pietrūkst iespējas runāt latviski. Lai arī labi pārvaldu angļu valodu, nekad nevarēšu izteikties tā, kā to varu darīt dzimtajā valodā. Te ir manas mājas. Esmu pieradis dzīvot Valdemārpilī, pie ezera, kā arī pietrūkst. Dzīvojot Rīgā, braucu uz mājām ik pēc divām nedēļām. Patīk tas miers un klusums, kas valda. Kad iztēlojos sevi gadiem ilgi prom no šī visa, no Latvijas, iekšā viss sāk tā kā drebēt, un saprotu, ka gribu palikt te,» sacīja jaunietis.

Elviss Grīnbergs

Valdemārpilniekam nu jau desmit gadus pieder Baltijā lielākā kastinga aģentūra «Baltic Casting Agency», kas nodarbojas ar aktieru, modeļu un talantu atlasi reklāmām, seriāliem, kino un citām jomām. «Strādājam 47 valstīs, esam pirmie Baltijā un pirmajā astotniekā Eiropā, ņemot vērā, ka katru gadu nokastingojam aptuveni 650 projektus,» teica Elviss.

Viņš Valdemārpilī absolvējis vidusskolu, pēc pieciem gadiem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. Paralēli mācībām strādājis, lai varētu izdzīvot un, pēdējā kursā mācoties, sācis strādāt par atlases menedžeri skandināvu modeļu aģentūrā. «Papētot tirgu, sapratu, ka visu, kas vērsts uz kino, neviens nav apkopojis. Sākām īrēt studiju un fotografēt cilvēkus, ievietojām datu bāzē un piedāvājām reklāmas aģentūrām un citiem, kuri kaut ko filmē. Pirmos gadus, kamēr neesi pazīstams, protams, nevienam neesi vajadzīgs, tāpēc visu laiku tikai ieguldi un paralēli strādā vēl citur, lai to varētu uzturēt. Pēc trīs gadiem, kad valstī sākās krīze, manā biznesā tieši starptautiski sāka veikties. Trīs gados kļuvām par lielākajiem Latvijā, piecos gados Baltijā, tagad mērķi ir lielāki — rokamies uz Āzijas pusi. Darba dēļ daudz ceļoju, pašlaik esmu bijis 36 valstīs, grafiks sastādīts aptuveni nākamajiem diviem gadiem,» atklāja Elviss. Pirms gada viņš atvēris arī auto pulēšanas centru, kas kļuvis par ceturto lielāko valstī.

Elvijs Gruzītis

Ikdienā jaunietis strādā uzņēmumā SIA «Talsu spriegums» par elektropārvadu līniju projektētāju. «Neskatoties uz to, šodien laikam esmu uzaicināts tāpēc, ka muzicēju. Viss sākās ļoti interesanti — pirmā pieredze bija dziedāšana skolas obligātajā korī, ko ļoti negribēju. Mammai viena no skolotājām teica, ka mani jāsūta mūzikas skolā. Teicu, ka neesmu muļķis, lai mācītos divās skolās. Laikam ejot, sāku domāt citādāk. Kad dzirdēju, kā Jānis Lejnieks spēlē akustisko ģitāru, sapratu, ka noteikti gribu to iemācīties. Jānis parādīja pamatus ģitāras spēlē, pēc tam divus gadus mācījos Talsos pie Normunda Priednieka.

Kojās satiku meiteni Mariju, kura mudināja piedalīties konkursā «Nots» Talsos, kur ieguvām 4. vietu. Šova «Koru kari» laikā (Elvijs bija viens no dalībniekiem — M. J.) iepazinos ar Miķeli Ābolu — nolēmām izveidot grupu. Noorganizējām mēģinājumu un izdomājām, ka jāsāk papildināt sastāvu,» atcerējās Elvijs. Kad tas izdarīts, puiši iemācījušies septiņas dziesmas. Ar šādu skaitu arī nospēlēta pirmā «No Boundaries» (latviski — bez robežām) balle. Pamazām iegūta popularitāte un pašlaik grupu aicina daudzviet uz dažādiem pasākumiem. Sastāvs nedaudz mainījies, tomēr kodols esot nemainīgs. «Grupas nosaukums radās, pateicoties Amerikas šovam «American Idol» — tā dalībnieks Ādams Lamberts bija mans favorīts. Viņš finālā izpildīja dziesmu «No Boundaries», kas ļoti uzrunāja. Nosaukums šķita piemērots, jo mūsu repertuārs ir plašs: šlāgeris, pops, roks, blūzs,» skaidroja jaunietis.

Kristaps Bērziņš

Kad puisis mācījās bērnudārzā, visu laiku čīkstējis mammai, lai piesaka mācībām mākslas skolā. Kristaps kā jaunākais audzēknis (5. klasē) to arī absolvēja. Izveidojot noslēguma darbu, grāmatu, radusies mīlestība pret fotogrāfiju. Valdemārpils vidusskolā puisis apguva pamata zināšanas foto pulciņā. Pirmo kameru viņš nopircis, vecākiem nezinot. «Mans papildu hobijs ir braukšana ar motocikliem. Vienu vasaru strādāju pie tēta autoservisā, un nopelnītā nauda sanāca pusei no šīs kameras (rāda uz savu fotoaparātu — M. J.), otru pusi ieguvu, pārdodot moci. Sāku ļoti strauji augt. Tagad bildēju kāzas, pasākumus, arī filmēju. Lielu atspērienu deva šogad iegūtā stipendija konkursā «Latvijas Maksimālisti», kur no 59 dalībniekiem ieņēmu 1. vietu, saņemot 1500 eiro,» ļoti pieticīgi stāstīja jaunietis. Kā izrādās, viņam esot vēl kāda aizraušanās — bungu spēlēšana. Interese par autosportu savukārt iedzimusi no tēta. Viņš braucis minirallijā un patstāvīgi piedalās supersprintā. «Pēc vidusskolas absolvēšanas droši vien došos uz Rīgu mācīties, bet ne augstskolā, jo neredzu tam jēgu. Gribu apgūt ko praktisku. Katram jau savs ceļš ejams…» sacīja Kristaps.

Arvis Iļjins

«Līdz 18 gadu vecumam biju diezgan labs kanoe airētājs, un tad šķita, ka visa pasaule ir pie kājām. Pēc tam sekoja grūts periods ar traumām un finansēm, tāpēc oficiāli pieliku sportam punktu. Pēc Valdemārpils vidusskolas absolvēšanas devos mācīties uz Valsts policijas koledžu, tāpēc pašlaik mana profesija ir policists,» stāsta Arvis.

Vasarā pēc koledžas absolvēšanas viņam kopā ar draugiem radās ideja doties uz ārzemēm — noīrējuši busiņu un devušies tūrē pa Eiropu. Ceļojuma laikā, esot Itālijā, puisis Vidusjūrā pirmo reizi uzkāpa uz sup dēļa (eiropeisks sērfošanas veids). Iepatikās. Tālāk sekojušas dažādas sakritības, virknē cita aiz citas.

Kāds paziņa, kurš nodarbojas ar laivu izgatavošanu, izgatavoja pirmo sup dēli Latvijā un iedeva Arvim izmēģināt. Jau trīs dienas pēc ceļojuma Arvis ar sup dēli vizinājās pa Sasmakas ezeru. Pēc divām nedēļām viņš piedalījās Latvijas kausa sprinta distancē, kur arī uzvarēja, un tas ļāva saprast, ka varētu sasniegt kaut ko vairāk. Vēl pēc divām nedēļām lieliskus rezultātus ieguva arī Latvijas čempionātā. Šī gada vasarā sportists uzvarēja Latvijas kausa posmā un saprata, ka ir par stipru Latvijas mērogā, tāpēc sekoja sacensības Somijā, Eiropas kausa posmā. «Ar jauno dēli biju airējis tikai pāris dienu un vairāk kritu, nekā braucu, jo tas bija krietni šaurāks nekā pirmais dēlis. Pirmo reizi mūžā domāju, ka varu arī netikt krastā, tomēr sprinta distancē izcīnīju 6. vietu. Tur ieguvu arī atpazīstamu. Nevar startēt sacensībās, ja neviens par tevi nezina. Somijā bija ieradušies lielākie šī sporta veida entuziasti, žurnālisti, kuri mani ievēroja un pasniedza kā uzlecošo zvaigzni. Tas deva atpazīstamību. Pēc tam piedalījos sacensībās Itālijā. Oktobrī saņēmu apstiprinājumu, ka varēšu piedalīties pasaulē lielākajās airēšanas sacensībās Parīzē. Un, lai cik dīvaini tas nešķistu, trenējos tepat, Sasmakas ezerā. Tam ir īpaši iemesli. Vienmēr esmu teicis — ja grib kaut ko sasniegt, ir jātur acis vaļā un vajag spēt ieraudzīt, kas ir apkārt, un tikai tad domāt par to, kā nav. Ja tā filozofiski runājam, mums ir ļoti labs ezers airēšanai (un tas arī ir galvenais noslēpums, kāpēc tieši valdemārpilniekiem ir tik labi rezultāti), jo ezers ir ļoti sekls, līdz ar to ļoti smags, tāpēc fiziski esam tik spēcīgi,» atklāja Arvis.

Inese Pudža

Valmieras teātra aktrise gremdējās atmiņās, jo ceļš līdz pašlaik sasniegtajam bijis garš. Pēc Valdemārpils vidusskolas absolvēšanas aktrise sāka studēt un absolvēja Kultūras koledžu. Pēc tam Latvijas Universitātē studēja pedagoģiju. 23 gadu vecumā tomēr izvēlējās režiju, mācības Latvijas Kultūras akadēmijā pabeidzot 27 gadu vecumā. «Studiju laikā spēlējām dažādas etīdes, un otrajā kursā Māra Ķimele man piedāvāja nospēlēt galveno lomu Jaunajā Rīgas teātrī, mazu čigānu meiteni. Biju pārsteigta, jo biju režisoru kursā. Kad absolvēju akadēmiju, bija divi varianti — strādāt Latvijas Nacionālajā vai Valmieras teātrī. Tikos ar abu teātru direktoriem, izvēle bija intuitīva. Aizejot uz Valmieras teātri, sapratu, ka varēšu strādāt savā profesijā pēc būtības. Tas ir ļoti svarīgi — vai tu gribi būt kaut kas pēc nosaukuma vai darīt lietu pēc būtības. Tas prasa laiku un neveiksmes, kas virza uz priekšu. Šovasar atkal saņēmu piedāvājumu spēlēt Latvijas Nacionālajā teātrī. Rīga skaitās lielā metropole, bet tā nav. Ir kaut kas, kas skaitās labs tikai tāpēc, ka atrodas Rīgā, bet tās ir muļķības, jo tur var būt arī ļoti lieli sūdi. Un tas, ja aktieri parādās neskaitāmos izdevumos, kur tiek atklāts, ko viņš valkā, kāda izskatās viņa guļamistaba un tamlīdzīgi, nenozīmē, ka viņš ir labs profesionālis. Aktiera profesijā seja ļoti novalkājas. Vajag sevi no tā gaļas biznesa pasargāt. Jau trīs reizes esmu atteikusies no piedāvājuma filmēties «Ugunsgrēkā», jo tas uzliek attiecīgu tēlu un seju,» atklāja Inese.

Viņa uzskata, ka liela dāvana ir vide, kurā esam uzauguši. Valdemārpilī tas ir ezers, lauki, mežs. Pilsētā bērni izaug uz bruģa un nesaprot, ko darīt, ja nonāk mežā. «Jūs nevarat iedomāties, cik daudz man devusi šī vide, jo tas veido jūtu dabu un to, kā cilvēks spējīgs uztvert pasauli, redzēt un ieraudzīt to, kas ir apkārt. Lauki ir domāšana, tā nav vieta. Problēma nav tajā, ka pilsēta ir maziņa. Problēma ir tajā, kas cilvēkam ir galvā, jo Rīgā un citviet pasaulē cilvēkam pie kājām ir noliktas visas iespējas, visa pasaule, bet viņš nezina, ko ar to iesākt. Labāk bērnam rotaļlietu nolikt nedaudz tālāk, lai pats pēc tās aizrāpo, nevis iedot to rokās; citādāk attīstības nav. Var nākt no jebkuras vietas, un sasniegt. Ja grib. Un nevajag jau būt arī pasaules naglai, jo var darīt ļoti labas lietas, esot uz vietas,» uzskata aktrise.

Pievienotie attēli

Komentāri