Lai informētu par izdarīto un plānotajiem darbiem, kā arī uzklausītu iedzīvotāju iniciatīvu, Talsu novada pašvaldība uzsākusi sapulču ciklu «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam». 20. septembrī sapulce notika Vandzenē.

Lai gan uz sapulci bija aicināti pagasta iedzīvotāji, lielākā daļa no sanākušajiem bija pašvaldības iestāžu darbinieki. Uzrunājot klātesošos, Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Jansone pauda prieku, ka šogad pašvaldībai savu prioritāšu īstenošanai ir pieejams daudz lielāks finansējums (aptuveni 24 tūkstoši eiro), salīdzinot ar gadu iepriekš (desmit tūkstoši eiro).

2015. gadā par piešķirto prioritāšu naudu

veikts trīs klašu remonts un apkures katla remonts Vandzenes pamatskolas katlumājā. Iegādātas gan digitālās klavieres skolai, gan Vandzenes tautas namam. 2015. gadā, piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda un Talsu novada pašvaldības atbalstu, kopumā 37 214,11 eiro apmērā, Vandzene tika arī pie sava tenisa laukuma un āra trenažieriem pie pamatskolas, ko izmanto ne tikai skolēni, bet arī pagasta iedzīvotāji. Šajā laikā par pieejamajiem Eiropas Savienības līdzekļiem rekonstruēts ceļa posms «Dārte — Ploču pļavas» ar grants segumu, kas kopumā izmaksājis 48 923,49 eiro. Tā kā iedzīvotājiem viena no iecienītākajām atpūtas vietām ne tikai vasarā, bet arī ziemas mēnešos ir Anču birzs, ierīkots teritorijas apgaismojums. Tas uzstādīts arī pie «Rezidences». I. Jansone teic, ka Anču birzī apgaismojums gan pēc tā uzstādīšanas sabojāts, bet iespējamie vaininieki tā arī nav noskaidroti. Viņa domā, ka ar laiku Anču birzī varētu uzstādīt videonovērošanas kameru. Tā kā pašvaldības īpašumā atrodas arī «Rezidence», kurā pieejamas telpas svinībām un iespēja pārnakšņot, pērn ieņēmumi no šiem pakalpojumiem sastādījuši 5754 eiro. Vēl labāk ar tiem veicies šogad, jo līdz septembrim pagasts ieguvis jau 5284 eiro. Pārvaldniece atklāj, ka «Rezidencē» cilvēki izvēlas gan svinēt kāzas, gan rīkot citus pasākumus.

Par 2016. gadā piešķirto finansējumu jeb prioritāšu naudu Vandzenes pamatskolai iegādāts jauns apkures katls. Lai atvieglotu skolas teritorijas sakārtošanu, nopirkts krūmgriezis. Par pašvaldības un skolas līdzekļiem iegādāts braucamais pļāvējs. Notikusi arī daļēja logu nomaiņa pašvaldībai piederošajos dzīvokļos īpašumā «Skolas Ausekļi». Šai ēkai izstrādāts būvprojekts fasādes vienkāršotai atjaunošanai. Pašvaldībai piederošajā īpašumā «Rezidence» veikts bāra un kāpņu remonts, pagasta mājā — laulību zāles kosmētiskais remonts, jo šogad pilsētas svētku laikā Vandzenes pagastā laulājies viens pāris, bet ikdienā šīs telpas izmanto sociālie darbinieki. Vēl šogad nepieciešams sakārtot ūdensvadu nekustamajā īpašumā «Grodi», kā arī nomainīt portika vainagsiju Vandzenes pamatskolā. Skolas direktore Jana Jaņpētere teic, ka ar darbu veicējiem panākts, ka tas notikšot 10. oktobrī. Viņa piebilda: speciālisti norādījuši, ka skolai maināms būtu arī jumts, jo tas ir caurs un bojā ēku. Nepieciešams nomainīt apkures caurules pirmajā stāvā. Pie vajadzībām viņa uzskaita arī četru jaunu datoru un projektoru nepieciešamību, kā arī dažādu sporta rīku iegādi vispārējas fiziskās attīstības vecināšanai.

Par nākamgad darāmajiem darbiem

pārvaldniece I. Jansone runā vairāk ideju līmenī, jo nav zināms, vai visām iecerētajām lietām finansējums sanāks. Lai gan Vandzenē šo gadu laikā daudz jau izdarīts, vajadzību joprojām ir. Nākamajā gadā pārvalde plāno nomainīt logus Uguņu bibliotēkas zālē, kur sporto Upesgrīvas internātpamatskolas bērni, kā arī veikt remontu Uguņu bibliotēkas vienā no telpām. Plānots nomainīt atlikušos logus pašvaldības dzīvokļiem īpašumā «Skolas Ausekļi» un iegādāties laivu airētāju sporta pulciņa vajadzībām. Tuvojoties Latvijas simtgadei, pārvaldē plāno tīrīt arī pagasta centrā esošo dīķi, izkopt jaunās liepu alejas 30 koku vainagus. Pārvaldē cer, ka izdosies saņemt atbalstu Vandzenes pamatskolas portika nomaiņai. Pavasarī rakstījām, ka Talsu novadā katram pagastam piešķirts finansējums pašvaldības nozīmes grants ceļu atjaunošanai (Vandzenei tie ir 400 tūkstoši eiro). Lai gan sākotnēji atjaunošanai pārvalde kopā ar lauku uzņēmējiem ieteica sešus iespējamos atjaunojamos ceļa posmus, pašlaik tehniskā projekta izstrāde notiek vienam posmam «Āpeņi — Bakuži — Sīmaņi» (4,41 km). Kā apstiprināja novada attīstības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, projektēšana iegājusi noslēguma fāzē. Atbildot uz iedzīvotāju jautājumu, vai ceļa daļai, kas ved gar dzīvojamajām mājām, nav iespējams uzlikt līdzīgu segumu, kā tas ir izdarīts uz dažām grants ielām Talsos, domes pārstāve teica, ka šo darbu izmaksas tad būtu jāsedz pašvaldībai. Plānots, ka tiks pārbūvēts grants ceļš un tā segums nemainīsies.

Savu kārtu rindā uz atbalstu gaida

arī pirmsskolas izglītības iestāde «Zīlīte», kuru pašlaik apmeklē 80 pagasta bērni. Pēc Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja Ulda Katlapa teiktā, tas ir viens no lielākajiem bērnudārziem bērnu skaita ziņā ārpus Talsiem. Iestādes vadītāja Selga Moldavčuka pauda, ka siltināšanu bērnudārzs gaida sen, jo projekts darbu veikšanai ir izstrādāts. Viņa teica: «Iestādei nākamgad ir 40 gadi, un kapitālais remonts nav bijis ne reizi. Ienākot bērnudārzā, nekas neliecina, ka mums būtu daudz vajadzību, jo, cik varam, iekšējos darbus paši izdarām. Kad paskatās ar vērīgu aci, tualetes nav labā stāvoklī, nepareizi ierīkots apkures katls. Lai gan bērnudārzā jauni logi ielikti 2008. gadā, no ārpuses tie nav apstrādāti un veidojas caurvējš. Apgrūtināta iespēja vecākiem piebraukt pie iestādes.» Savukārt kāda cita Vandzenes pagasta iedzīvotāja taujāja par iespēju bērnudārzā izbūvēt vēl vienu nojumi, jo vienai grupiņai tādas neesot. Sapulcē izskanēja ierosinājums izvērtēt arī skolēnu autobusu maršrutus un to nepieciešamību, iesaistot tos, kuri tieši saistīti ar šo jautājumu.

Sapulces noslēgumā pārvaldes vadītāja pateicās ikvienam vandzeniekiem par atsaucību, kas deva iespēju šogad konkursā «Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts» kopvērtējumā iegūt trešo vietu.

